穿搭｜被黑的最惨的一双鞋 我有预感你不敢穿

导语：豆豆鞋为什么会被黑的这么惨？莫名为它感到悲伤。。。在网上搜了一遍，大部分都说豆豆是社会摇、理发小哥、网红博主的标配。（来源：TOPMAN男装网）

Really？看看下面评论好像又是那么一回事。。。

▲你们想象的是这样？

虽然豆豆鞋很负面，但小编也找到了为豆豆喊冤的人。

‘我想说好像你们穿烂大街的耐克阿迪就不low一样，其实豆豆鞋穿起来很舒服、也挺休闲的。’

经过上面对豆豆鞋的穷追猛打疯狂被黑，我找到了如下原因：

首先，小混混、快手、混社会的都喜欢穿豆豆鞋，配紧身小脚裤，还有理发店的发廊小哥（躺着也中枪），他们最喜欢这么穿。

最后，很多人为了跟那些人划清界限就开始大肆诋毁豆豆鞋，然后不管什么人穿豆豆鞋，都开始嘲笑不屑认为穿豆豆鞋就是没品味low逼。

不就是因为这样吗？豆豆鞋才会落到如此黑的地步。我觉得，大家也应该放下偏见，好好的审视一下豆豆鞋其实它并没有这么low，豆豆鞋可以很正式，也可以很休闲，不信你看下面的示范，搭配正确都穿出了国际范儿。

甚至亚洲人也可以穿好，古天乐、张家辉、刘青云就是最好的证明。

1、豆豆鞋的真名叫Moccasin-gommino

豆豆鞋又名开车鞋，没错，真的就是开车而开车穿的鞋。而真正的名字叫Moccasin-gommino ，是莫卡辛鞋的变形。

为什么又会被叫豆豆鞋？之所以会被叫成豆豆是因为鞋底上有133颗像豆豆（不要问我为什么）一样大小的橡胶颗粒。最初的设计源于F1赛车运动，鞋底上的豆豆能提供赛车手最大限度的舒适。133颗豆豆数量并不会固定，它可以随鞋码的增大而增多，排列以及大小的分布会根据走路时的着力而分布。

▲它跟乐福鞋不一样，可以从鞋底上是否有豆豆做辨认。

说起豆豆鞋的历史，大家第一个反应就会想起品牌TOD‘S，不过PRADA则不这么认为。

先来说说TOD‘S的吧，据说是TOD’S的第三代接班人Diego Della Valle ，在一次远游的时候，发现有人穿着一种叫Moccasin的鞋，而且从当地的人口中得知，这种鞋穿着舒适适合开车穿，于是就购买了一双回家研究。后面，Moccasin就成了豆豆鞋的原型。

Diego Della Valle 带着从新世界汲取的知识与见识，随着家族企业的支持，从一张上乘的皮革开始，经过时间的历练设计出一双适脚的“豆豆鞋”，也就是今天所看到的Moccasin-gommino 。

后来又有2个意大利手工鞋品牌出现，其中一个是Miserocchi，另一个叫CAR SHOE。它们都说它们的鞋子在很早以前就有，而CAR SHOE更有依据说自己在1963年就上市了这款鞋，但由于营销没做好，所以不出名，后来被PRADA收购，知名度也随之升高，从此鼻祖之争也就开始了。

所以到底谁才是豆豆鞋的鼻祖？这已经不重要了，知道它的工艺和怎么穿才是硬道理。接下来我们了解它的工艺吧。

豆豆鞋的鞋底组成是由两张完整的皮革缝合而成，而大家所看到的豆豆颗粒并非就附着在表面。第一层皮革是块整皮，打好洞嵌后，就上第二块附有豆豆皮革，两块皮缝合后，豆豆就会被一个个的用手推出。

在缝合之前，两块皮之间还会用一种特殊的胶水粘合达到牢固的程度，然后撑上模具用80度左右的温度烘一天，再用冷箱冷却，使皮革定型又可以回到最初的弹性。

2、怎么挑豆豆鞋？

对于一般人来说，日常穿着尽可能的避开艳丽的颜色，如果你没意大利男人的精致与高雅，与生俱来的时尚感，那么请乖乖的选一些大地色系。

购买技巧：

豆豆鞋穿起来会显脚大，这个问题也是喜欢它的人，对它又爱又恨的原因之一。所以，脚大的人应该选鞋帮较高的、材质挺括的款式；

豆豆鞋看着很休闲，即便是用真皮制作也会透出几分休闲感，所用的材质不同，呈现的风格也不同，所以认真看好身上的服装风格，再搭配适合的豆豆鞋。

3、豆豆鞋怎么搭配才好看

① 拒绝鲜艳款

对于一个男人来说，鲜艳是不需要的，若你喜欢骚气鲜艳的鞋，那我就建议最好上身有一件单品颜色与鞋呼应。

排除鲜艳款，剩下黑、白、灰、棕色、褐色、蓝色这几个色系，当中虽然黑色是百搭颜色，但不建议穿尤其是麂皮材质的，它会显得非常的不耐脏。

而且黑色的豆豆显得沉闷不透气，反而棕色可以作为穿搭的首选。材质也是麂皮、牛皮或者山羊皮最佳，那些乱七八糟的亮面帆布款千万别，显得土气。

虽说开始我不推荐男士穿鲜艳的颜色，但低饱和度的橘色很建议一试，尤其跟牛仔、卡其这类的搭自带休闲感，造型质感也提升不少。不过要是穿正装的话，还是大地色系最安全。

服装方面，简简单单就是最好，适用于日常的衬衫或是西服，而西服最佳的搭配鞋色就是深色的豆豆鞋，看上更稳重、正式一些。

② 过紧过长的裤子要say no！

最适合搭配豆豆鞋的裤子是直筒裤，千万别搭配个小脚的走上非主流的不归路。即便是选择窄身款，裤脚也不能是收紧的款。

然后要注意第二点，就是裤子的长度问题，豆豆鞋的材质像是麂皮的，视觉上就会有臃肿的感觉，所以越是接近这类皮革越是要做的干净利落。你可以选择将裤脚翻折一下，或是改成9分的样式，这样会爽朗干练很多。

③ 豆豆鞋不适合露袜子

豆豆鞋的款式不太适合露袜子，所以搭配隐形袜子最适合不过。一般搭配露出的长袜会显得臃肿、笨拙，所以不想要显脚大，露出脚踝就显得很重要。至于腿毛这事，有一点是没关系的，更能使得你荷尔蒙爆棚。不过还是因人而异吧。

豆豆鞋最适合穿的季节有春秋两季，所以不用担心脚踝被着凉的，像是在广东这么热，一直穿到冬季也不成问题，北方版本现在的豆豆鞋有加毛设计的，所以北方的型男想要在冬季穿也是可以的。至于夏季对于出汗多的还是穿个隐形船袜吧。

看完了这么多豆豆鞋的搭配，大概对豆豆又有了信心，其实还是技巧的问题，只要把握好单品之间款式的组合，相信没有穿不好的豆豆。