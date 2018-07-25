来挑一双鞋！从夏天一直穿到冬天

导语：对于运动鞋来说，一些鞋款可能冬天穿很好看，夏天就不怎么顺眼了，所以我们上次分享了很多属于夏天的有型运动鞋，那么皮鞋也是这样吗？不一定:)（来源：Smartchic）

不妨先来明确皮鞋的定义：主要由动物皮革或人造皮革做的鞋类，所以这一次分享的不一定是正儿八经的款式哦。无论休闲皮鞋还是正式皮鞋，都可以立足于夏季去挑选，你会发现这样挑选的皮鞋从夏天穿到秋冬都很棒！

经典皮鞋

用短裤去挑选

皮鞋不仅是正式场合的必备，还是休闲搭配的利器。

说到皮鞋，我们都习惯于第一时间想到爸爸穿去上班的皮鞋，鞋型优雅正式，的确就只是适合搭配西装西裤，不太适合休闲，更不要说搭配短裤了。

问题出在鞋型上，比如说传统的牛津鞋，修长、有线条感，尤其跟短裤、露出的小腿格格不入。

而选择鞋型整体线条比较圆润的皮鞋，在一般正式场合穿不会显得失礼，还能融入很多休闲造型里，整双鞋不会显得很修长，从上往下的视觉会很容易看出鞋型的不同。

这种鞋型搭配短裤完全没有问题，更不用说秋冬混搭牛仔裤、工装裤、灯芯绒裤了，风格碰撞的效果非常棒。所以鞋商会把这种鞋型视为最好的皮鞋入门款，进可攻退可守，我穿的这一双是 Loake Shoemakers Royal Brogue。

Loake Shoemakers Royal Brogue

另外我常穿的这一款 Dr. Martens 1461 3 EYE GIBSON，因为鞋型圆润，鞋底较厚，营造略夸张的感觉，却是非常好搭配的休闲皮鞋。

Dr. Martens 1461 3 EYE GIBSON

机能绅士

被它的独特秒杀

有型并不专属于运动鞋，有些皮鞋款式也非常酷；机能性也并非只是用来形容衣服，皮鞋也有独树一格的机能风！

不得不介绍法国品牌 Paraboot 的 Chambord 鞋款，鞋面的 U-tip （U字形裙饰）是最大的特点，让这双德比鞋多了类似工装的机能风格，加上晴天雨天全天候穿着的机能性，有型且实穿，成为品牌最具代表性的款式。

Paraboot Chambord

不止全天候穿着，Paraboot Chambord 也是全方位的百搭，自然是轻松经得起短裤搭配的考验~

秋冬无论穿哪一种风格，Chambord 总能主导有型，还能带出一点古着的味道。

U-tip 并非 Paraboot 的专利，不少牌子也有推出类似的机能款，例如 Grenson 的 Percy。不过个人觉得还是 Paraboot 的整体感觉更加带感，我是不是中毒了？

Grenson Percy

低帮袋鼠鞋也是非常推荐的夏天皮鞋，Paraboot 同样做得出色，Michael 鞋款也是品牌大热之一。

Paraboot Michael

袋鼠鞋独特的构造让它很容易成为整个造型注目的焦点，为普通的休闲搭配定下基调，为有型增强风格。

从夏天穿到秋冬还是这么有型，立足于夏天选皮鞋准没错，可不是随便说说的~

两双 Paraboot 足够穿很久了，皮鞋就是这样永远不会过时，保养得当的话越穿越有感觉。

休闲绅士

Loafers 乐福鞋

没有绑带的浅口皮鞋是休闲之选，例如经典鞋型 Penny Loafers （因为脚背处能夹住一美分硬币而得名），有点像皮鞋版的 slip-on，同样地，选择比较有立体感、鞋底厚一点的款式穿起来会更加游刃有余。

没有了绑带皮鞋那一丝严肃，乐福鞋能让你在夏日轻松散发绅士气息，其中要数棕色、酒红色款的易搭配性更高。

除了 Penny Loafers，鞋面带穗饰、金属扣的款式更显趣味，也带来了不同的风格，穗饰是优雅绅士，金属扣则多了几分成熟气质，但都不失休闲搭配能力。

最近看中的是 Grenson 的 loafers，鞋型笔挺立体，棕色呈现出层次感，同样是非常好的入门乐福鞋。

这一款

让船鞋不再平庸

还是觉得乐福鞋有点 hold 不住？另一款浅口皮鞋——船鞋不容错过，也是今天分享的最休闲的皮鞋。

其实我以前都不爱穿船鞋，觉得它鞋型扁扁的上脚不好看，还显腿短，直到发现一种改良款——船鞋加上橡胶抓地齿外底（commando sole），感觉船鞋重生了！比较有代表性的是 Timberland Authentics 3-Eye Classic Lug Boat Shoes，不止换底，皮革也更笔挺有质感，对比一下两款鞋，是不是大不同？

右：Timberland Authentics 3-Eye Classic Lug Boat Shoes

上脚后的差距更明显，传统款有一种干瘪的感觉，而齿底款有气势多了。

这么一改，让海洋风的船鞋充满工装、机能的味道，更不用说能在搭配中增加脚底的厚重感、显腿长了。

也因为这个鞋型，让它在秋冬搭配中也能无往不利，配上长袜子又能衍生出不同的风格。

更有型的是 Timberland x Engineered Garments 合作款，让硬派风格再往上一个台阶！

Timberland x Engineered Garments 3-Eye Lug Shoes

皮鞋的穿着寿命一般比运动鞋要长，加上 Smart Chic 的跨季搭配攻略，接下来你会考虑入手哪一双？