易烊千玺黑白穿搭两种风格 直发和卷发你喜欢哪个他？

导语：最近的易烊千玺真的很忙！还没来得及庆祝被中央戏剧学院录取的喜讯，就忙着去宣传《全民舞蹈季》，紧接着又是品牌的发布会。至今夜还一刻未停歇，又在《幻乐之城》中和“外婆”狂飙演技，并深情献唱《对不起》。（来源：AE型男阵营）

早早的便在海报中看到易烊千玺一席纯白色穿搭，从T恤、直筒裤到鞋子，再搭配长款白风衣，软若天使降临的造型。没想到在节目中却是一件白卫衣的男孩形象。梳理了齐刘海发型，和外婆飙演技一点也不紧张。网友们表示易烊千玺的演艺进步实在太快了。

而在演唱过程中易烊千玺不断变换穿搭，粉丝们也直呼太喜欢这样暖暖的男生穿搭了。其中这身白色卫衣搭配休闲西装的造型，袖口红白条饰非常显年轻，再配合齐刘海中分，简直帅气十足。网友纷纷拿出手机拍照、截屏。

AE也发现最近的易烊千玺尤其钟爱黑白色调，在参加品牌发布会的时候，简单的白T恤搭配牛仔套装让他整个人显得非常的符合18岁这个年纪应有的朝气。再搭配黑色板鞋，就是个初入大学的——男神典范。

在节目彩排前，易烊千玺在住所自拍晒照。身着白T恤和黑色休闲裤，一头蓬松的卷发刘海，感觉太帅了。看到这里AE突然觉得其实易烊千玺留卷发的时候才是最帅气的，比黑长直的时候要暖心的感觉。

比如这里同样的白T恤穿搭，戴着鸭舌帽遮住卷发的时候，感觉气质就明显不如上面在彩排住所的晒照。回头看了一下在《幻乐之城》里的一席直发，同样的易烊千玺，两种不同的感觉。一个温暖，一个成熟。

小伙伴们，看完易烊千玺的黑长直和小卷毛，你更喜欢他留哪一种呢？