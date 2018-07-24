下雨天 | 我们是怎么浪费时间的？

导语：长大以后的雨都不重要了，不仅不会风雨无阻去做喜欢的事，甚至连约好的事都能因为突然下雨推掉。 要在下雨天打call实在不是一件容易的事情，我们的热情和活力在那些外卖和网约车订单中渐渐消逝了。我们不需要对抗下雨天，这个时间就是用来浪费的。（文：莫迪宫）

我们这次采访了6位网友，他们阐述了各自生活中和下雨有关的故事。

第一话：北京

@宋涛：男 33岁 知名汽车及生活方式kol 北京土著

结束8年的媒体记者生涯，成了为自己打工的“自由战士”。

上学的时候下雨天不爱听讲，看着窗外发呆。毕业后朝九晚五的工作，顾不上下雨天，现实中下雨天最想拦下机场最后一辆出租车。更多时候，是开车到家不想下车，等雨水模糊了风挡玻璃以后听首喜欢的歌。我觉得以上都叫年轻，总结起来，年轻的下雨天最喜欢做的事叫逃避。

长大了雨水会浇灭人间的烟火气。

大学毕业找工作，在大雨里趟着水走了几公里，觉得人生路很长，这些不算什么，那是扔掉学生头衔的第一年；有一次被台风困在海岛上，生生作废了回程的船票，改变了后面的行程，被不可抗拒的自然力量延长了假期，回去给领导写检查财务按事假扣钱，却是至今都难忘的回忆，海浪直接拍进我住的农家乐的院子，不是所有人都能经历的疯狂，那是刚刚有资格被称作“老师”的第一年。

在开车寰行新西兰的路上，凯库拉观鲸小镇的暴雨吹倒了我就餐的餐厅的招牌，没有人发出尖叫和惊慌，在这个全年降雨量超过5000毫米的小镇，暴雨就是上帝的玩笑。

在达尼丁，阴霾的小雨像极了伦敦，适合走走停停，来得快走得也快，雨过又是天晴，那是我结束8年的媒体记者，投身生活方式分享和体验的一年。我们生活的城市雨天少过天晴，所以对下雨就更敏感、更难忘。

我始终相信，多大的雨也浇不灭性情中人心里的火。

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@某老板：女 36岁 品牌主理人 现居北京

离过一次婚，这可能是我淋过最大的雨，但是所有的雨水现在都被我踩在脚下了。我觉得我挺励志的，离婚那年从铁饭碗裸辞，我现在有自己的个人品牌了。

小时候下雨，每次一打雷都挺害怕的，但是我觉得爸爸妈妈都回家了，一左一右坐在我身边，心里就特别踏实。我在一个很传统的家庭长大，但后来我好像突然变得很叛逆。七年初恋结束，我头一热和同事交往几个月后闪婚。现在唯一的欣慰的是我跟一个渣男尽早离婚了。

现在，我再也不怕打雷也不讨厌下雨天了。有一天下过雨，我开了窗，打了一瓶酒，看电影，风吹着一刹那，电影里的这个回眸，这一幕特别美好，我至今难忘。

我已经不畏惧打雷下雨了，只要在乎的人，没有在雨中，我就觉得安心。

第二话：上海

@丰海：男 25岁 编辑 海归在上海

在美国苦读大学四年，虽说成绩一般，回国第一份工作是世界杯五百强，今年是第四年。

下雨天你会选择开车么？不会，我的积蓄在上海只够买块牌子。

但是我出门就是地铁，下班也能直接进地铁，下刀子我其实都没啥感觉。就是需要有一双讲究的拖鞋，当然我已经买了！原色皮革的拖鞋不能着水，于是我又买了Keen。这是一次商场打折的时候买的，店门口写着五折，在收银台“哔哔”之后的价格吓了一跳，“不是全场五折么？！”“不好意思，我们是五折起，这件是八八折哦，你还要不要。”但我还是装作“我并不差钱”的样子买下了它，没人知道我内心经历了怎样的急风骤雨。

边说边给我指了指他的鞋，一脸满足，我的工资在上海，衣食都能过得不错哦。上海人讲究，老菜皮挤地铁也要打扮的有腔调。

另外，《东京女子图鉴》里说，“女人喜欢没有经历的男人，要有自己的梦想，还要在女人遇到风雨的时候，一个打开一把伞支持她的理想的男人”。我觉得是在放屁，尤其是在上海，哈哈。

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@saikaku：女 40岁 国企职员 上海土著

雨天忧郁的不是心情，是我消失的雌性激素……

原来特别喜欢下雨，一下雨我脸上的痘痘就会消失，我的头发也会变得很顺没那么毛躁，皮肤水当当的哦。

现在我才知道，这些都跟下雨没关系。

变老是一种很深的绝望。生活真的不容易，说离婚就算暴风雨的，那是因为她没有孩子吧，呵呵。不想被天气影响心情，我要去接孩子下学了。

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第三话：广深

@citying：男 26岁 程序员 湖南人在深圳

拒绝了今日某条年薪40万的工作，女友异地，独自在深圳打拼。

北京和深圳的雨不算什么，湖南人什么雨没见过。

下雨的时候我就喜欢撸代码。

这时候精力特别集中，思考很连贯，一气呵成一直写，然后写完一段等待验证结果，如果结果跟自己预想的一样，那很兴奋，不一样就一点点的调试。别说下雨了，这时候除了停电，这世界都与我无关。

就是不能停电。

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@王先生：男 30岁 摄影师 厦门人在广州

想当年我可是经常踢雨球的人……

你说现在？我不会风雨无阻去做什么喜欢的事了，甚至连约好的事都能因为突然下雨推掉。现在下雨的话，还是在家吃点东西好。

下雨没什么有趣的，说到下雨能让我在几秒钟之内想起来的，就是小学时候的事情。五年级的时候，我坐窗口，现在想想可能是四五月份吧。下午的第一节课，已经热到一定程度了。但是我能看到窗外很远有一点乌云，然后我再也没法听课了，我开始担心什么时候下雨，下多久，以及放学以后还能不能踢球去。乌云慢慢向学校飘来，慢慢把太阳遮住，然后是一场暴雨。这种天气反复了几次，乌云都是从那个方向来，我也就走神了好几个下午第一节课。

但是放学球还是要踢的，后来草地都被踢成泥地，我们就换一块草地。就这样我们那时候踢了很多很多的雨球，一直到现在我还喜欢踢球前把鞋沾湿，好像会踢得更好一点。

长大以后的雨都不重要了，不仅不会风雨无阻去做喜欢的事，甚至连约好的事都能因为突然下雨退掉。现在下雨的话，还是在家吃点东西好。

我现在只想呆在家里。

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最后一话

上午暴雨的时候把晚上的话剧票卖了，下午又被北五环的阳光晒得觉得自己是个傻子。

就像《重庆森林》里林青霞说的那样，“不知道什么时候开始，我变成一个很小心的人，每次我穿雨衣的时候，我都会戴太阳眼镜，你永远都不会知道什么时候会下雨，什么时候出太阳。”

（文/宫默迪 插画作者：Anton Gudim 来自网络 ）