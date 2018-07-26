杂志跨界球鞋 这将是传统媒体未来发展的大势？

导语：近日，著名杂志《VOGUE》联手Jordan Brand的联名鞋款亮相，这款跨界之作在社交平台不断轰炸人们的眼球。（来源：MIXFIT-混着）

在今年4月，美版《VOGUE》传奇人物现任总编以及杂志母公司Condé Nast 集团的创意总监Anna Wintour将在完成《VOGUE》重磅九月刊的制作之后正式离职的流言不胫而走，现在看来，及时曝光的Air Jordan 1 High Zip AWOK（Anna WintourOkay）仿佛扮演了流言终结者的角色。

另外两款Air Jordan 3目前只曝出了细节图，各位可以依靠人类最美好的品质——意淫来脑补一下。

Air Jordan 1 High Zip AWOK的拉链扣上我们看到了“EDITED BY VOGUE”的字样，设计师在这里借了MA-1袖子拉链的外债。

时尚女魔头Anna Wintour更是亲自穿着为鞋款造势。

从时尚推手转变为联名产品的设计者，《VOGUE》已经不满足于将众明星推向台前，自己甘做幕后英雄。

从2017年《VOGUE》与KITH的联名产品我们就能看出，《VOGUE》不仅由时尚向街头靠拢，还在努力将其媒体价值转换为商业价值。这两次联乘可以说是《VOGUE》昭告天下：街头领域我来啦。

相比老派的《VOGUE》在创刊125年后才“萌动”的心，其实球鞋杂志、潮流刊物以及时尚杂志跨界球鞋早已不是什么新鲜事。如澳大利亚的《Sneaker Freaker》，德国的《Highsnobiety》以及美国的《Thrasher Magzine》以及《Playboy》都是杂志界球鞋联名的好手。

我们先从专注于球鞋领域的《Sneaker Freaker》说起。这个球鞋怪物同样也是联乘界的“大户”，Sneakerhead们对于SF的联名大作更是如数家珍。

SF x New Balance

M850JST “Skippy Kangaroo”

从杂志2002年创刊以来，7年磨一剑，《Sneaker Freaker》在2009年首度联手New Balance以M850为蓝本，以澳大利亚特有蹦跳袋鼠为灵感设计的大作，在当时轰动全球Sneaker圈。让大家从球鞋上见识到浓郁的澳大利亚本土风情，也让全球的鞋友们认识到了这本杂志的能量。

SF x ASICS

GEL-Lyte III “Alvin Purple”

《Sneaker Freaker》擅长以澳大利亚“土特产”进行联名，但是这双2010年杂志与ASICS合作的GEL-Lyte III则是通过与1973年澳大利亚经典“剥削”系电影《Alvin Purple》海报为配色灵感设计的联名之作，电影还是分级制度前的未分级产物，各位请注意自己的年龄。

这款经典之作在2014年复刻归来，只不过取消了鞋款后跟标识性“R”字样。

SF x ASICS

GEL Kayano“Melvin， Son Of Alvin”

2014年，《Sneaker Freaker》在复刻ASICS GEL-Lyte III “Alvin Purple”之后尝到了电影流派的甜头。随即为大家带来《Alvin Purple》续作，借由1984年的《Melvin， Son Of Alvin》海报配色为灵感，推出《Sneaker Freaker》 x ASICS GEL Kayano“Melvin， Son Of Alvin”。

又一部澳大利亚电影作品，又一次借用海报色为设计灵感，只不过这一次的作品被复刻版本的ASICS GEL-Lyte III “Alvin Purple”风头盖过。

SF x PUMA

Dallas “Bunyip”

2012年，《Sneaker Freaker》联手PUMA以Dallas为蓝本的联名之作。相比2007年引发疯抢的Shark Attack系列，这一次联名在鞋款与设计灵感的冷门度上剧增，导致这双鞋并未引起人们的关注。

《Sneaker Freaker》以澳大利亚民间传说（神话）生物Bunyip为设计灵感，大家自行科普这个神兽，笔者提示观后可能会产生不适感，慎点。

SF x SAUCONY

Grid 9000 “Bushwacker”

2012年，《Sneaker Freaker》携手SAUCONY的联名作品再度以澳大利亚动物为设计灵感，这双配色清新脱俗的作品却被定为Bushwacker这样强健有力的名称（福特忠实粉丝一定懂），其实Bushwacker是澳大利亚的又一特色动物——大沙鼠。

配色方面将大沙鼠的毛色与肤色展现得淋漓尽致，笔者负责地讲，这次联名作品可谓传神至极！

SF x SAUCONY

Grid SD “Kushwacker”

《Sneaker Freaker》 x SAUCONY Grid SD “Kushwacker”是在Bushwacker 3年后诞生的超限量联名作品。双方带回了SAUCONY 1991年的经典鞋型Grid SD，只不过此次配色灵感不再是可爱的澳大利亚大沙鼠，而是一种名为Purple Kush的植物，这种植物容易让人上瘾，笔者在此不过多介绍了。

SF x New Balance

CM998 “Tassie Devil”

《Sneaker Freaker》时隔3年再度与New Balance合作。这一次的合作，再度引发全球复古慢跑鞋爱好者的疯狂。SF以澳大利亚独有的塔斯马尼亚恶魔，也是就袋獾为灵感设计了这双亦幻亦真的作品。

在配色运用方面，将人们梦境中的恶魔与现实中的袋獾进行融合再造，绘制出这款经典佳作。鞋侧面的淡紫色“齿痕”则是塔斯马尼亚恶魔的牙齿。

SF x New Balance

997.5 “Tassie Tiger”

袋獾的配色是成功的，而这双在2016年推出的Tassie Tiger版本997.5只有Friend & Family版本受到人们追捧。Tassie Tiger袋狼是澳大利亚已灭绝的古生物之一，传闻袋狼是袋獾的祖先，鞋面配色更是完美还原了袋狼的样貌，只不过REVlite版本的New Balance 997.5经典程度未达到先做998的高度，导致鞋款的意外沉水。

SF x PUMA

Blaze of Glory “Shark Attack”Part II

2013年面世的《Sneaker Freaker》 x PUMA Blaze of Glory “Shark Attack”并非OG之作，早在2007年《Sneaker Freaker》便与PUMA推出轰动全球的Shark Attack作品。鞋款以澳大利亚最常见的鲨鱼袭击海滨游客为灵感设计的作品，也为6年后的鲨鱼三部曲奠定了基础。

元年版本的《Sneaker Freaker》 x PUMA Blaze of Glory “Shark Attack”选择白色为主色调，而2013年推出的Part II，在保留原色配色款基础上，还加入了黑色版本。Part II的鲨鱼牙齿挂饰，套装中附赠一副鞋垫以及精美的礼盒再度引发人们的疯抢。

当然其中也加入了险些破坏经典的Blaze of Glory LTWT的轻质版本，瑕不掩瑜，这一次Shark Attack Part II绝对是不可多得的精品联名之作。

SF x PUMA

Blaze of Glory “Shark Bait”

同年12月，在Shark Attack Part II的疯狂还未结束之际，《Sneaker Freaker》与PUMA趁热打铁推出了Shark Bait配色。这一次的联名双方选择澳大利亚淡绿色海水为配色灵感，先比鲨鱼来袭的材质运用，此次《Sneaker Freaker》将真正的鲨鱼皮加入到鞋面当中，珍贵程度不言而喻。

SF x PUMA

Blaze of Glory “Blood Bath”

时隔两年后我们迎来了鲨鱼三部曲中的终结篇Blood Bath，通过作品我们可以得出《Sneaker Freaker》江郎才尽的意味，这次的配色灵感有些许血腥，通过配色表达1916 年那起新泽西海岸鲨鱼袭击事件的哀悼之情。情感出发点虽好，只不过新泽西海岸离澳大利亚甚远，终章之作，颇为凄凉。

SF x adidas Consortium

Torsion “Integral S Pack”

让我们将时间回到2013年。《Sneaker Freaker》联手adidas Consortium带来的Torsion “Integral S Pack”算是《Sneaker Freaker》联名系列中的沉水之作。冷门鞋款加上毫无意义的配色灵感。具Woody本人称，一双为《Sneaker Freaker》的官方配色，而另一双薄荷绿版本则是自己的心头好，非官方配色。毫无实际意义与噱头的联名我们就当这是SF的任性之作吧。

《Sneaker Freaker》出自澳大利亚，活用澳大利亚的元素，带给全世界Sneakerhead们一个又一个杂志跨界球鞋的范本级作品，其中还有一些小众如SUPRA这样的品牌笔者就不做介绍了。说完《Sneaker Freaker》，让我们不妨看看德国的潮流刊物《Highsnobiety》。

相比球鞋杂志出身的《Sneaker Freaker》，创刊于2005年的潮流杂志《Highsnobiety》被德国传统式保守思维所限制。直到近几年，《Highsnobiety》才为我们带来跨界联名鞋款。

KITH x Highsnobiety x PUMA

“A Tale of Two Cities”

2015年为庆祝《Highsnobiety》杂志创刊十周年，在杂志的忠实好友Ronnie Fieg的穿针引线之下，也加之《Highsnobiety》美国分部的给力效应，Highsnobiety的首个三方联名一炮而红。

名为双城记的套装中Blaze of Glory被定义为美国产物，鞋垫为美国国旗配色，附加粘扣设计也在左右脚分别加入了《Highsnobiety》与KITH的Logo。

而另一双R698则是德国的精华，鞋内侧加入德国国旗的设计，也充分展现了德国人的严谨与保守，鞋垫为《Highsnobiety》的Logo与Ronnie Fieg的签名。

两双鞋配合着特殊礼盒发售，引起了潮人们的哄抢，二级市场价格不菲。除了限定版本，三方联名系列也有普通鞋盒版本。

Highsnobiety x adidas Consortium

Ultra Boost & Campus 80s

这款鞋相信不用笔者过多介绍了，2016年火遍全球的adidas Ultra Boost以及制造轰动球鞋圈的全年联名企划的adidas Consortium，《Highsnobiety》将火爆的联名企划提升到了全新的热度。将Ultra Boost 初代鞋型的鞋底换成更耐磨的Continental马牌橡胶大底，以及鞋侧原本TPU材质打造的adidas三道杠换为更舒适的皮革材质。就一系列的操作而言，不得不佩服日耳曼民族精益求精的设计理念。另一双Campus 80s笔者就不多说了，搭配着卖的产品，看看图就好。

MIZUNO x Highsnobiety

Wave Rider “Phoenix”

2018年初MIZUNO将经典Wave Rider重新带回到人们的视野当中，选择与《Highsnobiety》为大家带来联名配色版本。配色灵感就是最简单的杂志色，不过联名双方为大家讲述了凤凰涅槃重生的故事，大红色的MIZUNO Logo也形象的应证了这个主题。

Highsnobiety x Diadora N9002

这是一个还未完全曝光的联名系列。从谍照中我们能够看出，此次双方以Diadora N9002为设计蓝本，带来清爽薄荷绿色以及加入时下最火的灯芯绒材质，究竟这一次双方能碰撞出怎样的火花，就让我们拭目以待吧。

《Highsnobiety》讲完，我们再说说《HYPEBEAST》。

HYPEBEAST x adidas

Ultra Boost Uncaged

在2015年底首度亮相的HYPEBEAST x adidas Ultra Boost Uncaged不仅拥有初色的配色灵感，同样超前的Uncaged设计理念也为后续“无束缚”浪潮打下了最有利的设计基础。二级市场破万的价格足以证明这双鞋的出众。

看完两本潮流刊物间的“竞争”，让我们将目光转向闻名世界的滑板杂志《Thrasher Magzine》。

早年间与杂志兄弟品牌HUF多次推出联名鞋款，但因为HUF鞋款的小众属性让大家的关注点多在服饰之上，笔者只挑选出2双值得称道的联名之作。

Kickslab x SBTG x Thrasher

Buchanan Dog

2012年，由日本球鞋名所Kickslab牵头推出的三方联名鞋款，通过《Thrasher Magzine》旗下为数不多的经典鞋款之一的Buchanan Dog，最终经过新加坡著名球鞋改造机构SBTG的演绎，为我们带来这双在板仔圈中名声很高的“小众”鞋款。后跟经典SBTG Logo加上鞋面Kickslab的交错骨设计，结合三方共同喜爱的军绿色与黑色，打造了2款出色Buchanan Dog，也算是《Thrasher Magzine》的用心之作。

Vans x Thrasher

在去年面世的滑板界强强联手之作，还是获得很多人的关注。最OG的滑板鞋品牌Vans与《Thrasher Magzine》碰撞出熊熊烈火，设计灵感也采用《Thrasher Magzine》经典的火焰Logo以及品牌经典邪恶六芒星图案。如果双方联名能提早一年，相信必定会成为潮人不可或缺的加价神作！

最后，让我们在说一本男生很向往却不应该看的杂志《Playboy》。

大名鼎鼎的《Playboy》大家并不陌生，在潮流圈中弄潮多年的“花花公子”却并没有将重心放在球鞋联名上。

Playboy x Supreme x Vans

2014年，为纪念《Playboy》创刊60周年，Supreme与Vans在第61年联手为《Playboy》送上一份三方联名的大作。这一次三方联名可以算是《Playboy》迄今为止联名史上可查的唯一一次球鞋跨界合作。

在Supreme 2014年春夏系列中，三方选择了Vans最为经典的SK8-Hi与Authentic为蓝本，在4种配色上加入Supreme与《Playboy》的Logo。虽然这样的设计毫无诚意可言，但是这是《Playboy》的“第一次”，还是值得纪念的。

结语

球鞋、潮流、滑板、成人与时尚杂志都在积极寻求与球鞋跨界的机会，从《VOGUE》这种老牌杂志想要分走杂志跨界球鞋联名中的一杯羹的态势来看，曾经时尚与街头、球鞋之间看似高不可攀的藩篱，在一点一点消除。

那些在Sneakerhead梦中都不曾出现的联名大作，如今都变得唾手可得。也许未来还会有更多杂志加入到这片球鞋净土的争夺当中。究竟这样是好是坏，笔者不妄评价，只是希望这样能为喜爱鞋的人们带来越来越多高品质联名鞋款，为球鞋圈留下更多美谈。