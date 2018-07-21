上半年哪些鞋价格像火箭一样飙升了呢？

导语：在经历了半年的大起大落后，球鞋圈最近也恢复了平静，最近也没有太劲爆的鞋发售。而上半年除了OFF-WHITE x Nike，以及一堆老爹鞋喷井式地发售以外，很多鞋升幅也是相当不错的，下面我们就来盘点下涨价幅度最大的10双鞋。（来源：YOHOBuy有货）

adidas Yeezy Boost 350 V2 “Butter”

Yeezy 350无疑是Yeezy系列的老大哥，最近发售了新的配色--黄油，但却得不到市场的青睐。与之前的发售的Yeezy 350的市场价，这双黄油的价格也相对来说比较亲民，涨幅也大概只有400左右。在货量这么充足的情况下，还能有这样的涨幅，也证明了Yeezy 350也是相当吸引的。如果你还没拥有Yeezy 350，这双也是你的明智之选。

推荐度：★★★☆☆

参考码数：US9

发售价：1899

市场价：2339

Supreme x Nike x NBA

Supreme与Nike的联名一直备受大家的关注，这双Air Force 1虽然市场价没有预期高，但也是很受欢迎。而且Air Force 1非常容易搭配，加上鞋身满满的NBA logo，街头风味更为浓厚了，白色的市场价也稳定在2500左右，性价比相当高。

推荐度：★★★★☆

参考码数：US9

发售价：1299

市场价：2659

Nike React Element 87

透明材质自从OFF-WHITE的兴起，也被广泛地使用，搭配上Nike 最新科技的React ，市场价也注定要起飞。这双鞋是在UNDERCOVER被广泛报道，很多鞋头也被他的造型所惊艳到。这次虽然发售的仅仅为普通版本，但也可以确认白色并不会被纳入UNDERCOVER联名的配色中去，那意味着这双只会在这一次发售，在UNDERCOVER的加持下，市场价比黑色高，也是情理之中。

推荐度：★★★★☆

参考码数：US9

发售价：1099

市场价：3279

Air Jordan 1 High “Pass The Torch”

相比运用了大胆的拼接“Homage to Home”配色来说，这双侧用上了BlingBling的银色。这双来自Nike的特别策划CT16中脱颖而出的Air Jordan 1.。不仅成为这个企划中最贵的一双鞋，而且也在今年发售除了OFF-WHITE以外，成为第二双价格高昂的Air Jordan 1。但浮夸的鞋面确实不太好搭配

推荐度：★★☆☆☆

参考码数：US9

发售价：1299

市场价：5500

Nike Air Max 1/97

除了CT16，Air Max Day也成为了每年鞋头们最为关注的企划之一。今年除了Atmos的animals pack重新发售以外，Air Max 1/97那独特的杂交也吸引了很多鞋头注意。虽然在夏天，但材质却用了灯芯绒，质感就更为出色了。

推荐度：★★★☆☆

参考码数：US9

发售价：1199

市场价：3689

Nike Air Foamposite One “Big Bang”

自从曝光 Air Foamposite One将会推出星空2.0后，很多老鞋头也为此而欢呼，当年天价的鞋子，终于有机会重新入手了。虽然受到关注度极其高，但市场价也没有预计高。5K左右就能入手到这双鞋，而且这双鞋也出现了有价无市的情况。喷泡不透气的特点，也让很多人无法接受。相信冬天应该会有一定程度的回升。

推荐度：★★★★☆

参考码数：US9

发售价：1749

市场价：5259

KITH x Nike LeBron 15

虽然Leborn James的签名鞋属于实战鞋，但却在KITH的联名下，这双鞋也成为了一件艺术品。玫瑰花刺绣加上一些金色的装饰，在黑色的鞋面下，也变得与众不同。在KITH的加持下，这双鞋也变得更像是一双“艺术品”，价格也当然居高不下了。这双既耐看又可以拿去实战的球鞋，你怎能不拥有一双。

推荐度：★★☆☆☆

参考码数：US9

发售价：1899

市场价：12299

Air Jordan 3 “Seoul”

适逢Air Jordan 3 三十周年，除了一些OG配色相继复刻以外，Jordan Brand 也为此推出了一双特别的韩国限定配色。鞋后跟的红蓝再搭配上鞋身的白色，不难联想起韩国的国旗。鞋舌上也绣上了韩国国旗中间的图案作为点缀，虽然在设计上没有做出太惊艳的设计，但也因为是韩国限定，市价也直线上升。

推荐度：★☆☆☆☆

参考码数：US9

发售价：1399

市场价：8999

Pharrell Williams x adidas Originals Hu NMD “Happy”

说起国家限定配色，不得不提的是菲董之前与adidas推出的NMD Hu的中国限定配色。货量足的情况下，市场价也没有预期理想。除了这双亲友限定的“快乐”配色以外，这双亲友限定也用上了奢华的金色作为装饰，全球限量300对的情况下，也使它的身价突飞猛进，继而入手难度也大大提升，网络也流传着，没有钱的我也就不配拥有“快乐”这个说法！

推荐度：★★★☆☆

参考码数：US9

发售价：1999

市场价：23989

你喜欢哪一双或者哪双你幸运地原价就入手了，不妨在留言区留言给我们！