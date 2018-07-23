丹宁是该养原牛还是玩水洗？看完你就有答案

导语：任何一位男士都离不开牛仔裤，当年激发你对牛仔裤热爱的可能是真维斯这种不能称之为牛仔裤的品牌，但随着复古文化的大肆回潮，牛仔裤变成一种文化称之为丹宁，也是最适合通勤穿着的复古单品。（来源：本格男士）

注：很多朋友认为美式复古就是阿美咔叽，但阿美咔叽其实是美式休闲。

真正的喜欢就变成了“玩”。玩牛仔的人将牛仔裤分为两种，即原牛和水洗，本格今天就给大家讲讲什么是大咖口中的原牛，什么又是水洗。

◆ 原牛

原牛即原色牛仔裤，指没有人为加上水洗效果的牛仔裤。有的原牛没有经过脱浆处理，因此非常硬，甚至很多重磅高盎司原牛堪称“铁裤”，硬到可以站起来。还有些原牛销售前经过水洗脱浆，已经柔软了很多，但是表面并没有任何褪色的水洗效果。

原牛之所以被人推崇其中一个很重要的原因就是原牛的牛仔布料大多是老式穿梭织机织出的窄幅牛仔布（selvedge），大咖们一直说的“耳”也是老式织布机才会有的布边，比如赤耳。

▲赤耳：右图中的并行红色竖线

其次就是“落色”。原牛讲究“养”，天然植物蓝染（Indigo）的牛仔布在穿着过程中由于会呈现不同的落色，同时也是一条全新牛仔裤的诞生过程，这就叫“养”。

◆ 原牛的优劣

如果说你想要一条全世界独一无二的丹宁，本格强烈推荐选择原牛。

养牛其实就是用自己的身体和时间去给它定型、落色，形成猫须、蜂窝、褶皱等，哪怕穿破磨烂也是养，一条原牛丹宁裤经过长年的穿着和落色会烙印上自己的风格和经历。一条养成后的牛，舒适性也无可挑剔。

当然原牛也有它的毛病。

由于原牛属于重磅丹宁，盎司数整体偏高，较为厚重，穿着初期舒适度非常差，磨合期也相对比较久。其次，养牛步骤繁杂，每一步都需要大量的知识储备，研究费时费力（也是养牛乐趣之一）。而在养原牛的过程中，最尴尬的情况就是裤裆撕裂，虽说并不致命，但修补时间不短。除此之外，一条牛的养成周期是1年-3年（大神1年，入门玩家3年以上），在这段时间里，最难以忍受的是单调频繁的着用同一条裤子，而且不分寒冬还是酷暑，可谓折磨（这个时期其实会有不同程度的落色，每个阶段都有其魅力所在）。

◆ 养牛要点

养牛还需要注意两个点：1是脱浆，2是面料。

由于老式织布机的规格所限制，原牛普遍脱浆缩水前的总长度是116CM-125CM，再加上裤子本身被浆液完全覆盖，版型非常夸张雷人，不做脱浆处理的丹宁根本无法感受本身的棉花质感，更重要的是只有进行脱浆缩水处理后，真实裤型才会随之呈现出来。

▲经常看到的原牛都长这样，版型巨雷，实物更雷。

本格强烈建议初学者购买官脱OW！脱浆不难，但需要大量的经验进行，光凭查阅资料，几乎是100%不如意。

▲林芳亨主理的Resolute710即为官脱（官方脱浆）OW

注：未进行脱浆缩水处理（UNWASH），被称为UW。官方进行脱浆处理（ONEWASH），被称为OW。

现在来说面料，原牛通常由100%纯棉制成，而用什么棉，则是丹宁市场对原牛等级的判断。

一般来说，国产原牛大部分选用新疆长绒棉，而一些价格稍高的国外品牌更多选用津巴布韦棉。而津巴布韦棉最大的优势（但在其余领域就是劣势）就是净度不够，导致容易泛黄，天生就具备复古属性。这种棉每年的产量不高因此价格也不菲。

· 推荐品牌

在这里本格推荐初次尝试养原牛的朋友选择优衣库原牛练手，价格美丽，同时该有的都有。

▲售价299元人民币

李维斯LEVI’S 501稍贵一点，但也不失为一条优秀的入门款。

▲售价799元人民币，海淘在500元人民币左右

有一定经验的朋友可以选择桃太郎MOMOTARO。

养成效果惊艳，但养成耗时稍久。

◆ 水洗

所谓水洗丹宁，本格的理解是“人工打磨出的养成状态的原牛”。

▲LEVI’S水洗系列

关于水洗，本格有个小故事分享给大家，相信读后会有一个对水洗的认知。，

Nudie Jeans澳大利亚的官方修补店接待了一名客人，Lee。他是澳大利亚的一个石匠，连续九个月都穿着同一件牛仔裤进行石匠的日常工作，事实证明，重体力的劳动是养牛的绝佳方法。Lee需要经常弯曲膝盖，还需要搬运石头，会留下痕迹，另外脏差的环境还会给裤子增加一种迷人的糜烂特性。

这条牛仔裤经过Nudie Jeans的修补专家几个小时的专业作业，完美的被修补，并被Nudie Jeans官方购入封裤，由官方的洗水设计师根据裤样，设计出最完美最像的复刻品，进行批量贩售。（真实案例）

注：Nudie Jeans源自北欧瑞典，2001年创立后，曾在5年内销量突破百万，堪称业内奇迹，丹宁产品堪称典范，概念新颖独特且环保，推荐喜欢的朋友入手。

水洗牛仔穿着舒适磨合期短，但缺点也显而易见，人工水洗做旧始终不如原牛落色自然。本格虽然也希望养条好牛但无奈并非户外体力工作者，也接受不了1年1洗的洗涤方式，更接受不了每天都只穿一条裤子的单调，只能作罢，退而次之，购买轻柔舒适的成品水洗。

对于大部分都市上班族来说，水洗也是不错的选择。

· 推荐品牌

水洗的价格较高，如果是只为了穿个款式，本格推荐Zara，质量尚可，款式大方，穿个几年没问题。

▲售价259元人民币

Lee的这款低腰修身牛仔裤穿着舒适，洗水自然同时兼顾适度的破洞元素，价位合理，非常适合日常穿着，减龄且青春，美中不足的是并非100%纯棉。

▲售价799元人民币

而追求“水洗藏品”这个级别的朋友，本格推荐日本潮流品牌Neighborhood，专业的水洗师傅亲自操刀，从世界各地收购百年牛仔裤进行打板，效果非常棒，值得一试，更值得收藏。

▲售价不低于2000元人民币

注：水洗价格较高，而且普遍存在“各花入各眼”的情况，经济允许的情况下，一年购入1-2条优秀作品即可。

◆ 老规矩，写在最后

喜新厌旧是人的本性，顺其自然是生活之道，在意太多永远都会很累，养牛也一定要有这种心态，想穿哪条就穿哪条，不要太过刻意，无论养成什么样，都有独属它的美。

过去的人们穿牛，是因为它耐磨，可以穿着做苦力。现在人们穿牛，是因为时尚，方便，或者爱牛。有人说丹宁布上剥落的是青春，但本格觉得那是种进化的过程，是你与丹宁一起在蜕变，变成Better One。