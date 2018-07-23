为拯救陆家嘴投行男的土气衣品 这里有来自苏黎世同行的2点建议

导语：这几年，‘投行男’在国内突然变成了一个非常Fancy的群体。（来源：杜绍斐）

在网上打出这个关键词，蹦出来的都是‘和投行男恋爱是怎么样一种体验’、‘投行男防出轨攻略’以及‘宁泡富二代，不嫁投行男’之类的文章。

他们有2大标签：狂加班、薪水高，靠着上进拼命的形象迅速成为比纨绔富二代更靠谱的婚恋市场潜力股。

所谓投行，是指投资银行（Investment Bank Department）。要想进入这样的金融机构，无疑都是从国内外顶尖大学毕业的高材生。

投行男的工作强度极高，誓死把生命献给公司：

手机24小时保持全球通状态，张口‘ABC三套潜在方案的可能性’，闭口‘把经营性因素反映到CAPM和三因素模型’，动不动就经手几千万几个亿的巨额资金，说英文得比说老家话还溜。

当然，高付出换来的是高回报。只要挤进了投行，分析师这种底层级别的月薪都能3万起跳，如果是中金这种在国内比J.P。摩根还财大气粗的公司，新人拿百万年薪不是梦（不包括奖金），更别提那些一上手就能做业务的关系户。

投行男工作上的光鲜体面必然会带来一种优越感，与之而来的是在追求外表上的盲目膨胀。

因为就读于商学院的缘故，我接触到了一些国内投行男，以陆家嘴地区的居多，也因此发现他们在着装理念上的一些有趣现象：

全身必须得是圈内大家都知道的牌子，Brioni的西装，IWC的腕表，脚上一双Berluti的皮鞋外加，Loro Piana的围巾。个别更加风骚的，也会穿Gucci。

从周一到周五都是一身黑色或深蓝色成衣套装。走在写字楼底下，基本上分不出来哪个是卖保险的，哪个是在投行工作的。

感觉很洋气，实则用力过猛。在我看来，论衣品，陆家嘴投行男远比不上欧洲同行：

‘苏黎世投行男’。

基于历史和环境因素，没人能比这里的投行男穿得更正宗。

二战后的大量避险资金流入，使瑞士苏黎世成为世界上银行密度最高的城市，位于市中心的班霍夫大街道路两侧，驻扎了120多家银行的总部，遍地都是搞投行的。

为了提高陆家嘴投行男的个人形象，我走进了位于UBS瑞银总部。

在大楼的一层，有家号称苏黎世投行男最爱的买手店Pelikamo，我跟作为前瑞信VP的店主Sabstiaan聊了聊投行男到底应该怎么穿。

买手店Pelikamo创始人Sabstiaan

如果你是混陆家嘴的投行男，请好好阅读以下内容，没坏处。

定制西装对于投行男来说是基本款，而苏黎世投行男更挑剔一些：

只穿南意大利那不勒斯的手工定制。

他们对待工作的那种强迫症，也充分地体现在对服饰细节的追求上。

Hugo Boss、CK之类的成衣根本入不了眼，机器流水线的大批量生产造成细节之处的粗糙让他们无法接受：

比如说用机器仿制的米兰眼，扣眼大小不一的瑕疵经常出现，根本做不出纯手工的精致立体、边界清晰，更别提肩部线条多生硬、胶水粘合的戗驳头洗后的褶皱有多难看。

只有那不勒斯匠人的手艺能撑起投行男的品位。因为‘那不勒斯’四个字就代表着定制的最高水准。

作家巴尔齐尼写的‘意大利人’一书中曾经提到：‘家族是意大利唯一的基本组织结构’。在那不勒斯，99%的定制工坊都是有上百年历史的家族事业。

这也就意味着，一家子从父亲、祖父，甚至到太祖父都是裁缝，孩子也得从小开始接受训练。就像达芬奇画鸡蛋，一个缝纫技术得练很久。

在意大利传统观念‘Bella Figura - 无论挣多少钱都要美’的影响下，每个家族都坚持着自己的一套制衣哲学。

下摆再长几毫米，裤子哪里得宽一点，驳领的弧度该怎么走，这些拿捏都来自于家族2、3代人只可意会不可言传的审美和眼力。

对于面料、版型和工艺的把握，家族裁缝也有从老辈传下来的严格标准。

缝一件西装总共需要多少针、明面上能看得见的针迹不超过多少都有明确的数字；连熨烫都得用当地特有的‘温泉水’，不能用自来水代替。

说到最好的那不勒斯家族裁缝，Orazio Luciano先生绝对数一数二，他与刚才提到的买手店Pelikamo是合作关系，颇受苏黎世投行男的青睐。

作为顶级男装品牌Kiton近20年的首席制版师，瑞士联邦经济部长Johann Schneider-Ammann 、瑞银环球资产管理CEO John Fraser，都是Luciano的客人。

他做出来的西装具有2大意式特征：‘无垫肩’和‘瀑布袖’。

肩部外观非常圆润自然且给手臂活动留出足够的空间，就算举过头顶，也可以做到肩膀服帖、上半身的线条不变。

因为常年需要穿西装，所以投行男在挑选时更加注重舒适性。而那不勒斯西装讲究的是轻薄柔软，无疑能在这一点上做到最大化。

据买手店的老板说，只要体验过一次Orazio Luciano先生做的西装，就再也不想穿萨维尔街那种强调硬挺外观的厚垫肩款式。

除了特别好穿之外，就是那不勒斯西装在款式上比较适合中国人的身型，它的剪裁不刻意强调倒三角式的宽肩细腰，即使个子不像欧美人那么高穿起来也不会奇怪。

意大利被称为世界上‘唯一一个男人比女人更爱美的地方’。那里的裁缝用一辈子时间只做一件事：

让男人穿上最好的西装。

知道要穿那不勒斯手工定制还不行，如果走到哪儿都这么一身依然是投行男里的外围选手。

陆家嘴投行男的一大误区就是：

过于热衷塑造自己的专业形象，把所有场合都当成正式场合，不穿全套西装就是掉价。

其实这是非常错误的着装观念。苏黎世投行男也没有天天这么穿，他们会根据不同的工作安排，比如视频会、和客户共进午餐或者当日往返的短途差旅等选择不同的穿衣搭配。

所以，陆家嘴同胞需要学习的第二点就是：

掌握分寸的得体混搭。以下是我给各位推荐的Smart Casual单西搭配以及适合休闲场合的2款外套。

学会穿Smart Casual风格，知道如何搭配适合单西的衬衫

不要天天穿纯白和条纹衬衫，可以选择来自那不勒斯裁缝Luca Avitabile的Friday Polo作为替代。

虽然它的命名以Polo结尾，但实际上依然属于衬衫的范畴。

从他的祖母开始，这家人就专门做衬衫，是名副其实的‘衬衫匠人’。经过近百年工艺的精进，做出来的衬衫无论是版型还是贴身的感觉都是顶级水准。

在剪裁之前，所有的面料都经过水洗，保证穿着之后不会缩水；领子采用挺拔的里衬，即使穿在西装里面也不窝囊。

掌握用不同质地的休闲裤来搭配单西

在差旅的时候，穿着西裤绝对不是一个好的选择。经过在飞机上10小时的久坐之后，除了难受不说，不再笔挺的裤线、膝盖和臀部的褶皱还会给你带来很大的狼狈。

一条牛仔线或卡其裤就是最佳替代品。无论在天上飞、与客户见面或是和姑娘的约会，同样能让你的穿着看起来得体优雅，不会显得用力过猛。

在选择颜色时，尽量避免破洞和颜色很深的牛仔裤，蓝色水洗或者白色的牛仔裤在这个季节最为合适，卡其裤可以选择原色或棕色。

至于合体度的判断标准，主要有以下3点：

腰部的松紧在不系皮带的情况下刚好可以容下一节食指宽度。位置在胯骨以上，到肚脐下三指处，这样可以在视觉上最大程度展现身高和比例；

裤型上选择Straight Fit或Custom Fit，不要选择Slim Fit和铅笔裤。如果裤子绷腿，会暴露腿型的缺点，看起来廉价。裤腿的松紧以在蹲下时有轻微包腿感为佳； 裤脚的末端与脚踝下端平行，挽边或者堆积在脚面上都不够得体。

苏黎世的投行男几乎各个都是铁人三项选手，运动就是他们工作之外的最大爱好，所以每天早上6点在五星级酒店健身房出现的人，十有八九都在投行工作。

他们健身完之后，如果不去上班就不会马上穿西装，而是换上这2种夹克：

Safari - 猎装夹克

投行男经常穿梭在世界各地，为了迎合多变的天气，一件猎装夹克是他们必不可少的一件单品。

除了风衣之外，猎装夹克是最适合中国人的一款户外通勤装，它的长度刚好介于风衣与西装之间，更可以彰显出身材的挺拔。猎装夹克多为混纺或100%蚕丝，即使在夏天穿着也不会觉得很热。

这里我推荐给大家的品牌是来自日本的Ring Jacket。虽然是成衣，但驳头缝线、上袖都是由手工完成，这种工艺在15000人民币左右的品牌当中是找不到的。

在剪裁上也最适合中国人，它不是所谓的修身剪裁而是柔中带硬、宽肩细腰，完美地结合英式Powsuit气势和那不勒斯的优雅。

Leather Jacket - 麂皮夹克

投行男的差旅装备，好看、舒适和易打理是核心需求，一件柔软的麂皮夹克就是理想的选择。

我穿过麂皮夹克里面，最舒服、最有品质的非法国的Serapin莫属，因为它用的都是顶级供货商提供的皮料，比如Hermès。

另外这个牌子还有一个好处，就是皮料的种类多。

无论是苏丹的野生鳄鱼皮、拉哥尼亚的麋鹿，罕萨山谷的山羊皮还是冰岛的鸭绒，你能想到的，Serapin都能给你找到。

意式定制西装和Smart Casual混搭是苏黎世投行男最常见的2种日常穿着。

在保证舒适感的同时，还需要兼顾细节与质感，既不能每天都西装三件套，也不能穿成浮夸的孔雀男。

挣钱不容易，别让用力过猛的穿着掩盖住你凌晨三点还在电脑前狂做Excel时流下的汗水。