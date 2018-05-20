别随便撸了 教你如何卷袖口秀出优雅精致的男人味

导语：无论你想感受夏日清凉，还是秀出纹身肌肉，或是不经意地流露出时髦态度，这份“卷袖子指南”都能带你随意切换模式，轻松出入各种场合。（来源：YOKA男士）

最常规、最经典的基础卷法

最经典、简洁、易操作的基础卷袖子法，比较随意休闲，适合所有身高和身材的男士。

但要记得根据你胳膊的长度调整袖卷的高度。卷一次、两次还是三次视手臂粗细和你的需求所定。

顺带提一下长度的问题：

以手肘为分界，将袖口卷至手肘以上会显得更干练、更便于工作；

而卷至手肘下方时，则是一个相对休闲随意的造型。

另外，需要注意的是：衬衫袖肥是否合适、手臂是否过粗/过细都可能影响最终效果。

进阶卷法，也称其“意大利卷法”

意大利卷强调的是袖口露在外面的形式，适合材质比较硬且有厚度的衬衫。

可以根据自己的身材和穿衣风格，随意调整长度和袖口边露出的宽度，而且更加紧实平整，不宜滑落。

先将袖子翻折起至手肘以上位置，再从下方折叠第二次至自己理想位置。

1。解开袖口最边缘的两个扣子；

2。将整个袖口高高拉起，大约先将袖子的1/3向上卷起，露出里衬，到大约手肘的位置；

3。从手肘位置的最下部分开始往上卷，最后露出大约1/3的袖扣边缘，很骚气文艺又浪漫的“意式卷”。

海军卷法，一丝不苟小心褶皱

海军卷法和基本卷法的区别在于，在衣服没穿前先卷好，每一步时都注意袖口的平整，并且细心处理褶皱。

1。把衬衫的袖扣都扣起来；

2。从边缘向外翻卷卷起，用时压平；

3。重复多次，平整地往上折，直到到达手肘以上的位置；

4。折完了再穿上。

水手卷 肩膀或者胳膊线条好看可尝试

水手卷的高度在手肘以上，需反复折卷多次，比较适合材质比较薄软的半正式和休闲类衬衫。

水手卷最早是为了方便水手们在海上的活动，比较挑上半身的身材。肩膀或者胳膊线条有看点的男士可以尝试这种卷法。

瑞恩·高斯林示范，手肘以上两英寸袖卷恰好将人们的目光停留在肱二头肌的线条上，完美演绎了最难驾驭的短款水手卷；

第一步：解开袖扣，比一下想要卷到的高度，记录下来并脱下衬衫。

第二步：拉直袖管，以袖口的宽度为准由里向外往上卷。

第三步：整理袖卷，使袖卷尽量平整少褶皱。

第四步：重复第二步第三步，直到袖卷底部达到记录的理想高度。

为了验证你们的学习成果，快对着镜子卷起袖子来吧！