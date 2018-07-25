90后男生防秃指南 | 这6个坏习惯一定得改！

导语：今天聊的防秃呢，主要是针对男生的。因为发现身边很多男生对于自己的头发，真的非常放肆。（来源：潮范）

觉得自己头发短长得快，就能为所欲为。

爱怎么染就怎么染！爱怎么梳就怎么梳！爱怎么打理就怎么打理

导致现在很多人问：

男生应该治秃？

当然遗传性的叉哥就控制不了了，可那些自己把头发给一点点作没的，

基本是离不开以下这 6 点：

长期熬夜

虽说现在年轻人还真没有几个不熬夜的。因为1点前睡都算是早睡了。基本两点多在群里说话，还是会有人回应的。

然而作为一个因长期熬夜而小病不断的人，叉哥真的要明确告诉大家：

尊滴不要再熬夜了！

长期熬夜不仅会导致长痘、肠胃不好、失眠，还会导致很严重的脱发。（叉哥本人亲测）

基本能早睡就尽量早睡吧，别等到头秃了才来后悔。

吃东西重辣重油重盐

不仅是祸从口出，“秃”也从口出。

现在大家不论是外出聚餐，还是平常自己叫外卖，总是忍不住会叫些重口味的东西来吃。

而这样长期吃下去，皮肤受到的刺激就会非常大。不仅长痘，还会导致脱发等。

可别觉得自己从小吃辣，秃头与吃的无关，关系可大着呢！男生真的千万要注意了。

长期抽烟喝酒

烟酒党看到这里，估计都想打死叉哥了。然而不是吓唬你们，根据调查显示：

烟酒是导致掉发脱发的最大元凶！

因为长期抽烟喝酒，头发毛细管会异常收缩，头皮长生湿气后便会影响毛囊生长，到时候想要挽救掉发这一问题可就难了。

所以目前已经开始有秃的趋势的烟酒党要注意啦，否则日后就算去植发也无济于事。

经常暴晒

这点应该是很多男生都不会去注意的，认为男人多晒两下也没问题，反正皮糙肉厚的！

但其实问题大着呢！如果长期暴晒的话，头皮受到的伤害会很大，导致脱发不断，秃头的问题就又来了。

吹头发时风筒离很近

这又是很容易被男生忽略的点！因为总是会觉得头发那么短，随便吹吹，让它干了就行了。

而且为了让它快点干，还会觉得风筒离得越近越好，因为温度很高，能加快干的速度。

其实这样是非常伤发的！分分钟会破坏毛发组织，所以建议使用吹风机吹头时一定要距离头皮15cm以上！并时不时要摇晃更换角度！

精神压力过大

大家一定要学会适当减缓自己的压力呀！

尤其是在如今学习和工作都压力非常大的时代，掉发的严重程度可不是开玩笑的。

叉哥身边就有不少需要经常耗脑的程序猿朋友，或是家里刚经历过大事的朋友，在某段时间内，头发就以肉眼可见的速度在变秃。

而且还是一块一块的脱落，非常吓人。

所以如果有脱发趋势的朋友，不妨观察下自己是不是精神压力过大，然后进行适当的减压。

虽说改掉以上6个坏习惯，不一定就能杜绝秃头的风险。但也能起到很好的减缓作用！！

不过若是已经脱发很严重的朋友，

还是建议先去看看医生！

不然真秃头了，颜值再高也不一定能撑住。