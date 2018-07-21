EXO吴世勋现身北京机场 蓝T恤灰短裤穿搭 学会秒变校园男神

导语：EXO吴世勋现身北京机场，而因为行程被走漏的原因，刚下机就被无数粉丝包围。当天吴世勋在机场被粉丝街拍到一身蓝色衬衫和短裤的穿搭，仿佛青春校园剧的男神一般，在人群中显得非常亮眼！（来源：AE型男阵营）

作为1994年出生的吴世勋，经历过EXO的大起大落。在吴亦凡、鹿晗、黄子韬相继与SM娱乐公司解约，退出EXO组合后。又遇上了国内禁韩风波，吴世勋的名字也随着EXO一起逐渐在国内大众眼中淡去。

而在EXO完整组合的时期，吴世勋给人的印象就是个不争不抢的男生，话比较少。穿搭一直比较简约，但每次出现的时候都感觉非常的青春朝气，充满校园男神的气质。这次吴世勋被拍到比较随意的蓝色穿搭，在机场众多的人群中显得非常的清新抢眼。年轻的小伙伴们如果也喜欢吴世勋这样的校园穿搭，可以收藏一下哦~

穿搭：灰蓝印花鸭舌帽、深蓝色打底T恤、蓝色拼接波点衬衫、灰蓝色印花短裤、豹纹板鞋

而之前吴世勋在机场被拍到是穿着更素雅，一身黑色。但184的个子，清秀的五官，使吴世勋在人群中依然很显眼。虽然吴世勋肤色偏白，但这样的黑色的简约同样适用于深肤色的男生。

穿搭：针织帽、短袖T恤、项链、黑色短裤、白板鞋

而AE最喜欢的是吴世勋在海边这身蝙蝠袖条纹衫的穿搭，蓬松柔软的中分发型配上温柔的五官，给人一种温柔男孩的感觉。这样的发型对于发质柔软长直的男生来说一定要尝试一次！头发留到8cm左右，找理发师将脑后及两侧的长度理短，并做个定位。在日常出门的时候再用发蜡涂抹下发根，左右梳理分开，弄出轻微的蓬松感就可以了。

吴世勋在斐济的海边，穿着V领的蝙蝠袖条纹衫，给人非常清新脱俗的感觉。再搭配浅蓝色小脚牛仔裤，整个人与斐济的海天混为一色，融入大自然。这样两件单品的穿搭组合非常简单，但又非常时尚。男生在旅游、出行、学校、图书馆、约会等场合都非常适合。搭配白色板鞋或者卡其色帆船鞋都可以。