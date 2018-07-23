硬科技 | 我们距离一部摔不碎的手机还有多远？

导语：手机一个不留神从掌心滑落，熟悉的撞击声声声入耳，就算内心千万只草泥马电光石火间呼啸着奔腾而过，但佯装镇定的我们若无其事地捡起来翻个面看看，总算长出了一口气：反正没爆屏，那就是幸事。（来源：爱范儿）

智能手机发展到现在，形态上已经越来越统一，各家厂商的终极目标，无外乎都是在试图解决正面一整块屏幕的难题。

所以正如你所看见的一样，我们的手机边框变得越来越窄，连原本放听筒和 Home 键的位置都被屏幕所覆盖。

▲图片来自：Technobezz

另一个可以察觉到的改变是，从去年下半年起，很多旗舰手机从全金属材质改为使用双面玻璃的设计，这么做并不只是为了多变的配色款式，而是玻璃材质本身更符合全面屏时代的结构需求，比如无线充电特性的实现，还有天线信号的金属屏蔽问题。

但就和我们迈不过电池续航这道技术门槛一样，玻璃机身和玻璃屏幕同样有不经摔的必然缺陷。

虽然这个透明材料有着比金属更高的硬度，也有着非常棒的触感，但它的脆性体质就和棉花是软的一样，已经形成一种常识认知了。正因为如此，在很多人眼里，手机屏幕上的玻璃理应是这个设备最脆弱的一部分，而贴膜戴套则是新机入手后“必不可少”的环节。

当然，虽说划伤了屏幕不见得会影响手机本身的使用，但“屏幕摔裂了”也已经成为人们换新手机的其中一大理由。根据 IDC 的数据统计，每年有超过 9500 万台手机，是因跌落碎屏而出现损坏的，排在第二位的则是进水。

如果手机本身足够坚固，哪还会有祖传贴膜手艺和各色保护壳登场的机会呢？

这意味着，只要智能手机仍然离不开玻璃材质，那么对于提供玻璃的供应商来说，做出一块不那么容易碎的玻璃，自然就是它的终极目标。

和那些广为流传的硅谷秘闻一样，玻璃会出现在智能手机身上也是一次偶然

在 iPhone 发布前的几个月，乔布斯专门邀请了康宁公司的 CEO 温德尔·维克斯（Wendell Weeks）来到库比蒂诺，并告诉他说，苹果希望找到一块既防刮，又有一定抗摔性的新型玻璃材料。

▲ 图片来自：WSJ

在原计划里，iPhone 本来会和 iPod 一样，使用的是老旧的塑料屏幕盖板。但乔布斯认为玻璃更加优雅，自然就把目光投向了康宁，而当时康宁拿出来的则是一个已经封藏了数十年技术——诞生于 1962 年 Chemcor 玻璃，但那时候康宁还不具备实际的量产能力。

“你们能做到，动动脑子，你们能做到的。”乔布斯又一次展示了它的现实扭曲立场，好比下命令一般跟跟维克斯说道。

维克斯确实做到了，按照乔布斯的要求，康宁在 6 个月内对自己工厂和技术进行了改造，成功将这款玻璃实现了量产。它通过改变玻璃内部的化学成分，并借助熔融下拉制程和离子交换工艺，在玻璃表面实现了一个更坚固的压缩层，进一步增强了表面的抗损伤能力。

再之后，我们所熟悉的大猩猩玻璃便正式登上了舞台。

只要我们仍在贴膜戴套，就说明玻璃技术还不够好

7 月 19 号，康宁公司正式推出了第六代大猩猩玻璃，耐摔性的提升依旧是本次的重点。根据康宁给出的实验室数据显示，使用第六代大猩猩玻璃的设备，可平均经受 15 次从 1 米的高度到粗糙表面的跌落，比第五代大猩猩玻璃的表现翻倍。

而在第五代大猩猩玻璃中，康宁给出的数据是手机从 1.6 米高的地方掉下来，有 80% 的可能性不会被摔碎。

这些量化数字指标的意义，可以对比 Toluna 的全球消费者报告。数据显示，我们一年内平均会出现 7 次左右的摔机情况，而且有超过 50% 都是发生在 1 米高的范围内。

通俗点理解，如果你的摔机频次和这份报告相符合，那么第六代康宁大猩猩玻璃至少能保证你的手机在 2 年内，不会因走在路上不小心脱手着地而发生爆屏惨剧。毕竟在 2 年以后，你可能就会换另一台新手机了。

但实验室给出的数据终究只是理想的状态，毕竟有时候角度稍微偏一点，或是碰上不成熟的边框结构，都会导致碎屏概率的增加。

▲ 图片来自：Tweakers

又想做薄，又想耐摔，真有这么好的事儿吗？

早在第四代康宁大猩猩玻璃推出时，康宁大猩猩玻璃副总裁 John Bayne 就曾针对手机的碎屏问题给出一个解释：“很多智能手机之所以会碎屏，并非是单次撞击地面造成的。事实上这块玻璃很可能之前就已经出现了一些划痕和裂缝点，比如钥匙刮擦，或者先前也跌落过几次。”

“虽然我们的肉眼察觉不出这些磨损，但它就好比是一个漏洞，一旦再次遭到外力的挤压和碰撞，就会导致玻璃出现大面积的破碎。”

现在，很多人还是习惯给自己的手机贴上一层钢化玻璃膜，以此来提升屏幕的耐磨性和抗跌性，毕竟手机正面着地时，这块玻璃仍然是承受冲击力的主要部分。

正因为如此，康宁仍然在持续不断地提升自家大猩猩玻璃的性能。从最早的 iPhone 到现在，这几年康宁大猩猩已经广泛运用在我们所熟知的三星、小米、OPPO 和 vivo等品牌手机上，占据了这个市场 40% 的份额。

不过，康宁除了要保住这个“抗损性第一”的宝座，还要考虑其它形态的发展，比如更轻薄，以及做成曲面和其它异形屏的形状，以满足全球超过 60 亿台设备的需求。

毕竟业内做玻璃的也不只有康宁一家。德国的肖特公司此前就曾推出一款名为 AS 87 eco 的超薄柔性玻璃，它可以做到仅有 0.35mm 左右的厚度，主要用于智能手机指纹传感器上的保护盖板；还有一个经常提及的是日本的旭硝子玻璃，它在今年也展示过可折叠的玻璃盖板。

▲图片来自：Digital Trends

但现在，手机玻璃的发展也陷入了一个矛盾的境地。一方面，我们对手机的抗摔性有要求，希望它能保证足够的坚固；但另一方面，手机厂商也希望自己的产品能做得足够轻薄，也就对玻璃盖板的厚度有所要求。

对于这个问题，John Bayne 之前在接受 CNBC 采访时也十分无奈：“如果现在的手机玻璃仍然沿用和前几年一样的厚度，但是合成技术换成现在最新的，那消费者在日常使用中就基本不用担心爆屏问题了。”

“问题在于，当我可以把玻璃厚度做到最低 0.5mm，厂商还会选择原来 1mm 的厚度吗？这是个取舍的过程，你既然选择了要把玻璃做薄，就不能要求它在抗摔性上有质的飞跃。”

当然，对于想要优先保证清晰度的手机摄像头，以及类似 Apple Watch 这样的智能手表来说，相比于玻璃的韧性，它们会更看重抗刮性，所以会更钟情于耐磨性更好的蓝宝石玻璃。

为了应对这种竞争，现在康宁也有针对性地推出面向可穿戴设备的 DX 和 DX+ 玻璃，在保证一定抗刮性的同时，也兼顾了可视效果。

可手机的形态注定了它存在跌落的风险，毕竟我们都不会将手机像手表一样绑在手腕上，自然也就没办法保证手机屏幕 100% 不会出现事故，除非玻璃真的不会碎。

想让手机完全不碎屏，仅靠那层玻璃是不现实的

玻璃总是会碎的，好比你不能要求金属变成和棉花一样柔软，也不能要求塑料变成和陶瓷一样温润，每一种材料都有它的特性，也有它好与不好的地方。

在可以预见的未来数年内，康宁所能保证的，大概也就是正常跌落范围内尽可能接近 100% 的完好性，但如果从几十米高的地方掉下去，手机还是会摔得很惨。

如果我们真的想让手机屏幕变得和金属一般坚固，估计就超出现有玻璃材质所考虑的范畴了，或者说，仅仅只靠一块玻璃显然是不够的。没人想重回高强度塑料当屏幕的时代，那是开倒车的做法，我们只能尝试比玻璃更高档一些的材料。

比如前文提到的蓝宝石玻璃，在去年的 HTC U Ultra 上就已经有实际的运用。事实上苹果也曾想过在iphone 6 屏幕用上这种高硬度材料，但最终为了轻薄和成本等多种原因放弃了这个想法。

还有像 Moto Defy 这样的三防机，以及加厚边框和添加多层屏幕架构的 Moto X Force ，也是以防碎屏和耐摔性来作为主打卖点，然而市场的接受度并不是太高，毕竟大部分三防机都长得不太好看。

当然，也有人打算寻找玻璃的替代品，比如说制造商 Akhan Semiconductor，它就计划在明年推出基于钻石材质的屏幕，硬度几乎是第五代大猩猩玻璃的 6 倍，而且更加耐刮。问题是谁会愿意那么奢侈，将做珠宝的钻石用在手机屏幕上？钻石营销第一个不答应。

还有一个方向是可修复玻璃技术的发展。这个实验的成果是来自于东京大学的研究小组，它们基于 Polyether Thiourea 树脂材料制作的玻璃，可以几小时后自动修复裂痕，并恢复原状。

但就和所有的实验室技术一样，纵使这些方案都宣称解决了碎屏问题，但它们真正落地到消费级产品上估计还要再等待一段时间。

设想一下，如果未来技术创造出一个新的材料，可以真正做出一台摔不碎屏幕的电子设备，贴膜保护壳都可以彻底去掉，那么我们所熟悉的智能手机，还会是现在这个样子吗？

那时候，估计玻璃也会和现在的聚碳酸酯一样，成为被大家所追忆的对象吧。