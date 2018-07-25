男人上班背什么包才显得活儿好？

导语：进入职场的男人，最需要包。（来源：杜绍斐）

试想一个早上在地铁里谈巨头融资合作项目、中午吃着盒饭联系客户、下午跟高档餐厅见客户的男人，大多处在艰难的事业上升期；他们随身的装备肯定少不了电脑、笔记本、钢笔、充电宝和公交卡等零七八碎。

所以上班的男人比谁都更需要一只既体面、又实用的包袋。

在我看来，一只适合职男用的男包，应该有以下3个特点：

实用：包是职场男人的武器库，一个适合职场男性使用的包，必须能装下你日常工作要用物品的存储空间。

方便：包里应有不同隔层以应对存放杂七杂八的小物件，因为职场扒手袋找钢笔，就像当着姑娘面掏兜找套套一样尴尬。

腔调：时刻牢记在什么样的场合背什么样的包，因为一个好包能让你整体形象直接提升一个等级。

下面，杜少就针对不同场合的情况，告诉老爷们该背什么样的包，才能让人觉得你是一个专业的职场人。

在商务会谈这种正式场合，你只能一身绅装配一个公文包，因为这是一个职场男人必备的修养。

不夸张的说：如果把绅装比作职男铠甲的话，那么公文包就是体现你专业素养的盾牌。

公文包按款式区分的话有3种：‘Attaché - 大使箱’、‘Top Frame Briefcase - 英式公文包’和‘Flap Over Briefcase - 翻盖式公文包’。

最正式、最古老的公文包，莫过于‘Attaché - 大使箱’。这种箱子四角尖尖，显得很有腔调。常常是老派绅士的首选，在表现20世纪中期的电影中我们常常能见到人们拎着这种包。

不过就像劳斯莱斯是司机开的道理一样，这种包绝对不是给你用来挤地铁的：这种超级沉的包代表着OLD MONEY 的气场，正统而高贵。

虽然大使箱很好，但一定要谨慎选择：气场不够的人拿着它上街就像个给富豪拎包的门童。

最适合大多数老爷们使用的就是‘Top Frame Briefcase - 英式公文包’与‘Flap Over Briefcase - 翻盖式公文包’，因为它们既正式又不失气场。

这两种款式的包受它得体方正的外形影响，将专业、内敛、稳重的视觉感受集于一身，就算是初入职场菜鸟，穿着一身绅装拎着它谈事也会让人觉得稳重坚毅。

左边男人拎的就是‘Flap Over Briefcase - 翻盖式公文包’

但二者的本质区别在于空间：你要是个必须时刻带电脑的人就该选空间较大的‘Top Frame Briefcase - 英式公文包’；如果你日常工作中不需要带电脑的话，就用‘Flap Over Briefcase - 翻盖式公文包’。

‘锅匠 裁缝 士兵 间谍 ’中的乞丐拎的就是‘Top Frame Briefcase - 英式公文包’

上开口的拉链公文包，从来不是属于正式场合的包。如果是想追求极致正式的老爷们万万不能选，哪怕是XXX国际知名奢侈品牌出品，也不行！

关于公文包的选择哲学：

关于材质：一定要选择纯皮制地的公文包，革质和尼龙质地的公文包会让你的得体形象一击即溃。总而言之，就是要选择你能力范围内可以买到的最好材质，毕竟公文包不像潮牌衣服一年一换。

关于颜色：公文包一定要选择像黑色、深棕、深灰这样较深的颜色，因为商务场合可不是T台，太过花哨，反而容易弄巧成拙。

面对正式场合的时候，男人们还都会捯饬捯饬，但一回到日常生活就又开始放飞自我了：这帮糙汉子把烟、火、充电宝和公交卡都往兜里塞的样子，实在是太不体面。

所以在非正式场合的日常工作中，男人们也都应该背个包把自己的零碎装起来。

邮差包就是职男们日常工作中最好的选择，因为：

方便：邮差包不仅可以在你骑共享单车的时候背着，还能在想耍帅的时候拿手提着走。

容量够大：能装一位职男上班所必备的一切小物件。

造型经典：由于其本来就作为日常通勤使用，不需要对材质有太多的要求。皮质显的庄重、棉质显的街头感强。

不过邮差包这种样式的包，只要不出现在谈业务的场合中，你选择什么样的都行，但是只有一款绝对不能背：

那就是你初中背的那个，方方正正的变种邮差包。

背上这个包，估计全办公室没有一个人会跟你这个未脱奶的孩子说话。

职场男人一年到头企业活动、年会、庆典总归是有那么一两次，零碎肯定也少不了，总得找个包装好才是体面人儿。

公文包太大用力过猛、邮差包太休闲难登大雅之堂、只有手拿包才是老爷在活动期间的最佳拍档。

不过大部分男士‘手拿包’样式都是奇怪的：他们的手拿包不是带个绷带捆住手，就是带个带子甩着走。

拿这种2种样式包的人：不是像中彩票的暴发户，就是像社会大哥。

事实上，正统的手拿包按款式区分的话只有2种：‘Folio - 带手柄的手拿包’和‘Portfolio - 信封式手拿包’。

最正式、最适合出席活动的手拿包只有一种：那就是低调的信封式手拿包。

关于挑选手拿包这件事，要服从以下3点：

要够硬挺：男人用什么都不能用软的，你的包要像你的事业心一样笃定坚硬，才能让人觉得你是个靠谱职男。

要够简洁：绝大多数流行花色第二年都会变成土气乡镇企业家的最爱，你要记住职男选包就要选择简洁大气的手拿包，这样才会让人觉得你做事一心一意、稳健守信。

要够阳刚：男人拿包第一件事是为腔调，奇形怪状的包会给你身上按上可爱女生的标签，气场全无。

由于手拿包在国内男性知之者甚少，我要再补充一点拿包的姿态：

夹着像快手社会哥、挽着像县城老干部，只有随意一拎才是正解。

因为在职场里：拎、拿、夹、拽四种拿包方式表现了你的职业性和气场，像手拿包这种腔调满满的物件，万万不能出错。

老爷们买包的时候一定要仔细检查这些细节：缝合处是否紧密、衬里破没破损、拉链顺不顺溜、阵脚整不整齐，因为这些都是一个好包的必备条件。

更重要的是，一个真正有腔调的老爷，绝对不会允许自己的包：表面精装修，细节毛坯房。

因为任何一个追求完美的男人，绝对不会出一点错，哪怕是在选包这件小事上：

他们无论是在工作上还是生活上，都对细节决定成败这句话，深信不疑。