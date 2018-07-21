30 分钟赚 2.75 亿美元是一种什么体验？

导语：7月16日，《福布斯》公布了 2018 年度的名人收入榜，虽然说榜单上基本都是大家熟悉的老面孔了，但大家背后各自赚钱的门道也还是有不少让人意外的剧情。（来源：理想生活实验室）

榜单前 10 位

分析这份榜单前，还是有必要了解下这份榜单是如何生成的——《福布斯》统计的是各位明星从 2017 年 7 月 1 日到 2018 年 7 月 1 日这 12 个月里的收入，并且是税前收入，同时也没扣去明星支付给经理人、经纪公司、律师的费用，这意味着明星实际到手的收入和榜单中的数据还是会相差很多。那么具体收入数据是怎么来的呢？《福布斯》参考的主要是尼尔森、Pollstar、IMDb、SoundScan、NPD BookScan、ComScore 几个不同领域专业机构的数据，另外还有对行业专家和明星本人的采访。

那么，接下来就看看这份榜单中有哪些意料之外的剧情吧。

最高效：梅威瑟 30 分钟赚 2 亿 7500 万美元

去年梅威瑟复出和“嘴炮”麦格雷戈在拉斯维加斯打了一场跨界大战，在第 10 个回合 TKO 获胜的梅威瑟最终赢得了 2 亿 7500 万美元的奖金，过去一年里他只参加了这一场比赛，但足以让他重回名人收入榜的第 1 位了。《福布斯》给出的梅威瑟的总收入是 2 亿 8500 万美元，2015 年他宣布退役那年他也曾登上这份榜单的头名，当时的收入为 3 亿美元。

他的对手麦格雷戈虽然输了比赛，但也没有少赚。那场比赛“嘴炮”的收入是 8500 万美元，因为比赛之后知名度大增也收获了相当多的代言合同，目前代言了包括 Beats by Dre、汉堡王在内的近 10 个品牌，同时他也很热衷搞副业做投资，弄了好几个 app，林林总总加起来，麦格雷戈过去 12 个月的收入为 9900 万美元，排在榜单的第 12 位。

最年轻：20 岁 Kylie Jenner 的 1 亿 6650 万美元

“别人的 20 岁”系列——生了娃、一年赚了近 2 亿美元，Kylie Jenner 在榜单中排在第 3 位。在这份名人收入榜出来的前两天，《福布斯》发布了新一期封面，主角正是 Kylie Jenner，杂志也为其冠上了“最年轻的白手起家的亿万富翁”的名号，虽然说“白手起家”这个词颇具争议，但 Kylie 的成功显然不仅仅是靠名声得来的。

她不是社交媒体上粉丝最多的明星，也不是唯一一个跨界做生意的明星，对比一下同样拥有化妆品品牌的蕾哈娜，后者过去 12 个月的收入为 3750 万美元，“只能”排在榜单第 84 位。和很多明星的跨界品牌不同，Kylie 是自己公司唯一的老板，公司 100% 的持有者。在一周前《福布斯》发布的“美国最富有的白手起家的女性”榜单上，Kylie Jenner 以 9 亿美元的身价排在第 27 位，她同样也是最年轻的一位。

不简单的卡戴珊一家

名人收入榜中 Kylie 不是卡戴珊家族唯一上榜的成员，金·卡戴珊凭借 6700 万美元的收入排在第 30 位，收入主要来自新创立的美妆品牌以及出演真人秀、代言等。另外捧红这两位的功臣 Kris Jenner 也以 3750 万美元收入排在 84 位（和蕾哈娜并列），她的收入主要来源是作为家里几个孩子的经纪人以及真人秀演出。

演员：排名最高的演员，不是靠演戏赚的钱

榜单的第 2 位是乔治·克鲁尼，也是这份榜单中排名最高的演员，要知道过去几年他都没有新作上映，过去一年能赚到 2 亿 3900 万美元，也就是靠副业了。2013 年，克鲁尼和两个朋友抱着玩一玩的心态创办了一个高端龙舌酒品牌 Casamigos，然后……去年英国酒业巨头 Diageo 以 7 亿美元的价格收购了 Casamigos，名人赚钱就这么随意。

乔治·克鲁尼背后的就是 Casamigos 龙舌酒

明星靠着出售品牌大赚一笔登上名人收入榜前列的例子大家应该也不会陌生，2014 年苹果以 30 亿美元收购 Beats，就把 Dr.Dre 送上了当年名人收入榜第 1 的位置，那年 Dr.Dre 的年收入达到了惊人的 6 亿美元。

1999 年至今名人收入榜第一名的收入，当年 Dr.Dre 的 6 亿美元一枝独秀

至于其他演员，收入最高的是排在第 5 位的“巨石”强森，“复联”的小罗伯特·唐尼和锤哥分列 20 和 31 位，这之后就是以 4550 万美元年收入排名 59 位的成龙。值得一提的是，女演员仅斯嘉丽·约翰逊一人上榜，4050 万美元排在第 76 位。好莱坞男女演员工资差距的问题也在过去几年中备受争议。

“巨石”强森的新作《摩天营救》7 月 20 日将在内地上映

运动员：顶级运动员收入浮动小，但运动员群体却为榜单输送了大批年轻血液

2018 年度名人收入普遍大涨，而运动员的收入涨幅并不十分明显（除了拳击这类特别的项目），水涨船高，原来看着还不错的就纷纷下滑了，C 罗是个例子，去年他的 9300 万美元能排到榜单第 5 位，今年他赚了 1.08 亿美元，结果只能排第 10 位了。

C 罗与尤文的合同发生在 7 月 1 日之后，所以没有记入这一次的统计

运动员收入的变化主要是受到新合同的影响，比如和巴萨续约后梅西的工资涨了，还算上签字费、奖金等等，这使得梅西成为 2018 年度除梅威瑟以外收入最高的运动员，排名第 8。NBA 这边的例子就更明显，此前库里拿的是 4 年 4400 万美元的“童工”合同（当时库里是玻璃脚踝），去年夏天以 5 年 2.01 亿美元的顶薪续约勇士后，库里 2018 年度的年薪涨了近 3 倍，总收入从 2017 年度的 4730 万美元涨到了今年的 7690 万美元，排名升至第 24 位。

摆脱“童工”合同的小学生

另外，在新入榜单的成员中，运动员占据了相当大的比例，主要是几大联盟和联赛本身就有极高且稳定的关注度，而且有稳定的新鲜血液输入，说这些联盟、联赛就是造星流水线也不夸张。NBA 新入榜的有欧文、格里芬和阿德托昆博，23 岁的“字母哥”也是榜单上第二年轻的成员。NFL 这边就更多了，包括 Derek Carr、Alex Smith、Trumaine Johnson……

年轻有为的“字母哥”

音乐人：有些意外，但这几位饶舌歌手都是首次入榜

音乐人的年收入起伏就非常大了，主要看当年有没有发新专辑、有没有办巡演，去年榜单前 10 的吹牛老爹、碧昂斯、Drake、The Weeknd 都没有出现在今年的前 30 位。相反几位去年非常活跃的饶舌歌手则进入了榜单，Kendrick Lamar 排在 37 位，另外还有 J. Cole 和 Nas，无论是人气高还是地位高，总之这三位的名字还真是第一次出现在《福布斯》的名人收入榜上。

首次入榜的 Kendrick Lamar

1999 年至 2018 年，《福布斯》名人收入榜主题的 20 张封面

1999 年《福布斯》首度推出 Celebrity 100（名人收入榜）榜单，今年恰好是这份名人收入榜的第 20 年。这份榜单中的人员流动比想象中的更频繁，单单今年就有 20 位新入榜者，这也意味着有 20 位之前的成员被挤出了榜单之外。另外今年榜单中还有 20 位都未满 30 岁。

那么最坚挺的都有谁呢——在不算太长的 20 年里，也只有 Howard Stern 和“老虎”伍兹两人做到了全勤。