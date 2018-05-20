抢我女朋友也就算了 要是敢来借车我和你拼命！

导语：男人之间的兄弟情，爱如海深、情比金坚。但有一句江湖禁语，一旦抛出，能让和你两肋插刀的基友瞬间反目成仇：‘喂，把你车借我开两天呗？’（来源：杜绍斐）

这个时候你只有两条路：

碍于面子颤抖着把车钥匙放到你兄弟手里，准备好接下来几天的失眠，心里反复告诉自己：

‘他要是把我车弄出半道划痕，我就抄他全家。’

或者选择第二条不归路，撕破脸皮：

‘去你母亲的！你把你老婆借我几天行么？！’

男人都爱车，比爱姑娘还爱。

而这份爱，极具攻击性。

人活着就是为了一口气，没有男人能忍受别人的车比自己的快，如果你不够快，就是爱的不够深。

真正属于男人的运动，不是足球篮球，是‘Racing – 赛车’。

6月的上半旬，上海的水泥森林正好进入雨季，小时代里的郭敬明们正走在潮湿的衡山路享受夏至未至的忧伤。

与此同时，位于法国巴黎西南200公里的一个城乡结合部，那里的雄性荷尔蒙夹杂着刺鼻的机油味和发动机咆哮的轰鸣声，点燃了全世界。

这个法国城乡结合部叫‘勒芒’。

每年6月这里都会举行‘FIA World Endurance Championship，WEC – 国际汽联世界耐力锦标赛’最重要的分站赛：

‘24 Heures LeMans – 勒芒24小时耐力赛’

现在国内，多数人说到赛车只知道‘F1’。

但在国外，‘勒芒24小时耐力赛’比‘F1’还火。

每年的勒芒赛，会有110多家电视媒体向超过80个国家进行现场直播，赛场旁30个停车场会停满超过10万辆汽车，只有15000个座位席的主赛场，每次比赛都会塞下将近200000的观众，巅峰期，这个数字甚至达到300000。

‘勒芒24小时耐力赛’之所以能成为全世界男人的狂欢趴，是因为它有着最残酷的规则、最危险的赛道以及最牛X的神车。

想要跑完勒芒，不仅要器大活好，还要有跑马拉松的出色耐力和誓死不投敌的顽强意志力。

只有理解勒芒赛的精神，你才能触摸到比钛合金还硬汉的真男人之魂。

丧心病狂的规则

勒芒受欢迎的第一个原因：变态。

‘勒芒24小时耐力赛’有着灭绝人性的比赛规则：一名优秀的车手是不用睡觉的。

中国《道路交通安全法实施条例》第六十二条第七款之规定：驾驶机动车超过4小时属于疲劳驾驶。

但在勒芒，开车的疲劳程度是道路交通安全法规定的6倍：一场比赛要开整整24个小时。

比赛从第一天下午4点开始，直到第二天下午4点。

这24小时内，你会在同一个赛道以超过300km/h的速度不停地转上350多圈，行驶超过5000公里。

一辆车开满24小时，被3名赛车手轮，主车手的总驾驶时间能达到14小时。

最后，行驶里程最多的车辆获胜。

这是强度最大的赛车比赛。

你一整天刷牙洗脸吃饭工作睡觉花掉的所有时间，人都在开车。

‘Tom Kristensen’，先后在1997、2000、2001、2002、 2003、2004、2005、2008、2013年9次夺得勒芒赛冠军，被冠以‘勒芒先生’的名号。

但每次刚从赛车上下来，他的第一句话都是：

‘都特么快开吐了。’

所有顶尖赛事比拼的都不是技巧，而是顽强的意志力。

这一点，勒芒做到了极致。

与死神竞速的赛道

勒芒受欢迎的第二个原因：危险。

勒芒的赛道：‘Circuit de la Sarthe – 萨尔特赛道’是一条死亡赛道。

在这条赛道上丧生的，超过百人。

萨尔特是全世界最快的赛道：这条全长13.629km的赛道有85%以上的赛段都可以全油门通过，赛车的平均时速超过300km/h，比高铁还快。

而萨尔特赛道最作死的，就是它的‘Mulsanne Straight – 慕尚直道’。

在这段长达6公里的大直道上，赛车最高的时速可以飙过400km/h，是北京四环最高限速的5倍：

飙到这种速度时，你眼里能看到的只有幻觉。

交警叔叔说的对：超速必定带来危险。

1955年，奔驰车队的300 SLR为了给前方的捷豹T型车让路，躲闪不及撞上前车后断成两截，后半段起火飞入观众席，当场造成83人死亡，120多人重伤，酿成著名的勒芒惨案。

但就像征服珠峰一样，即使路上布满前人的尸体，也不会阻止人们继续攀爬。

1906年至今，萨尔特赛道一直是顶尖车手的圣地，只有征服了它，才能骄傲的说出‘我是一名车手’。

越是危险的地方，越是诱人。

狂霸酷炫的神车

勒芒受欢迎的第三个原因：车帅。

世界所有赛车锦标赛中，勒芒赛的车是最酷炫的。

勒芒的粉丝数超越F1最大的原因就是：赛车接地气。

勒芒的赛车和在马路上开的超跑，长得差不多。和观众有关联性是王道，有谁想看F1里那些贴地狂飙的‘飞机’？

勒芒耐力赛的赛车分为两类：LMP组和GT组，它俩的关系可以理解为‘主动’和‘被动’。

LMP组的赛车是汽车厂商为了勒芒赛事而主动研发的赛车类型，它们只为了勒芒而生。

LMP的存在商业目的是为街上的量产车提供最新的汽车技术：

GT组则是汽车厂商将自己已经量产的超级跑车被动进行改装，压榨出全部实力，然后拿来跑勒芒。

GT的商业目的相当简单：看看谁家超跑最快。

拥有一百多年历史的勒芒赛，诞生了无数让直男垂涎的超级跑车：

赛场永远的那一抹红：法拉利 Ferrari 488 GTE 组别：GT

法拉利在车界的地位不用再废话，Ferrari 488 GTE是意大利人在普通版488的基础上打造出的新一代赛道战将。

新增的空气动力学套件加上被压榨出485匹马力的3.9升涡轮增压发动机，让这条眼镜蛇成为赛道上最危险的存在。

德国最强甲壳虫：保时捷 Porsche 911 RSR组别：GT

说到甲壳虫不要只想到大众，还有保时捷最传奇的跑车：911。

德国人最爱扮猪吃老虎，911的车型多年来一直没什么变化，但动力却不断提升，这辆911 RSR搭载了水冷水平对置6缸发动机，拥有的510匹马力已经达到了变态水平。

信仰 · 转子发动机：马自达 Mazda 787B组别：LMP

马自达是迄今为止唯一赢过勒芒赛的亚洲汽车厂商。

1991年，当时的Mazda 787B对手是处于巅峰状态的捷豹、奔驰、保时捷。和对手采用空气套件提速的战略不同，马自达研发了轰动世界、堪称艺术品的发动机：转子发动机。

功率达到700马力，转速超过9000转/分的转子发动机让冠军Mazda 787B整整领先了第二名2圈。

从此转子发动机便成了日式车迷们的信仰。

勒芒最成功赛车：奥迪 Audi R8组别：LMP

奔驰、宝马爱跟F1较劲，而奥迪则爱跟勒芒死磕。他们研发出的R8被公认为勒芒史上最成功的赛车。

2001-2005这5年间，搭载3.6升双涡轮V8发动机、最大功率达到610匹马力的R8，让奥迪整整拿了5个冠军。

如今，经过改款后量产的R8已成为街上卖的最火的超跑。

你不可能开着舒马赫的F1上街，但勒芒赛中的酷炫超跑，你却可以买来随时去制霸街头。

2017年的勒芒24小时耐力赛已经结束，法国这个城乡结合部的柏油路也已冷却下来。

明年夏天，它将再次被烧成红色。

回到生活，这两年电动汽车正在引领着汽车圈的革命：

买车送车牌、不用掏油钱、保养方便、甚至开得很快：特斯拉已经跑进了3秒、比亚迪・唐直接把4.9秒的成绩做成了车标贴在车后。

但它们是电车，不是汽车，它们的血液不是汽油。

只有发动机的轰鸣，才能让男人的肾上腺素飙升。