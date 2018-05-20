“心平气和”的戛纳男星红毯 也有暗戳戳的小心思

导语：第71届戛纳电影节落下帷幕，红毯上的“角逐”也暂时走到了尾声。相比女星们在红毯上的争奇斗艳，男星们的红毯就显得格外心平气和。不过还是能从点滴细节上，看出一点男星们时尚的小心思。（编辑：March，Julien，陈希）

2018年5月19日，第71届戛纳电影节于美丽的海滨城市——戛纳落下了帷幕。

第71届戛纳电影节闭幕式

第71届戛纳电影节闭幕式

作为世界上最大的电影节，戛纳红毯的卡司阵容历来是一等一的水准，而今年更是如此。

相比女星们在红毯上的争奇斗艳，男星们的红毯就显得格外心平气和。不过还是能从点滴细节上，看出一点男星们时尚的小心思。

胸花&胸针

此次吸引了所有人注意的评审——张震，对于胸花的热爱早已不是一天两天了。

早在婚礼上，张震就佩戴了一款别致的“多肉”胸花。

张震与妻子 婚礼

本次戛纳电影节，张震在出席《燃烧》的首映礼红毯时，身着Lanvin 2018春夏西装亮相，胸花细节的装点更加展现了品质男神不俗的品味。

张震 红毯

整个造型低调又不失亮点，与领结同色系的胸花佩戴恰到好处又不会显得油腻。

时尚感UP UP！

张震 红毯

如果觉得胸花太过显眼，还可以选择更为低调的胸针来增添色彩。

张震在5月19号的电影节闭幕式上，一身纯白西装挺拔帅气，搭配卡地亚猎豹胸针和腕表。

张震 闭幕式

此次的胸针采用了银色的“猎豹”造型，“猎豹”的金属色与身上的斑点也成为一大亮点。

颜色上与领结呼应，形状也足够别致。

“白马王子”风范十足。

张震 闭幕式

主竞赛单元《审判日》（Yomeddine）首映礼时，韩沐伯穿一身黑色笔挺西服亮相红毯，搭配白色衬衫和领结，最吸睛的也是西装领上的这枚胸针。

韩沐伯 红毯

黄晓明作为“中国电影新力量推介大使”，帅气亮相第71届戛纳电影节《燃烧》首映礼红毯。

身着DolceGabbana 黑色西装，搭配Boucheron宝诗龙 Plisees Diamants胸针。还选用了Quatre 罗缎直线刻纹白金系列戒指与手镯加以点缀。

黄晓明 红毯

这套DolceGabbana黑色西装的领型部分非常特别，枪驳领既有平驳领的稳重，经典，又有礼服款的精致、优雅。因此晓明哥在胸针搭配上也相应选用了相对十分有个性的款式。

既能hold住礼服的高贵，又能凸显胸针的特别。

黄晓明 配饰

口袋巾

男士在红毯上能选择的配饰并不多，多变的口袋巾便是最容易点睛出彩的时髦利器。无论什么样的西装款式，配上口袋巾的加持，立马变得精致有型。在戛纳的红毯上，当然也少不了口袋巾的身影。

一字形口袋巾代表：廖凡

廖凡 戛纳

只露出一厘米的宽度，被平整的放在口袋里，这种简洁的折法多用在商务场合，更显绅士的低调沉稳。廖凡便是这种一字形口袋巾的簇拥，连续两场活动都选择了一字形口袋巾作为配饰。在萧邦的“绅士之夜”派对上一身黑色西装搭配领带，商务范儿十足，胸前的白色一字形口袋巾成为点睛之笔。在《江湖儿女》首映红毯上，廖凡一身Brioni黑色丝绸提花礼服亮相，再度选择了一字形口袋巾，尽显绅士气质。

廖凡 红毯

吹褶皱折法口袋巾代表：黄晓明

黄晓明 口袋巾

吹褶皱折法口袋巾更显随性自然，和格纹、佩斯利花纹、波点等花样都是很好的搭档。个性亲切张扬的黄晓明在红毯上便选择了这样的口袋巾作为搭配。

黄晓明以联合出品人身份亮相第71届戛纳电影节“一种关注”单元入围影片《地球最后的夜晚》的首映红毯。一席黑色刺绣暗纹西服套装，搭配暗红色口袋巾，沉稳绅士尽显优雅。

黄晓明 红毯

两角折法口袋巾代表：郭富城

郭富城 戛纳

两角折法口袋巾是最适合正式场合的搭配选择，硬挺的材质与利落的角度，成为男人胸前独一无二的个性搭配。

天王郭富城携新片亮相戛纳红毯，身着TOMFOR西装配上白色的两角折法口袋巾，搭配蓄起的胡子，帅而有型。

郭富城 红毯

内搭

外套固然重要，内搭却更加能从细节上展现男星们的时尚品位，别小看西服领口露出的这一片小小区域，这里才是时髦男星的广阔战场。

黑白搭配永不出错

戛纳红毯对于男士着装也有非常严格的要求，要求男性着装为“black tie”级别，即男士需穿正装（黑西装或燕尾服），打黑领结，一定要是领结，系领带是进不去的，除非你是Michael Jackson。

当年的“好男儿“吴建飞作为郭富城新片主演之一，登上戛纳红毯，白色衬衫的礼服领与黑色领结完美搭配，更显得优雅正式，这个造型你可以学起来，不过前提是你得有吴建飞这样的完美身材。

吴建飞 红毯

三件套则显得更为正式，同时也西装造型提供了更强的层次感，当然，在戛纳的五月穿三件套式西装，你真的需要一个不怕热的身体。

首次登上戛纳红毯的秦奋，就选择了三件套西装，内搭马甲更显身形的挺括。

秦奋 红毯

晓明哥的搭配功力着实了得。

这身暗纹西装三件套，小编是真的佩服，这一次作为电影联合出品人出现，黄晓明把大佬风范演绎的淋漓尽致。

黄晓明 红毯

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。