这3个手臂训练充血动作你做过吗？

导语：手臂训练，对于有完美追求的人来说是必须进行的！特别是一条线条感十足的手臂，特别的好看，特别的帅！（来源：Freedy六块腹肌企鹅）
肱三头，占据了我们大臂肌肉面积的三分之二！
集中的训练它们！对于我们的强壮手臂！增大手臂臂围有很直接帮助！
也有很明显的训练效果
当然想要把手臂的臂围快速的增大，也不容易！我们还是要系统的进行力量训练和肌肉肥大训练。
手臂肌肉训练，有哪些常用，很有效的训练动作？
当然，卧推（窄距卧推）这个手臂训练动作，是增强我们的肱三头的主要训练动作！
握杆距离太窄，对于我们的手腕压力很大！
在做全程训练的时候，容易会造成运动伤害。
龙门架肱三头下压！
这个手臂训练动作，能够很有效训练到我们肱三头的外侧头
想要肱三头呈现马蹄形状！你必须练！
这一点，是对于健身新手的建议，当你拥有一定训练之后！成为了高手！
肌肉整体能力上去了！肌肉控制大于一切！健身大神硬道理！
但是，如果你是新手！那就按照标准的来做吧！
手臂，肱三头训练？应该怎么安排？
也许，你会把肱三头放在胸部训练之后进行
也许，你会把肱三头和肱二头组合在一起做手臂整体肌肉训练
当然，你也能单独把肱三头重点发展！专门设置一个独立训练日！
如何在每一次训练，针对性的训练手臂，强化线条感？榨干它们吧！
三个动作必须按照顺序来！（安排在你每1个手臂训练日的最后）
动作一：单臂轮换臂屈伸！
训练建议：这个手臂训练动作！做起来很艰难，特别是放在手臂力量训练之后进行！
手掌放在胸肌位置！，使用你的肱三头把你身体的重量撑起来！
1组10-12次结束后换边，全部完成休息60秒，一共2组
跪姿臂屈伸（ 新手：曲腿支撑）
请留意：手掌不是平方在地板上！而是稍微立起来！
这样能够降低我们的手腕的压力！同时更能让把注意力放在肱三头上面
训练建议：
每组进行10-12次！结束后休息60秒以内，一共2组
窄距俯卧撑（跪姿模式）
当然，如果你是高手，可以做完整模式的肱三头俯卧撑
训练建议：（动作底部稍微停顿，挤压我们的肱三头手臂肌肉）
一共进行2组，每一组做到起不来算完！休息60-90秒