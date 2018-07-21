看一众男星如何穿百搭T恤 吴亦凡、余文乐、黄宗泽风格互异

导语：夏天到了，小伙伴们的衣柜里面一定储备了非常多的T恤！那么什么样的T恤最百搭呢？当然是白色了！那如何将白T恤穿出不一样的感觉？跟AE来学一学吧！（来源：AE型男阵营）

净白色T恤

净白色T恤是最百搭、也普通的款式，而要将净白色T恤穿好看其实很简单——配饰

比如余文乐的净白色T恤+墨镜的搭配

同样是余文乐，这时候的“配饰”就是花臂了，起到点缀的作用。

而像吴亦凡这样的鸭舌帽也是非常好的配饰，比较适合喜欢街头、潮流的男士。

夏天和鸭舌帽最搭

而如果你是喜欢运动的孩子，那么可以参考一下白宇的配饰，非常阳光又充满活力~

一条运动头带足矣。

印花T恤

印花T恤相对于白T恤来说就没那么依赖配饰了，单穿都会显得非常休闲好看。而小伙本们可以根据自己喜欢的风格来进行搭配就好。

余文乐旅拍搭配墨镜

同样是余文乐，搭配眼镜显得斯文了一些。

吴亦凡搭配墨镜、短裤，显得非常休闲潮流。

吴亦凡印花T恤和西装的混搭，不拘一格的气质。

彩印T恤

而色彩斑斓的彩印T恤则要更显得你走在潮流尖端，可能很多小伙伴会问：“AE怎么说穿什么都可以呢？”因为白T恤就是那么百搭呀！比如黄宗泽最喜欢的彩印T恤，平时穿着有种自然的嘻哈感，搭配鸭舌帽、墨镜、项链，非常有嘻哈范儿。

而在混搭长风衣这样的常规搭配时，就显得非常的不拘一格。当然，黄宗泽这里穿的也是彩印风衣。两者搭配再一起非常完美！

作为最常见也最百搭的T恤，白T恤其实有非常多的穿法，每一种都不一样，小伙伴们快去找出自己的风格吧！