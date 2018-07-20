3小时到达任意角落 还能看太空的波音极超音速飞机来了！

导语：就在最近，美国波音公司公布了其极超音速飞机的最新细节，无论你身在何处，又将前往何方，保证3小时内可以到达世界上的任意角落。（来源：发现新西兰）

奥克兰到北京，直线距离10400Km，飞行时间仅为2小时！你还能看到地球的圆弧线与漆黑的太空相接的绝美景色。

波音公司设计的这款极超音速飞机的飞行速度为5马赫（Mach），每小时可飞行5，800公里（1.6公里/秒）。

这意味着，从纽约飞到伦敦仅需2小时、从奥克兰到洛杉矶只需要2小时，而从加拿大温哥华或多伦多飞到北京、上海只需要1个多小时。

飞行这么快，乘坐会不会头晕目眩？

答案是否定的，尽管极超音速飞机比普通飞机加速感更长，可能持续10~12分钟，但是飞行途中你不会感到不舒服，因为其将在95000英尺的高空巡航，比普通飞机的高整整60000英尺。

极超音速飞机以更快的速度飞到更高的高度时，空气密度越低，发动机效率达到最大，使得飞机颠簸程度也最小，运行最为平稳。甚至在每次飞行的最后500英里还可以实现无动力滑翔。

为啥能够飞这么快、这么高？

波音公司的首席超音速飞机科学家Kevin G Bowcutt博士表示，极超音速飞机使用当前的钛金属为外部材料来控制高速行驶带来的高温，同时喷气发动机和冲压发动机组合可满足这不可思议的飞行体验。

目前波音还没有决定飞机的最终尺寸，但飞机的大小将介于商用喷气式飞机与波音737客机之间，预计能搭载20到100名乘客。

尽管飞机还是一个小模型，但是真飞机模型在未来5年内就能制造完成，最终上市将在20~30年后实现。

事实上，波音的极超音速飞机并不是最新的概念，它与埃隆·马斯克SpaceX公司的亚轨道火箭飞行、维珍银河公司（Virgin Galactic）的“Baby Boom超音速飞机”都是高速运输的创新概念。

可搭载45名乘客Baby Boom 超音速飞机的时速达2.2马赫，意味着从奥克兰到广州仅需要5小时，而单程的票价只需要2500美元左右。

而埃隆·马斯克的提出的火箭飞船运用到地球旅行中则更为激进，飞行火箭能载客80~200人，最快速度达到29000km/h，奥克兰飞广州只要40分钟！费用等同于现在飞机经济舱的价位。

科技的发展速度远超我们的想象，也许根本用不了30年，喝咖啡的功夫就能环球旅行。

一切皆有可能。