配饰 | 有颜有闲会穿衣 就缺一件配饰

导语：对于小部分型男来说，佩戴配饰已经成为造型的一部分，懂得利用一两件配饰点缀，造型一般都不差。（来源：TOPMAN男装网）

夏季这个季节身上的衣服都很少、很薄，几乎没有层次可言。饰品的加入就会成为造型提升品味与质感的重要媒介。所以即便穿的简单，只要细节做到位造型完成度也可以很高。

饰品配饰中最常见的就是项链、手环以及戒指，今天就告诉大家怎么挑选，初阶、进阶又怎么搭配。

1、项链搭配

以最简单的穿搭说起，一般夏季最常见的搭配就是T恤、背心、短裤，很不起眼的穿搭若加入一条粗细刚好的项链，项链长度落在胸口处，再搭配吊坠型的坠饰，让胸前呈现V字。

别小看这一条项链，它能给你带来拉长修饰脸型、增加层次，重点是脖子短、肥的都有显瘦显长的效果。

夏日少不免要秀一下身材，对于身形好、大只有肌肉的男性来说，穿着开襟的衬衫或是亨利领，都会显得有些单调，若增加一些项链就会多添一份不羁的味道。在选择上可以粗细、长短混合搭配，除了是金属质感项链之外，还可以是串珠、皮绳等材质，多元的材质搭配相对应的风格，经过点缀会更加的有型。

2、戒指搭配

银饰中戒指的热度最高，原因是最近几年都在流行极简风格，一些设计低调、简约的款式，相当容易上手，搭配服装也很容易融入。戒指可以跟很多风格搭配一起，休闲、街头、绅士、商务都不设上限。若是拿捏不稳当前的风格，最安全的就是挑选简单不复杂的设计款。追随潮流的，可以叠戴，多层次更好增强造型视觉冲击力。

除了挑选自己喜欢的款式之外，还可以根据手型来挑选。若你的手指修长、宽大厚实的模特手，请随便选。若是又小、又短、又粗的手指，请避开细窄型的；或是过于秀气的手，太过宽大的戒指就慎选，容易显得肥短；指关节宽的可以选择底座较为厚实的款式，可以让指节得到很好的修饰。

喜欢粗狂风格，美式嬉皮style，可以选择有分量、设计繁复的手工戒指，比如骷髅、独特的矿石款都能展现硬派的男子气概。

注意的是，若要佩戴3、4枚戒指的话，最好是根据戒指的风格属性，同色系来挑选，这样才能使得风格整体统一。

3、手环佩戴

有戴手表的型男一定不能少了手环，它是继手表之后，能够给夏季穿搭穿出层次感的单品。若手表有手环的点缀，手腕就不会显得寡味。手环的材质可以是银饰、金饰、串珠、皮绳、棉麻编织绳等，今年夏季不妨大胆一试手表与手环的混搭吧。

都说了是混搭，所以可以几种材质搭配在一起，出来的效果仿佛有种浪迹天涯的感觉。

若有时需要绅装打扮的，腕表、手环可以让正式或是半正式穿搭更有戏，除了领带、皮带、手巾等，手环的点缀在袖口中若隐若现的出现，会带来不凡的绅士魅力以及呈现出不一样的品味。

还没有佩戴配饰习惯的男士会觉得很尴，不过要是想要尝试的话，不妨从初阶项链戴起，慢慢的拿捏好风格将其融入生活，它会为你的穿搭加分不少哦。