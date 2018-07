听过百慕大三角 不能没听过百慕大短裤

导语:作为有时装态度的男士,听过百慕大三角不能没听过“百慕大短裤”(这是一条你可能见过也穿过但不一定不知道学名和来历的短裤。(来源:时尚先生)

在这个温度催衣短的季节里,女孩子可以裙摆随风摆,而男士就只能长裤裹身?特别是传统办公大楼里,为了维持风度,平时想要解放双腿似乎不太可能,收下这条兼具绅士休闲的短裤,你可能要考虑一下明天上班穿什么了。

百慕大短裤是什么?

百慕大短裤是 Bermuda Shorts 直译过来的意思,也可以称作“ Walk Shorts ”或“ Dress Shorts ”,指的是长度约到膝上 2-3 cm 、款式随性休闲的短裤。

真正的百慕大短裤长度有严格规定,不要与延伸到膝盖以下的“ 卡普里裤 Capri pants ” 或者多个口袋的“工装短裤 Cargo shorts ”的相混淆。

一般以男士为主,后来逐渐地也被女士着装吸收,不过不同于常见的女士热裤那么大胆露肤,又不至于像长裤那么拘谨严肃,轻松大方的款式,很适合男生在夏季穿着。

百慕大短裤怎么来的?

百慕大短裤起源于二十世纪初,百慕大是英国的一处海外殖民领地,据说当时驻扎在岛上的英国军官发现穿着长裤子在热带气候几乎无法忍受,他们被允许从膝盖处剪掉他们的制服裤子,自此百慕大短裤的雏形诞生。

后来百慕大当地商人改进了这些战时短裤,并使用了西装、纯棉等多种材料,使它变得更受欢迎。

他们还为男性员工安排当地的裁缝模仿英国军队的短裤制作,采用灰色法兰绒材料制成,每位员工都配有两双厚重的灰色羊毛长袜,搭配短裤,这可以看作是百慕大短裤作为商务着装的开始。

但是,为了保持正宗的英式味道,百慕大短裤有一些严格的规则:比如百慕达膝盖以上不能超过六英寸;且必须穿着膝盖袜;西装夹克和领带是唯一适合商务穿着的方式。

这也是为什么最初看到的百慕大岛上的男士穿着都是配半统袜穿。

二战以后,有位裁缝路经百慕大发现了这种装束,并将它带到欧洲,二十世纪五十年代,百慕大短裤大肆流行并登上杂志。

在平昌冬奥会开幕式上,百慕大代表团就穿着红色百慕大短裤(红色是该国国旗的主要颜色)亮相,搭配最传统的半筒袜。

都谁在穿百慕大短裤?

乔治王子。百慕大短裤虽然发源与百慕大,其实也是英国人所发明,在英国这种裤子颇受皇室青睐,从一直引领风尚的温莎公爵到查尔斯王子,各有风格。再看看如今可爱的乔治王子(威廉王子与凯特王妃的长子),虽然年仅五岁,却也对穿衣十分讲究,百慕大短裤可以说是他穿的最频繁的单品之一。

不管是搭配传统的半膝袜,还是小皮鞋,上半身只需要简单的英伦风衬衫领、 V 领毛衣、 Polo 衫就十分清爽可爱了,小小绅士风度已经初现。

Nick Wooster 。被誉为世界上最会穿衣服的男人,自然对着装有着不俗品味,作为大叔中的穿衣范本, Nick 也对百慕大短裤情有独钟,特别是深谙略正式的西装搭配法则,商务男士可以拿来参考。

浅色会有更有休闲感觉,如果穿衣风格比较大胆还可以尝试更为个性的花色,露出结实的小腿线条,解锁信手拈来的时髦。

Thom browne 。熟悉的人都知道 Thom browne 是一位以“小码”为特色而声名鹊起的设计师,所以这些略修身的精致短裤出现在他身上也就不足为奇了。

不只是他本人亲身示范,作为品牌标志性单品,你只要在其秀场周围转上一圈,穿短裤的男士们一定比平时多了三四倍,那阵仗也叫人过目难忘。

Elio&Oliver 。去年最火热的电影之一《 Call me by your name 》中的两位主人公,身上最常穿的裤子就是百慕大短裤。

在八十年代的意大利里维埃拉,十七岁的 Elio 与 Oliver 相遇,悠闲慵懒的小镇时光,穿着休闲感十足的短裤悠悠荡荡,文艺慵懒。

Runway趋势

作为男装秀场上的“秀霸”,百慕大短裤出现的形式不拘一格,西装面料依旧没有缺席,以纯色为主配合宽松剪裁,除了常见的黑白灰,其实像棕褐、灰绿这种少见色会更有眼前一亮的高级时装感。

▲Kenzo&Jacquemu

Menswear S/S 2019

丹宁和印花的使用则多了几分街头味道,剪裁也更大胆修身,比传统百慕大短裤短了一二公分,更适合户外、艺术工作者穿着,上身不管是酷酷的机车漆皮夹克还是单穿一件衬衫都足够抓眼。

▲Dior Homme&Amiri Menswear S/S 2019

以及令人惊喜的还有类似丝绒和格纹等不是很常见的元素融入,雅痞新颖,给男士着装更多可能性。

▲Todd Snyder Menswear S/S 2019

另外运动系男孩也可以在本季找到落脚,除了像传统的街头品牌 Tommy Hilfiger , Todd Snyder 、 landlord 等多个时装品牌也都推出了运动系列短裤,并且效果还不错,可以下手。

▲Landlord&Todd Snyder Menswear S/S 2019

▲Tommy Hilfiger Menswear S/S 2019

怎么选择一款适合自己的百慕大短裤?

百慕大短裤虽然实穿又彰显男士风度,但也要选择到适合的款式才能为其所用。

简约商务。如果你平时出入场合多为办公场所,且是对着装有一定要求的,你可以选择的剪裁宽松版型正式的西装百慕大短裤,鞋子可以考虑比较正式的布洛克、牛津鞋,上身则以衬衫、西装为首选。

▲Alexander McQueen拼接西装百慕大短裤

▲Hydrogen纯色翻边百慕大短裤

休闲度假。这类对着装没有太多限制的场合就可以随心而穿了,只需考虑尺码合身,舒适透气的布料更适合度假时多项户外活动,款式可尝试更为大胆的印花、条纹。

▲Prada条纹百慕大短裤

▲Kenzo印花百慕大短裤

文艺雅绅。棉麻、丝质、灯芯绒等面料艺术气息浓厚,一双乐福鞋和略带褶皱的衬衫、或者简单的白 T 就能勾勒出不刻意的时髦感,当然最重要的是你身上时刻散发的忧郁气质。

▲PT01休闲感百慕大短裤

▲Salvatore Ferragamo

灯芯绒百慕大短裤

▲PT01条纹翻边百慕大短裤

青春个性。年纪尚轻还处于热血阶段的男士,丹宁、漆皮是不错的选择,运动鞋和不羁 logo 都是可以大胆为己所用的,试错的阶段穿衣不要怕出错,大胆尝试一些以后可能都不敢再穿的元素。

▲Cerruti 1881牛仔百慕大短裤

▲A LA GARCONNE百慕大短裤

运动阳光。运动装是男士不出错的着装首选,放在这里同样适用,只需要在搜索式多加个运动的关键词即可解决,这里挑选出低调的纯色和活力的 logo 款给你们。

▲Juun.J百慕大短裤