眼镜｜你选对了吗？这些数字是你挑选眼镜的密码

导语：据不完全统计，完全没有近视的人只是占了极少数，所以眼镜在生活中已经是一件不可或缺的配件。不过也有人不喜欢，觉得戴了眼镜看起来会显得宅，压低颜值。事实上，若眼镜选对了，反而更能衬托出你的帅气，还能修饰脸型。（来源：TOPMAN男装网）

1、圆脸

圆脸是最容易分辨的，脸的宽度与脸的长度大致上一样。轮廓没有太多的棱角、线条也比较流畅就称之为圆脸，大家可以将它想象成奇异果一样。

若你是圆脸，那就建议圆脸的男士挑选‘长方型镜框’，要细长那款。因为细长的长方型镜框，能打破脸型圆滑的线条，在视觉上看起来起到修饰的作用。

▲方型镜框能转移视觉焦点，所以看上去圆脸就不太明显。

不过圆脸也要分两种情况，若是脸圆但没什么肉肉的，时下正在流行的复古风圆镜框还是可以考虑。

▲请忽略右边的大长脸

2、方脸

方脸最大的特征是棱角分明，这个很容易辨认。脸部线条较为硬朗，整体有种方形的感觉，也是大家常说的国字脸。

这样的脸型建议选择‘椭圆形镜框’的眼镜。因为椭圆形的镜框线条能缓和脸上的硬朗的线条，看起来柔和骨感，也没有那么凶巴巴。

3、鹅蛋脸、瓜子脸

鹅蛋脸跟圆脸是有区别的，圆脸长宽差不多，但鹅蛋脸则脸较长，下巴较圆像鹅蛋一样的形状。瓜子脸则是下巴较尖，瓜子脸基本脸蛋上的骨头不会太突出，相对圆滑。

这类脸形眼镜要选的款式没有限制，圆的方的都可以驾驭，所以建议大胆的去尝试各种款就对了。

若想轮廓更加的分明，可以挑选线条比较锋利的镜框，比如：矩形镜框、方形镜框，同时还能视觉上缩短脸的长度。

4、长脸

长脸第一大特征就是脸长，第二特征还带有一点棱角。有的会偏向长方形，而有的接近椭圆。

这类脸型建议选择‘长方形镜框’，与第一种圆脸的‘长方形镜框’相比，长脸选择的镜框要选宽的款式。宽镜框能在脸上占去大半面积，这么一来脸看起来就不会那么长。

第二大点，就是选的颜色、材质也很重要，眼镜搭配好不好看，也关乎到肤色和发色。

皮肤偏黑的男士，可以挑选比较亮色系、棕色系或是深色但有变化的款式，让肌肤看着没有那么暗沉。

皮肤偏白的男士，可以选择较深色的颜色，黑色、海军蓝、灰色等。

而发色上，深发色的不建议使用深色镜框，这样会失去朝气、变得严肃，可以以金属镜框或是带点变化、甚至有撞色的款式。

若是发色偏黄、棕色系发色的，可以试试棕色镜框、或是如琥珀色的款，可以让整个人感觉明亮一些。

另外在韩国还很流行的金属圆框、半框胶框也是较多年轻人选的款式，各位型男们可以参考看看！

如果目前你对你的眼镜型号很满意，但就是想更新一下镜框，你可以拿下你的眼镜，找到镜架上的一串数字，这串数字可以帮你选到差不多的款式。

这串数字有何用意，小编就用这个镜架来示范。现在你可以看到这幅眼镜标有‘3050-V’这是品牌以及型号的缩写，接着‘038’则是颜色。重要的是后面的‘55 □ 18’，里头的55是单一个镜片的最大宽度，18则是两镜片之间最短的距离，也就是鼻梁的宽度，最后的145这是镜脚的长度。

不过这串数字会与实际测量数据有微小的出入。如果你觉得你现在的眼镜戴着还不错，不妨参考镜架上的数字，来个实际的测量，然后记下这一组数据，作为你挑选眼镜的依据，这样可以帮你筛选掉许多不合适的，然后再从选出的这些中找到更合适的来佩戴，这样就不用从茫茫眼镜之中盲挑。