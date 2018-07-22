如果举办足球界穿衣世界杯 法国队一定拿不到冠军

导语：32天64场比赛，2018 俄罗斯世界杯终于在万众狂欢中落下帷幕。法国队以 4：2 的比分击败克罗地亚赢得了冠军。这是一场精彩的决赛，乌龙、点球、大比分，各种情节都有了。一如这届世界杯的整体气质，充满了“戏精”的味道。（来源：时尚先生）

也许法国队赢得了世界杯，但克罗地亚赢得了世界，也许莫德里奇的金球奖让无数人唏嘘感动，也许竞技体育的残酷和魅力让无数人着迷，这一切都随着这届世界杯的结束画上句号。我们今天不从竞技层面谈足球，从穿衣角度看看，如果办一届足球界穿衣世界杯，谁能拔得头筹？

1998 年世界杯前夕，意大利时装大师乔治·阿玛尼就曾这样告诉《纽约时报》：“足球运动员是如今的新时尚领袖”。随着明星球员的商业价值不断被发掘，我们本着穿搭第一、颜值次之的原则深扒了 9 位球员的私服穿搭，发现有的球员真的是凭借着一张被上帝吻过的脸而任性妄为，而有的球员不仅技术过硬，还是随时能够抢了模特饭碗的宝藏男孩。

TOP 9 是来自法国队的 Antoine Griezmann 格里兹曼。

其实格里兹曼凭借着一双深邃的桃花眼和超高的颜值是足以挤进前五的。

格里兹曼清秀又英俊的长相也让他拥有很多的女性球迷，没有胡子的时候完全就是个甜甜的小男生。

蓄起胡须和长发又是小田切让式的颓而不废的帅，虽然他小小年纪就有了 M 字秃的趋势。穿同款西装在姆巴佩身边也是碾压。

他喜欢尝试各种萌萌哒滤镜，符合他笑起来甜到心里的气质。上帝给了他一扇门，必定会关上他所有窗。他显然在穿搭上没有任何造诣，任由各种丑陋的衣服堆砌在他超高的颜值之上。

有时会化身城乡结合部海报上最爱的运动男孩，有时又会追着潮流的步伐，套上一些拉链、破洞的奇装异服▼

明明可以分分钟帅出新高度的格里兹曼，偏偏在暴殄天物的路上越走越远，我的心在滴血，这样的腿和脸，长给我不行吗？

TOP 8 是来自巴西队的 Alisson Becker 阿利森。

拥有 1 米 93 优越身高的阿利森，有人说简直是雷神 Chris Hemsworth 的翻版，但是阿利森的日常穿搭却让人眉头一紧，图案繁复的骷髅 T 恤让人望而生畏。

厚厚的刘海在不经过打理的情况下看起来邋里邋遢，即使练就了好身材，这样的发型穿西装也显得很没精神，很难和球场上英姿飒爽的他想到一起。

但只要找对了发型师，干净利落的背头，精心打理的络腮胡都恰到好处（络腮胡瘦脸的效果肉眼可见），整个人都显得帅气十足。

TOP 7 是来自巴西队的 Neymarda Silva Santos Júnior 内马尔。

把内马尔放第七名可能有球迷会打我，但是我们这就是一个不论技术只看长相和穿搭的、“肤浅”的评选~内马尔的骄人成绩小心我不必多提，拍画报时的内马尔是这样的▼

但私下里内马尔更喜欢追求潮牌，什么火穿什么，比如 LV 和 Supreme 的联名，而且喜欢一些浮夸的配饰，比如全钻的耳钉、奢华的钻表啦，豹纹、皮草、袋鼠裤什么的都敢往身上穿，这种勇于探索的勇气是值得敬佩的。

但是破洞裤里配棋盘格秋裤、时不时穿条袋鼠裤化身霍比特人，大家还是不要轻易模仿。

这些驳杂、出位的设计元素让他的棕色皮肤看起来一点也不高级，还多了几分本不属于他的油腻感，其实，内马尔只要学习一下“少即是多”的原理，不那么追求张牙舞爪的潮牌，随手一件基本款，就能帅过中国张震岳了。

TOP 6 是来自德国队的 Marco Reus 罗伊斯。

罗伊斯是足坛公认的帅哥没错，尤其是罗伊斯青涩时期的照片，更是嫩到掐出水来。而且每次比赛前都会精心打理自己的发型，是引领德国型男时尚的存在。但是谁还没个不堪回首的曾经呢？

罗伊斯因为有着很好的底子，所以只要稍加打扮，发型不作妖，穿起检验真男神的白衬衣、黑西装，分分钟帅出新高度。

从他为数不多的生活穿搭中，可以看到他的确是一个很注重发型的人，每次的发型都整理的一丝不苟的。

生活中选择基本款或者在基本款上做小巧思的设计很适合他，但是脸瘦的的确不适合反戴平沿棒球帽。

TOP 5 是来自德国队的 Mats Hummels 胡梅尔斯。德国男模队是出了名的，而这其中的佼佼者胡梅尔斯更是才貌出众。

各种风格也乐于尝试，休闲西装里配简单的白 T ，深邃迷人的眼神，棱角分明的面庞，如果非要找出胡梅尔斯有哪些不足的话，恐怕只有他的发际线了。

TOP 4 是来自葡萄牙队的 Cristiano Ronaldo C 罗。如果非要问我是什么让 C 罗掉出了C位，我只能说可能是紧身裤。

也许是因为 C 罗腿部肌肉太过发达的原因，以至于在别人身上穿着合身的裤子，放 C 罗这里全都变得紧绷绷的。

C 罗对破洞裤也有很深的执念。

C 罗有时候也会深陷“拉链魔咒”。

但只要 C 罗换上直筒裤的套西，马上变身成为行走的画报。

TOP 3 是来自葡萄牙队的 Andre Silva 安德烈·席尔瓦。能够走到这里的都是“狠角色”，他们不仅会拍照，有身材，穿搭品味上也是个顶个得好。

席尔瓦虽然外表在这一众男神里算是中等，但是他出众的拍照功夫和穿什么，什么好看的功力的确不俗。

TOP 2 是来自德国队的 Kevin Trapp 凯文·特拉普。 Emm......扒到这里我其实已经没有什么好吐槽的了，特拉普 1 米 89 的身高简直就是个天生的衣架子，而且看他日常的穿搭，都是可圈可点，值得所有的男士们学起来。

强烈建议如果再过几年特拉普如果还没踢出来，完全可以转行去当模特，他可能是模特里最会当守门员的。

TOP 1 是来自德国队的 Leon Goretzka 莱昂·格雷茨卡。终于到了万众瞩目的第一名，同样来自德国男模队的小将，翻开他的主页的时候，你会怀疑自己的眼睛，这难道不是一个时尚博主？

可以说很会拍照了。

而且私下里一定有偷偷看时尚杂志，连帽衫穿在大衣里都能学到。他尝试了风格跨度很大，而且都穿得好看，能把袋鼠裤都穿的好看的人，还有什么衣服是他穿不了的？

时尚和足球的结合所产生的效果是未知的无限大，对于巩固彼此的支持和影响力来说都是双赢的选择。当然，一边期待着更多的足球明星们像贝克汉姆这样进入时髦的大染缸，也等待着绿荫场上更加强劲的运动精神展现。

最后，在深扒的过程中，我还发现这些球队里最会穿衣服的人都有一个共同点：有一个漂亮的老婆~ 单身狗看到这里可以默默点右上角关闭了。