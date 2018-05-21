想做90年代复古男 Grunge风了解一下

导语：浑身上下透着无所谓的态度最终也成为了时尚。（来源：时尚先生）

Nirvana的主唱Kurt Cobain不仅是乐队的灵魂人物，无数摇滚乐迷心中神一般的存在，更是Grungestyle的鼻祖和领军人物，将grunge融入了他们的音乐和并且开辟了grunge的穿衣风格。

90年代对你来说意味着什么？很多人可能会想到现在十分风靡的土酷，Disco、复古、厚重、高腰、阔腿裤都是这个风格的关键词，土酷的风格也是时下很多年轻热人都很喜欢的搭配风格。如果在美国问同样的问题，很多人可能会给你同一个答案——Nivana。同时，这个乐队所引领的Grunge穿衣风格也是最具代表性的90年代搭配风格。

Grunge的意思是汽车里漏出的汽油与泥土形成的混合物。Grunge，最开始是一种音乐风格，是heavy metal和punk的结合体，现在通常直接简单粗暴地译为垃圾摇滚。这类乐队使用的乐器、录音器材都比较简陋，音质比较糙，乐手们经常就直接在自家车库里表演混音录音。乐队成员主要来自社会底层。歌词多是以描写社会阴暗面为主，以愤怒、抨击或是无奈的态度来表达自己的感情，歌词也基本上和文艺没有半毛钱关系，通常是大白话直抒胸臆，有时甚至是脏话连篇。

Grunge起源于90年代初美国西海岸的西雅图——一个一年365天里有近300天都在下雨的地方。是全美犯罪率最低，但自杀率最高的地方。在这个阴沉潮湿又湿漉漉的城市，孕育出了一批伟大的摇滚乐手。最具代表性的就是Nirvana，还有Pearl Jam、CourtneyLove等，他们都是Grunge浪潮的代表人物。其中Nirvana的主唱Kurt Cobain不仅是乐队的灵魂人物，无数摇滚乐迷心中神一般的存在，更是Grungestyle的鼻祖和领军人物，将grunge融入了他们的音乐和并且开辟了grunge的穿衣风格。

Grunge兴起的时候是正值美国经济危机，并且乐手们出道的时候一般没什么钱，衣服大多来自于二手商店，所以Grunge风的穿搭有个显著特点就是：便宜！不用准备任何高价衣物，简单平价质感的元素混搭起来，就可以很酷。外加他们整体气质不羁颓废又随性，整体的造型就更加“松垮”。先来看看Kurt Cobain是如何穿出Grunge风格的。

舒适、随性、层层叠叠多层次的混搭、无所谓爱谁谁的冷漠态度、还有仿佛穿过雾霾区般的做旧的色彩……这几项都是Grunge风格的特点关键词。搭配的重点是一定要出其不意，千万不要是定番的搭配，而是要有那种戳人眼球的冲突感，带点儿颓废与暗黑，有种特殊的美学原理。原汁原味儿的Grunge搭配很容易有 “蓬头垢面”感，要想将这种风格在日常中搭好，尺度一定要拿捏好，所以以下这几个特点一定要把握好：

形浪神不浪

Grunge整体搭配的第一眼感觉一定是“松垮”的型，但是，一定不是拖沓。上衣可以选择面料给人柔软舒适感的的宽松的T恤或者坦克背心，带点卷边的最好，更能烘托出随性的气质。很多Grunge风格的品牌都会刻意忽略掉曲线的塑造，而是以大直线的大刀阔斧般的裁剪为主，毕竟Grunge搭配突出的不是身体曲线而是一种个性和态度。图案方面以复古old school和摇滚风为主。

下身的搭配，牛仔破洞裤是Grunge的代名词般的搭配，裤型随便，紧身的，直筒的都可，只要有破洞在，再加上须须穗穗，随性感就出来了，Grunge感也就出来了。紧身的裤型搭配机车风马丁靴，暗黑利落，直筒的裤型，松垮感多了一些，配上Vans或者帆布鞋都可以穿出形浪神不浪的效果。

格子衬衫加T恤简直可以和任何外套搭在一起，机车外套、横须贺刺绣外套、复古老花毛线开衫，通通都很好看。

在形浪神不浪的要求下，还有一个重要的搭配注意事项，那就是减少配饰。Grunger们通常都具有不羁的气质，并且加上过多的配饰，原本就松垮随性的感觉就会不堪重负。Grunge搭配的主线中原本就不存在配饰这条支线。最多最多加一条灰调色彩的头巾，Grunge要的是随性不是花俏。

层次丰富

Grunge搭配的整体感是层层叠叠的破碎感，细碎但不繁冗。叠穿T恤就是最一个增加层次的好方法。内搭长袖短袖皆宜。不过前提一定是内外搭比内搭的T恤更宽松一些，否则一不小心就穿出了皱皱的肿胀感。

T恤外搭格子衬衫和马甲也是增加层次感的要点。Justin Bieber在这个搭配方法上已经做到了永恒钻石级别的行家。

除此之外，在Grunge风格进阶的搭配方法中，还有一个典型的方法就是将格子衬衫或毛衣随意的系在腰间，据说这样做是为了方便随时披上抵御太平洋的海风。通过街拍就可以看到，这样一个看似随意的搭配方法，实则在日常中是非常抓眼的搭配。

做旧色彩

Grunge风格的单品，大部分的色彩都是灰调的，并不是说是深色系，而是即使那些明艳的颜色，也感觉是和灰色混合过的色彩，总而言之，就是低饱和度的做旧色彩。就像现在对于很多颜色的描述都会加一个脏字。脏橘色，脏粉色，脏黄色，这些都是属于Grunge的色彩。

接下来是Grunge风格的必备单品推荐：

法兰绒衬衫

作为Grunge的标志性单品，法兰绒衬衫的选择方法和搭配方法都是很多的。格子的马甲也是近年来不错的单品，本来布料就自带一点绒绒毛，穿上后整个人都会慵懒柔和起来，不仅舒适性价比也高。可以尝试买大一码，增加慵懒感，也可以用来当作外套，还可以当做内搭和的宽松的毛衣、针织外套混搭在一起叠穿，增加层次感。

丹宁

牛仔裤要选择褪色感重的酸洗牛仔布款式，最好偏宽松一些，带上点破洞和须须，营造出撕裂感和柔软感。

牛仔外套也是很好的选择，深蓝和浅蓝都是很有90年代风格的颜色。工装版型，轻松穿出复古感。

条纹内搭

在以层次感著称的Grunge风格中，内搭是最为基本的单品。如果图案T中的花纹比较“热闹”不适合做多层次的搭配。那么请直接选择一件条纹T恤作为内搭，简洁了图案，更加适合多层次的搭配。

宽松外套

在Grunge搭配风格中，外套的选择很多样，毕竟随性，机车皮夹克，工装外套，宽松毛衣针织外套均可，甚至和西装外套都可以混搭。但是，一定是要垂坠感或者慵懒感。宽松的外套才是多层次搭配的保障。

2016年FUCT SSDD出品的Kurt系列 还拍摄了模仿kurt的广告图

很多人可能觉得Grunge的细碎层次和慵懒感虽然时尚，但是并不能登上时尚的大雅之堂。然而，1992年，就是在这个Kurt Cobain和Courtney Love风靡的年代，29岁的Marc Jacobs把法兰绒格子衬衫、奶奶衣柜的印花连衣裙、以及针织小圆帽送上了Perry Ellis的T台。

Kate Moss & Kristen McMenamy

这场大胆的秀震惊了当时的高级时尚圈，各种批评铺天盖地袭来，大家都觉得，谁会想要花几百美元去买一些旧旧的放在二手服装店或者爷爷奶奶压箱底的衣服呢。Marc Jacobs也因此被Perry Ellis炒了鱿鱼。可正是这场秀，也成为了Marc Jacobs的涅槃，他赢得了当年的CFDA大奖、创立了自己的同名品牌，并在1997年空降Louis Vuitton，为这个奢侈箱包品牌引入了第一套成衣系列。

Marc Jacobs

1993年Anna Sui和Christian Francis Roth也曾致敬Nirvana在T台中运用了Grunge的元素。

2016年 Saint Laurent也办了Grunge主题的秀，惊艳了世界。

现在看来grunge风格的衣和搭配服都是个性的代表，grunge的衣服品牌大多也是设计师品牌，有了很高的逼格。但在当时，将这些模仿二手服饰做旧松垮的衣服带上高级时装T台，是一种特立独行，更是一种想要革新观念的勇气 。

就像Kurt Cobain在第一张专辑封面把自己的名字故意拼错成Kurdt Kobain，想做一个没有人知道他真正姓名的普通人，可最后全世界都知道了他的名字，他成为了传奇。

在Grunge诞生的最初，它的目的也不是时尚，却没想到就是这样浑身上下透着对时尚无所谓态度的风格，最终也成为了时尚。