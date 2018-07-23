导语：男士出门要背什么？大包别背了，不仅不实用也不流行了；所以，mini式随身携带包包隆重登场，现在，有一种生活方式叫“男人也能挎包出门”！（来源：芭莎男士）

相机包的卖点就在它刚好能装下收缩起来的数码设备（多数能装下微单相机），有棱有角，出街也更加轻盈便捷，在大夏天最合适不过了！

市面上这样的斜挎相机包很多，而且皮质能很好的做成方方正正的相机形状，这样轻松一挂就能轻松上街，而且一点也不累赘。

这样的尺寸其实对于男生来说是很合适的，不会显得太娘，特别是往肩上垮这样一种形式。但是要好看、够酷的设计才能避免背的像公交车售票员。

搭配颜色很重的服装也在合理范围之中，因为相机包的尺寸刚好，能显得可爱风趣。

斜挎上身的随意一般look就能打造潇洒自如态度的街头型男，因为包包面积不大，造成的视觉效果要么融入服装要么形成对比，都是一个很好的点缀效果。

小羊皮或牛皮打造的方块形相机包，即使只是带上平时的小件物品，也是一场方便，并且好的皮质能显现尊贵的质感。

腰包自然而然是系在腰上，用盘口系紧，再根据腰围调节松紧。

腰包通常都是两边遍中间鼓的饺子形，腰包的多样化也出现了多种多样的背戴方法。

除了最常规的系在腰上，还可以跨在肩上或者前胸，都能出现比较好的效果。

以前我们系腰包系在腰带周围只是为了便捷，但现在腰包的款式和材质都革新了好几轮，系在大衣外面、西装外面已经成了时髦的穿搭方法。

腰包斜挎着向后背背也是一种很与时俱进的时髦搭配方法。

另外，如果要把系带调紧一点，不想松松垮垮的出门，那么，把包往前面背是准没错的，挂在胸前，不仅能在人多的场合防盗，还能不经意间拗出造型。

短一点的肩带能显得人更精神更挺拔，而长一点的可能就会更随性一点。