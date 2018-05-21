怎么穿短袖衬衫，上街不被叫“爸爸”？

导语：还在纠结衬衫有多难配吗？土？不存在的。（来源：ELLEMAN）

很难说清楚是什么原因，短袖衬衫这件夏日版衬衫，却总是萦绕着来自于上世纪的年代感。仿佛天生与之相配的，就是过高的裤腰、尼龙丝袜配皮鞋等男士时尚黑洞。

如果你想要看起来老十岁或者 COS 成上世纪末穿越而来的知识青年，那么富有年代感的白色短袖衬衫就很值得拥有——不过，难道所有短袖衬衫都是时尚禁区吗？

其实，只要搭配好了、气氛对了，一件过关的短袖衬衫，明明也可以是男女通杀的利器。

■ 比如电影里的奥利弗老师

随着复古风洗白了无数受害者单品，今次就让我们来打破关于短袖衬衫的种种迷思。

嫌弃短袖衬衫村干部？

从前它可是荷尔蒙的代名词

短袖衬衫，顾名思义就是袖子短一大截的衬衫。上世纪 20 年代初，欧洲贵公子们将带领子的短袖网球运动 T 恤穿成了休闲度假风单品——而这就是短袖衬衫的前身了。

到了 50 年代以后，一开始还不登大雅之堂的短袖衬衫开始向“商务休闲”进阶了。尤其是一众天王级美国流行明星对这枚新兴时尚的青睐和亲自带货，形成了短袖衬衫第一次大范围流行。

■ James Dean

■ Elvis Presley

■ 马龙老师的短袖衬衫和猫

■ Steve McQueen

那时的短袖衬衫不仅不土气，还是年轻偶像明星用来释放荷尔蒙的衣服，是性感的代表。

而在同一时期的英国，短袖衬衫成为了亚文化潮流的标志之一，受到了硬核年轻人团体光头党（Skinheads）的青睐。光头党成员的独特穿衣风格变化多端，但纯色或格纹短袖衬衫 + 深色直筒牛仔裤 + 马丁靴，被视为当时光头党男孩们的日常标配——“初代街头男孩”也就此诞生了。

随着越来越多不同风格的短袖衬衫出现，比如印花的夏威夷衬衫（aloha shirt）和牛仔面料的广泛流行，短袖衬衫也终于成为了登峰造极的现象级单品。

不过，虽然短袖衬衫不再被上流阶级的男士嫌弃了，成为了各地年轻男士夏季衣橱里的必备，但无论是纯色还是图案款，短袖衬衫绝大多数时候还是会被男士们穿去度假，而不是上班。

■ 海滩是短袖衬衫出没最多的地方

短袖衬衫的“商务化”，

中日大不同

正式的西方商务场景，可是不容许短袖衬衫这种鬼东西出现的，但系统性正装历史的缺失（以及不浓密的体毛），让亚洲人对穿衬衫这件事少了很多禁忌。

2005 年日本环境大臣发起了“Cool Biz（クールビス）”的倡导，即“凉爽商务风”，鼓励白领男在夏天穿短袖衬衫上班，而把办公楼的空调温度调到 26 度。在夏天穿短袖衬衫，人人都为节约能源做贡献。

很快，许多日本公司开始相应这个号召，商务短袖衬衫也逐渐在日本年轻人中流行起来，成为工作着装的一部分。

■ 日本商务男子图鉴

撇开短袖衬衫在西方的深厚底蕴，它在中国最初广受追捧的原因，则是出于上可在办公室签字、下可到田里干活的实用性。一到夏天，男人们就自动自觉地换上了短袖衬衫，学校校服和许多岗位的制服也都会用到短袖衬衫这一招。

短袖衬衫 + 裤腰超高的西装裤 + 古早公文包，勾勒出了一个古早的夏日男领导的样子。然而没有长袖作牵制而过度翘起的短袖袖口，以及老一辈男性过于追求舒适而偏好的宽松版型，使短袖衬衫的时尚感雪上加霜，坠入不时髦的深渊。

久而久之，短袖衬衫和“老干部”之间产生了挥之不去的羁绊。

这些综合因素，让白色短袖衬衫在年轻人的观念里，总是散发出一股迷之中年人气息，是“爸爸辈单品”一般的存在。

如何穿好短袖衬衫？

短袖衬衫有自己的黑历史，但作为一件有着深厚历史的底蕴单品，短袖衬衫绝不能就这么轻易地被打入时尚黑洞的深渊。这些小秘诀可以帮助你把短袖衬衫穿时髦：

1

选合适的尺码

尽管现在流行 oversize 风格，但这一点却不适合用在短袖衬衫上——要知道村干部风格就是这样炼成的。箱形外观会吞噬你的体形，修身款短袖衬衫才能让你看起来精神抖擞。

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左起：Isaia 白色泡泡纱短袖衬衫、Richard James 海水蓝短袖衬衫、Oliver Spencer 藏蓝色修身短袖衬衫

2

时髦印花款，了解一下？

夏威夷衬衫爆发的季节即将到来，你做好准备了吗？热带风情、海岛气息、度假即视感……这些加注在夏威夷衬衫上的词汇也许让没有模特清冷气质和消瘦上身的你退避三舍。

其实，只要把印花的颜色控制在一定范围内，并且和裤装或者做好搭配，短袖印花衬衫一样可以低调又风骚。不用像街拍时装精那样戏很多，一点点夏威夷印花以及古巴领等别致细节的注入，就让穿短袖衬衫的你魅力四射。

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左起：Enlist 棉质印花短袖衬衫、A.P.C。 新月印花修身衬衫、RRL 夏威夷衬衫

3

白色以外的无限可能

千万别一说起短袖衬衫就条件反射地想到白色。牛仔布的靛蓝色、衬肤色的橘粉色、或者今年流行的姜黄色，又或者是条纹款，它们都可以是一件短袖衬衫的时髦可能。

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左起：Burberry 浅蓝色短袖衬衫、Theory 灰粉色真丝混纺衬衫、Uniqlo U 系列姜黄色衬衫

4

衬衫袖子紧不紧？

承认吧：一件短袖衬衫的奥义，当然就是突出你手臂上的肱二头肌。过于宽大的袖子会使手臂看起来很弱，让你在健身房里疯狂举铁的努力付诸东流。手臂位置贴服的短袖衬衫就能从中年人的加龄味，秒变男子荷尔蒙气概。

而袖子的长度，大概在肩膀和肘关节的中间位置。如果你的短袖衬衫袖管很大而你又不想扔？试试像高司令那样把袖管卷起来吧。

5

层次感是办公室王道

一件短袖衬衫可以在办公室内无负担地实现内搭需求，这应该是每个上班要求穿西装的男人都 get 到的小窍门。实际上，短袖衬衫也可以当做一件有型外套穿在 T 恤外面，打造上半身的层次感。

不过要点是衬衫和 T 恤的对比，比如浅色衬衫和深色 T 恤，印花衬衫和素 T 恤，或者反过来。拿白衬衫配白 T 恤——不怕同事以为你穿老头衫保暖？

最后……

短袖衬衫别配领带这个梗，

不用再说了吧。