这3个手臂训练充血动作你做过吗？

导语：手臂训练，对于有完美追求的人来说是必须进行的！特别是一条线条感十足的手臂，特别的好看，特别的帅！（来源：Freedy六块腹肌企鹅）

肱三头，占据了我们大臂肌肉面积的三分之二！

集中的训练它们！对于我们的强壮手臂！增大手臂臂围有很直接帮助！

也有很明显的训练效果

当然想要把手臂的臂围快速的增大，也不容易！我们还是要系统的进行力量训练和肌肉肥大训练。

手臂肌肉训练，有哪些常用，很有效的训练动作？

当然，卧推（窄距卧推）这个手臂训练动作，是增强我们的肱三头的主要训练动作！

握杆距离太窄，对于我们的手腕压力很大！

在做全程训练的时候，容易会造成运动伤害。

龙门架肱三头下压！

这个手臂训练动作，能够很有效训练到我们肱三头的外侧头

想要肱三头呈现马蹄形状！你必须练！

常见错误！手腕失去中立位置

这一点，是对于健身新手的建议，当你拥有一定训练之后！成为了高手！

肌肉整体能力上去了！肌肉控制大于一切！健身大神硬道理！

但是，如果你是新手！那就按照标准的来做吧！

好了，介绍了两个基础的手臂肌肉训练动作！我们只要进行训练就好！

手臂，肱三头训练？应该怎么安排？

也许，你会把肱三头放在胸部训练之后进行

也许，你会把肱三头和肱二头组合在一起做手臂整体肌肉训练

当然，你也能单独把肱三头重点发展！专门设置一个独立训练日！

如何在每一次训练，针对性的训练手臂，强化线条感？榨干它们吧！

三个动作必须按照顺序来！（安排在你每1个手臂训练日的最后）

动作一：单臂轮换臂屈伸！

训练建议：这个手臂训练动作！做起来很艰难，特别是放在手臂力量训练之后进行！

手掌放在胸肌位置！，使用你的肱三头把你身体的重量撑起来！

1组10-12次结束后换边，全部完成休息60秒，一共2组

跪姿臂屈伸（ 新手：曲腿支撑）

这个手臂训练动作，是仰卧杠铃臂屈伸（额头粉碎者）的简易版本

请留意：手掌不是平方在地板上！而是稍微立起来！

这样能够降低我们的手腕的压力！同时更能让把注意力放在肱三头上面

训练建议：

每组进行10-12次！结束后休息60秒以内，一共2组

窄距俯卧撑（跪姿模式）

当然，如果你是高手，可以做完整模式的肱三头俯卧撑

训练建议：（动作底部稍微停顿，挤压我们的肱三头手臂肌肉）

一共进行2组，每一组做到起不来算完！休息60-90秒