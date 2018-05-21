从今天起 做个掌控体味的男人

导语：在这个直男癌大战玛丽苏的世界，如果非要评选男女之间最大的误解。我一定会投下庄严一票：洗澡。（来源：杜绍斐）

根据调查显示，东北爷们洗澡只搓前后2面，而姑娘们却是4面——

前后左右。

造成巨大差异的原因无他，正是男性对体味（位）的忽略。

在气温同荷尔蒙双宿双飞的夏季，生成体味的汗液绝对是人类天敌。

从体内分泌的黏腻液体打湿了直男们的衬衫、T恤，打湿所有能被打湿的东西；露出了凸点、胸毛、汗渍，露出所有能被露出的部位。

就连曾将举国媒体玩弄于掌间的法国总理‘Manuel Valls – 曼纽・瓦尔斯’也难逃虎口一劫：

去年一场演讲中，湿身露点的他面对媒体，满脸写着奇怪：

你们都看我干嘛？



如果流汗导致浑身湿透，顶多是透视装既视感，那伴随流汗产生的汗味——

则辣瞎双眼。

想像一下：

与姑娘的距离从1m缩短至18cm时，抬起胳膊拥抱对方的你，腋下飘来迷人的汗味。

熏得姑娘转身就逃，留下你后悔不迭，尴尬不尴尬？

这还不算，相信很多观众老爷也曾有过类似困扰：

如何在游玩聚会时，避免汗臭味被所有人嘲笑？

如何与姑娘出门逛街，不会因汗渍让自己挂上‘项链’，沦落成后备‘暖男’？

如何让姑娘不用‘辣眼睛’为由拒绝自己？

先别着急闻自己的腋窝，在杜少看来，避免姑娘被汗臭熏得告诉你：

‘去他妈的身上的味道。’



首先我们要聊聊科学。

与神经紧绷导致的被迫性发汗不同，过热导致的排汗，生物学上被称为‘知觉发汗’。

据统计，人的一天至少有600-700ml的水以汗液形式被排出体外，其中物质被细菌分解，臭汗由此诞生：

（图片来自网络）

所以，要解决夏天‘汗水’带来的一切尴尬，需防汗散热出发。

老中医这里有两剂清凉药单，送给20多岁还不懂‘体位’的你。

请从今天起，做个掌控体味（位）的男人。

‘个人习惯’是你给姑娘的春药

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‘男人味’绝对是一个玄妙的词汇，充满两性差异。

作为朝阳区青年学者，杜少我深知姑娘口中的‘男人味’在‘现代汉语大辞典’中有一百种解释。

无奈就有不少男生将烟味汗味脚臭味各种体味作为‘男人味’的体现，最终沦为——

行走的避孕药。

每个学过布朗运动的理工男都懂，在温度与荷尔蒙双飞的夏天，分子热运动较其他季节速率更快，黏湿身体散发出的臭味很容易被周围人闻到，此刻洗澡固然必要。

可一旦汗水被风干，人体又恢复干燥的状态，直男们早就将洗澡一事抛到脑后——

无形汗臭最为可怕。

作为朝阳区知识青年的杰出代表，我深信：

‘一具洁净的肉体，才可承载高贵的灵魂。’

要想靠近姑娘，成为让她欲罢不能的‘春药’，务必谨记：

洗澡，早晚一次，像我一样。

光洗澡还没完，洗哪里更值得关注。

不信？

下面这张洗澡部位覆盖图就能说明一切，搓澡中的直男从来只关注三个部位：

两个胳肢窝和…那里。

（图片来自网络）

所以，作为一个宣扬男女平等的社会主义好青年，请举拳宣誓：

就是洗澡，也要发扬海纳百川的精神——

哪里都要洗到。

看到这，不少观众老爷肯定又不满意了：

‘杜少，你特么又瞎扯淡！出门在外，总要出汗，总不能24小时洗澡吧？’

你们先别急，老中医手里的‘止汗剂’和‘除臭剂’就能为长时间无法洗澡的问题提供解决方案。

含有铝盐的止汗剂喷雾可以堵住汗腺，暂时抑制汗液分泌，对平时四处洒水的‘大汗民族’来说，绝对是福音。

除臭剂喷雾的杀菌物质，是细菌的大规模杀伤性武器，同样也能避免汗液产生异味。

就算胳肢窝已经湿到能养鱼，也不会熏得卫兵掏枪，这才符合美国前总统的身份嘛：

值得注意的是，止汗剂通常只可用于腋下。

而除臭剂除腋下外，也可用在胸口、足部等身体其他部分，使用时注意用量，防止使用过量喷雾损害皮肤。

更别随便往别人裤裆喷，不然肯定会被揍得一脸血。

防汗有三宝：颜色、层次、面料好

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如果说解决个人习惯只是基本要求，那么从衣着上解决汗液带来的问题，无疑更加重要。

可就有人不信。

你也曾见过，随便怼上一件纯白背心、白袜子的直男，行走在各大商场，走到满头大汗之际，胸口被汗水打湿，两粒凸点浸在汗水中上下摆动，生怕别人不知道那是激凸。

更别说这些没戴乳贴的马拉松选手，长跑中激凸的小头头与上衣疯狂摩擦，流血不止。

不但影响美观，还会疼得喊娘。

除了常备乳贴，保护好胸前两粒小颗粒外，在炎热夏季，要想避免和姑娘亲近时的尴尬，必须坚持每天换洗衣物，高举颜色、层次、面料三面旗帜：

颜色上，选择带花色的上衣无疑能避免激凸外显，十分聪明。

一副有趣的印花图案就不错，浮世绘般的图案总让人充满关于男女的联想：

考虑到夏季难免同兄弟在街边坐下来点宵夜，深浅色彩结合图案的卷袖衬衫更适合撸串、啃小龙虾等场合：

一件Miami开领花衬衫也不错。

要注意的是，出挑颜色作用等同于东北大哥的金链子，气场镇得住才能穿：

相比在颜色动脑子，透气而有层次的穿衣方式不仅能防止激凸，还能避免汗水沾湿别人带来的尴尬。

竖纹衬衫内搭圆领T恤就是标准搭法，再加上一条竖纹黑色露膝短裤，一定较纯色衣服更有趣。

哪怕你是发际线无药可救的光头，也会招姑娘喜欢：

要么就穿上一件‘大补’的布料牛仔，黑色T恤打底，单翻的衣袖野性十足：

或者套上一件浅蓝色牛仔上衣，挽起袖子，拎个背包，瞬间回到‘帝国时代’。

今年，时装小怪人们还将层次穿衣方式同古老东方韵味的人字型‘交领’上衣结合，配合油头。

你别说，尽管资本主义总挑事，但在时装圈我看见了‘世界大同’：

如果说玩颜色及层次只是奇淫巧技，那么面料无疑是标本兼治的防汗穿衣要点。

当纯棉衬衫、T恤全部被汗液糊在身上，只有麻质面料，才能让你在姑娘面前重新抬起头。

多数人并不清楚，麻质面料只是统称，实际上还包括亚麻、黄麻、苎麻、汉麻。

生活中常提到的麻质面料就是亚麻：

与细致柔软的棉质不同，麻质面料最直观的特点：粗犷、结实。

俗称：粗又硬。

这无疑是姑娘心中完美男人的必备特点！

当然，麻质面料不仅赢在表象，更胜在内涵。

它具备一个完美贴合夏季的特点：透气。

科学证明，亚麻的散热性能是羊毛的5倍，丝绸的19倍。

在直逼40度高温的夏季，相比于棉质、丝质，亚麻面料可以使人体皮肤温度直降3-4度。

不仅透气，从生物学角度来讲，麻质面料主要成分是‘植物纤维’，也就是植物体内的水管，保证不漏水，防汗指数极高。

据研究，亚麻衣服可以使人体排汗量比穿着棉类衣服减少1.5倍，比棉质衣服舒适度更高。

不仅实用性高，在美观性上，麻质更是夏季服装面料顶级配置。

2016年春季男装秀，麻质服装更是疯狂出镜。

在主流时装界，麻质已经成为夏季的代表性面料：

必须重视的是，麻质衣服非常容易起皱，请在家中常备一台挂烫机，每天出门前务必将衣服平整再穿上，当一个利落的青年：

除了亚麻面料，透气的丝质面料同样是中华民族对时装界的贡献，光泽闪瞎东南亚村炮的面料配合刺绣图案的翻领上衣——

高，实在是高：

甚至有时装神仙们还将蝎子穿在身上，在游戏里，这种角色每秒都能固定输出伤害：