黄轩陈伟霆张若昀亲自示范 男人修眉就能帅10倍

导语：一个普遍情况是，男人们如今能大方护肤，却对‘修眉’这件事依然心存芥蒂。事实上通过适当修剪，你身上这两簇最缺乏关注的毛发，对脸部的改造作用却是最直观的。当然，我们并不倡导男士们手拿镊子亲自上阵，如果你也想花点心思在眉毛上，把这份参考指南交给专业人士吧。（来源：睿士）

适合人群：

眉眼距离较近

脸型‘尤其额头’较宽

山根不高

大多数亚洲男人都有五官相对集中的问题，为了让它们‘分开’，修眉是一种有效手段。

把眉心的杂毛清除后，要用修剪的方式明确眉峰，不要让眉峰太靠前。剃掉前置的锐角，后置眉峰，能拉宽眉眼距离，你会发现五官比例神奇般地被改变了。

右图中的黄轩，将眉峰靠后修剪

无需像左图一样打光，也获得了同样的五官立体度

怎样告诉修眉师：

用修的：眉峰位置通常是杂毛最多的地方，‘茂密’程度会让你误以为毛发很多，但记得别要求修眉师一次修去太多，建议先把过长的部分剪短，再直观地考虑应该保留哪些。

修眉最好分 2-3 次进行，每次完成后对比两眉，不要急于一次性完全改变眉型。

陈伟霆的眉峰比眼角更靠内

有时会形成稍显不自然的‘迷之凝视’

用拔的：不建议选择镊子等工具拔眉毛，可能会致敏或引起皮下出血。当你在店里听到“蜜蜡修眉”，不要被略带少女的名字误导，它其实是相当可取的一种方式——能在 3-4 周内，让眉形保持清晰利落，把男士最怕的麻烦降到最低。它的另一个好处是，会让随后长出的毛发更细软，不会邋遢无状，让你更地维持颜值。

适合人群：

眉毛太近，几乎快合到一起

眉骨高，常常有蹙眉感

山根不高

对男士而言，‘修眉’并不等同于一点杂毛不剩、修得完全光洁，但眉心区的杂毛一定要修掉，否则会给人蹙眉感。尤其是眼镜族，蹙眉感和框架镜搭配就等于老气。

如果你属于毛发旺盛的那类男士，山根侧面至眉头间可能会有一些杂毛，这部分请坚决保留——这是天然的鼻影，有了它们，你就可以向视觉上的高鼻梁靠拢。

左图的张若昀，保留山根侧面的一点点杂毛

右图则全然修整干净，面部立体度不如左边

怎样告诉修眉师：

用修的：鼻梁宽度不是眉心位置的基准，大多数欧美型男都有开阔的双眉，有的眉心距离几乎是鼻梁宽度的两倍。你也应当让修眉师把你的眉心修得分开一些。记住不要在眉心留下直线型的切口，那会让你两边眉头看上去像拉链一样严肃——换句话说就是失败了。

用刷的：如果你觉得“有毛”是一件十分英明神武的事，有个方法可以不用割爱——适当使用染眉膏。你无需脑补广告片里的夸张眉色，它的作用是让眉毛精神百倍地竖起来，一样有让眉心开阔的效果。

除了谨慎听取专业建议，另一个避免‘娘炮’的方式就是，直接选择最深的色号。

井柏然的眉毛修得过于光洁，会看起来不够利落阳刚

因此请千万保留一些山根处的毛发

适合人群：

太阳穴凹陷，面相较凶

眼型细长

眉毛浓密

不要以为有剑眉的都是硬汉，这个想法早已过时。把控好眉尾的形状，才是成功的眉形。像刀子一样锐利的眉尾是不可取的，修眉的时候不要刻意修成一个角，而是应当把眉尾想象成毛笔的墨迹，这样的形状和浓密度最恰当。

赵又廷刻意修剪的剑眉‘右图’ 不如左边自然

怎样告诉修眉师：

用修的：原则一，先剪短再修剪轮廓。

原则二：修下不修上。修整眉毛的下轮廓，首先可以避免眉毛压眼睛，这是适用于大多数人的、使人变精神的妙招。另外，修眉的时候不要低头，否则容易让修眉师修出太过上扬的眉尾。

觉得晓明“土”？

可能因为剑眉太有年代感

用梳的：如果你的眉毛够本钱，丰盈匀致，大概只需要解决醒来之后眉毛乱掉的麻烦。起床用热毛巾敷一会，能让眉毛恢复顺畅。

如果你每天必须戴眼罩才能睡着，请选用真丝的，这并不娘炮，否则你每天都会面对纠结的眉毛。

适合人群：

高低眉

杂毛太多

山根不够高，鼻梁也是

两个眉头的形状、毛量不同，是和大小眼、高低眉一样普遍的五官特征。如果你的鼻子看起来有些歪，先检查下是不是眉头左右不对称。

尝试一点点去除不平衡的毛量、不对称的形状，把左右调整到一致后，你的五官看起来会更正派阳光。

如果你和王千源一样，有种‘散漫’的气质， 修成对称的眉头（左图）会让你更平易近人

怎样告诉修眉师：

用修的：当你发现左右眉毛明显不同，不要急着让修眉师把较粗的那根修细，因为对大多数男士而言，粗眉一定比细眉安全。你应当通过调整细节的方式，让两眉逐渐靠拢。

另外如果你平时戴框架镜，尤其是粗框的款式，请告诉为你修眉的人，眉头的距离可以稍稍放大一些。

两眉凌乱又不对称， 即使是陈坤也会眼神聚不上焦

用剪的：如果眉头的形状已经足够帅气，只是看起来太浓黑，其实用剪刀稍微去掉一点长度即可——这能让你直接神清气爽，尤其适合发质偏硬、形状卷曲的人。不要被眼花缭乱的修眉方式忽悠了，实用工具就能做到的事，往往也是最有效的。

眉清才会目秀，别再放任你那两簇毛乱长，找一款赶紧修起来。