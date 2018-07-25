Nike 耐克对全球10%员工加薪 加强薪酬公平原则

导语：自3月中旬遭遇员工巨大的认同感和企业文化价值质疑后，全球最大体育运动用品公司Nike Inc. (NYSE:NKE) 耐克集团周一宣布将对约7,500员工进行加薪，占全球74,400名总员工的约10%，以消除外界和内部员工对公司薪酬公平原则的担忧，与此同时希望籍此重塑公司文化。（来源：无时尚中文网）

3月中旬， 耐克集团突然宣布Nike 品牌总裁Trevor Edwards “退休”，由于后者是集团下任首席执行官的最热门人选，消息披露后即遭遇全球关注。

伴随着更多的细节曝光后，耐克集团内部混乱的管理和落后的企业文化随即遭遇内部和市场严厉的抨击，与此同时，大量的核心高管陆续离职。

5月初，经历近两个月舆论炙烤的耐克集团终于举办全员大会，首席执行官Mark Parker 在会上向员工道歉，集团亦表示会整肃内部圈子文化、“兄弟”文化、性骚扰、性别歧视等问题。

美国巨头周一在内部备忘录解释此次调薪时称，为了确保全球相同岗位之间的薪酬公平，未来几周将有10%的员工接受竞争性薪酬调整，并称，这些改革旨在确保更有竞争力的薪酬，并支持一种让员工有归属感的企业文化。

耐克集团发言人在接受华尔街日报采访时表示，预计将接受薪酬调整的员工包括男性和女性以及“所有层级、地域、职能和品牌的员工”，调整将于8月开始，并将在2018年6月1日开始的财政年度的基础上进行。

为了解决圈子文化、“兄弟”文化，耐克集团还将奖金原则从个人和团队标准，调整为与集团的EBIT 挂钩，统一发放一定比例的年度薪酬奖金，公司的奖金池亦将主要与集团整体业绩平衡。

3月份的企业文化事件并未给美国巨头的业绩和股价带来冲击，相反，在6月底公布四季度业绩后，耐克集团股价创下81.00美元的52周和历史新高。

凭着源源不断的新品投放和直接面对消费者（DTC）渠道的积极拓展，集团北美业务反弹，而国际市场持续大幅增长，在截至5月31日的2018财年四季度，Nike 品牌的北美销售在撇除汇率影响后实现2.8%的增长，优于Thomson Reuters I/B/E/S 的综合预期0.98%，而集团自身预期为零增长。该区的鞋类和服装销售分别增长3%和6%。管理层也在财报后电话会议上，透露3-5月份上市的Air Max 270、VaporMax 和Epic React 已经成为125美元以上女装运动鞋的最畅销型号。

在本月中旬结束的俄罗斯世界杯上，Nike 完胜德国竞争对手Adidas AG (ADS.DE) 阿迪达斯集团同名品牌，在最后的四强中，三支球队的赞助商为美国品牌，仅有比利时身穿Adidas 战袍，而决赛的对手法国队和克罗地亚队球员则身穿Nike 球衣争夺最后冠军归属。

Nike 品牌EMEA 总裁Bert Hoyt 表示，世界杯期间，品牌的球衣延续四季度的三位数增长，创造佳绩的英格兰球衣全球脱销，法国队球衣在冠军归属最终确定后需求强烈。与此同时，Nike 球鞋在世界杯球员市场的占有率在过去三届持续飙升，从2010年德国世界杯的44%增至2018世界杯的65%，巴西世界杯则录得53%。