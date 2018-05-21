月入1万美金帅到各种时尚大牌求合作，它是条狗...

导语：作为时尚界最具影响力的男装博主之一， Bodhi 在 Instagram 上发布了超过 700 多张照片，有着将近 350 万粉丝。不过，这位男装时尚博主和其他博主画风不太一样。因为……他长这样▼（来源：时尚先生）

没错， Bodhi 是一只来自纽约的 6 岁柴犬。他的“爸爸” David Fung 是一名平面设计师，“妈妈” Yena Kim 则是时装设计师。他的名字取自动作片《惊爆点》（ Point Break ）里 Patrick Swayze 饰演的传奇冲浪者 Bodhi 。 Bodhi 有着帅气的外形、高超的穿搭造型以及超强镜头感，简直就是汪星布拉德•皮特！

和许多因为各种奇葩理由“一不小心”而爆红的明星一样， Bodhi 的成名故事也是不走寻常路。 2013 年，“妈妈” Yena Kim 突发奇想给 Bodhi 穿上了 Ralph Lauren 的经典男装，并 PO 到了 Facebook 上……结果 Facebook 炸了，众多网友纷纷表示：太帅了！

Bodhi 的帅照不仅受到了网友的热捧，没多久各种杂志也找上门来了……于是Bodhi的“爸妈”也顺势为 Bodhi 创建了 INS 账号，日常更新 Bodhi 的时尚穿搭，粉丝也越来越多。

随着名气不断提升，许多在男装时尚界有着举足轻重地位的公司，都邀请 Bodhi 为其新发布的成衣系列拍摄大片或者参加品牌活动。 Ralph Lauren、Victorinox、American Apparel、Brooks Brothers、ASOS、Hudson Shoes、Todd Snyder、Levi‘s 、Tom Ford 等公司都邀请 Bodhi 作为他们的模特。这些品牌尤其钟爱让 Bodhi 来演绎专门为年轻人设计的服装和配饰。

▲Levi‘s大片

▲出席品牌活动照

一开始大家都有点担心 Bodhi 像许多“网红”一样昙花一现。然而4年过去了， Bodhi 的热度依然不减。 Bodhi 登上了《Esquire》、《Nylon》、《Time》等主流杂志，他甚至还出版了自己的新书《The New Classics》。今年 2 月份， Bodhi 更是受到了意大利顶级时尚品牌 Ermenegildo Zegna 的青睐，与其进行合作。

▲Bodhi的新书封面

▲Bodhi为

Ermenegildo Zegna 拍摄大片

许多人在拍摄的时候或多或少都会有点不自在，然而， Bodhi 面对镜头时却是一副驾轻就熟的样子。他的标志性“冷漠脸”有着极强的表现力，甚至比一些走秀模特还要好。

从 Gucci 经典的西装、 Ovadia & Sons 的休闲飞行员夹克再到 D&G 的印花外套， Bodhi 几乎齐集了所有的高端男装品牌，简直可以召唤神龙了~

▲Gucci西装

▲Ovadia & Sons飞行员夹克

▲D&G印花外套

身为当今最 in 的男装模特之一， Bodhi 也是当之无悔的时尚 Icon ，他的时尚穿搭更是非常值得男士们借鉴。 Bodhi 的风格多变，休闲风、复古风、文艺风、儒雅风都能驾驭自如，不同的穿搭展现出不一样的个性。

他可以是美国街头热爱 hip-pop 的少年▼

是博学的大学教授▼

是谦逊的CEO▼

还可以是资深银行家▼

文艺青年▼

霸道黑帮大佬▼

穿上各式复古毛衣后， Bodhi 马上又化身乖乖的牛津大学学生▼

大概 Bodhi 和 Adam Gallagher 、 Johannes Huebl 等当红的型男时尚博主唯一的不同之处——也就是他多了 2 条腿和 1 条尾巴吧。连印花衬衫这种一般人都很难驾驭的单品也被 Bodhi 穿出满满的复古浪漫，今年夏天的衬衫穿搭可以直接拷贝 Bodhi 了~

Bodhi 最拿手的还是其西装造型，穿出了百种味道——他时而是穿戴整齐的绅士，是穿着高领毛衣搭配西装外套的雅痞大叔，偶尔也是敞开几颗衬衣扣子或者内搭紧身悠闲服的霸道总裁▼

Bodhi 也很擅长利用混搭、叠穿等方式将同一件衣服或者同款不同色的单品穿出不同的风格——事实证明，会穿的时尚博主根本不需要衣服多到堆满衣橱~

条纹不只清新范儿，也可以很有态度▼

同样的夹克外套，搭配条纹衫、毛衣帅气满分，而外套叠穿则更潮▼

Bodhi 不仅很会利用夹克和衬衫打造帅气造型，也会适当利用围巾、帽子、太阳镜、丝巾等饰品来增加亮点。

除了很会穿以外，这只全世界最会穿的柴犬还卖得了萌，扮得了酷，凹起造型也是甩开众多不会打扮的直男一百条街，比你还会找角度“自拍”▼

看完 Bodhi 的穿搭硬照和“自拍”照，不少人表示：居然帅不过一只狗！其实，这只狗可能长得比你帅以外……还可能……比你有钱！！身为时尚界炙手可热的模特和公认会穿的时尚博主， Bodhi 的活动和拍片一直不断。他每个月的收入不低于 1 万美元，收入最高可达到 2 万美元！