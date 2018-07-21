肌肉男应该怎么穿衣服？

导语：健身党从不当心身材，但健身党最担心的是块头大了以后怎么穿？如果你也是一个健身迷弟，相信你一定有这样的困扰：小脚裤穿不进去、衬衣要撑爆了、帆船鞋塞不进脚……那么当你在健身的修仙之路上练就一身羡煞旁人的肌肉时该怎么穿呢？（来源：AE型男阵营）

彭于晏

AE拿彭于晏来讲，健身党一定是服气的！很多男生健身都是因为看到了彭于晏的一身肌肉，还如此有型。AE的目标就是彭于晏，哈哈。相对来说彭于晏的肌肉穿搭比较年轻，适合30岁以下的健身党。首先来说大块头要穿的就是正装！而且不是简单的黑色正装，英伦、格子、回蓝的都要尝试，因为正装是最能体现男人身形的穿搭之一。

看下彭于晏正装穿搭时候的身材线条，秒杀小鲜肉们太多。

搭配：黑色衬衫、灰色西装、手工皮鞋

而第二种比较推荐的穿搭就是彭于晏在《邪不压正》电影活动中的这身小领休闲陈尚+针织马甲的组合了。在服装设计上来说大领子的衬衫有弥补男生胸围不够厚实的作用。而当你身材厚实，肩膀撑得起衣服的时候，大领子就完全没必要了。领子越小越好，尽量展现你的气质，再搭配一件针织马甲让大块头显得内敛一些就非常好了。

搭配：无领衬衫、针织马甲直筒裤、皮鞋

吴京

拿吴京来讲，健身党也一定是服气的，出演《战狼2》的时候大家就见识到了！平时死磕健身房，最佳状态体脂率8%。作为大块头的表率来说，吴京平时的穿搭比较简单，就是T恤、牛仔、运动为主。其实练到这种块头穿T恤是最好的，若隐若现的身材给队友的安全感和给敌人的威圧感都非常强！

两个硬汉都是T恤，非常有型！

如果想减龄显得年轻一些，牛仔夹克之类绝对是最佳选择！再搭配一些时尚元素、比如鸭舌帽、墨镜。如果你能蓄一点点整齐的胡子，那自然是最好的了。非常有男人味。

讲真，AE一直像晒一点吴京帅气的生活照，无奈这个耿直的大男孩在微博的照片全是…非常生活，非常写实，毫无美颜PS的…所以找到了吴京的写真，这身是AE觉得最帅的！

搭配：V领T恤、直筒牛仔裤、马丁靴

吴尊

拿吴尊来讲，健身党也也是服气的！又是一个充满男人味的健身狂人，吴尊的穿搭其实好看的非常多。但AE最推荐的是夹克穿搭，因为夹克这种款式没有领子，所以肩宽和胸围不够的孩子穿着是瘪的……而当你胸大肌和三角肌都足够发达的时候，夹克最能给人安全感。

搭配：白T恤、夹克、牛仔裤、（鞋子搭配马丁靴最好）

而皮夹克是AE最推崇健身党的穿着！充满野性、力量，而且只适合雄厚肩宽的男生，完全就是为肌肉男而生的衣服。这里找不到上面三位大佬穿皮夹克的照片，所以就放国外的好了。

穿搭：衬衫/T恤、皮夹克、牛仔裤、马丁靴

健身党看完后有没有马上想去试试的冲动呢？

不过在此之前，你的大块头练好了吗？