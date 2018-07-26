男装穿着的10误区 你躺枪了吗

导语：无论你是富二代还是经济适用男，你真的又穿对衣服吗？今天要说的男装穿着10大误区，如果有你能够对上号的，那可一定要立刻改正过来，这样才能收获真爱、收获好人缘哦！（来源：潮流时尚男人装）

摺袖子

别以为摺袖子只是简单的动作，要摺的好看摺的优雅才不会破坏衣服本身的好质感

×从手挽开始往上摺了再摺

√直接把袖口拉至手臂，再把摺线处反摺到袖口下方，重点是别把袖口藏起来

×牛仔裤的尺寸要精选，忌过于松垮和太紧的勒痕

√穿上以后，裤头能塞进两指才是刚好的大小，这样站起坐下都有活动空间

男士短裤长度的选择

无论时代如何变迁，潮流怎样模糊男女性别，穿衣还是要得体，男士短裤的长度选择不要太过低腰，也不能太短，以免走光的尴尬。

×露出内裤裤头以及过短的短裤都会另旁人非常尴尬

√选择中高腰的款式以及长度接近膝盖的裤装才不会失礼

袜子的选择

时下流行的9分长裤搭配牛津鞋造型的确很时髦，但要想穿对味就要慎选裤子与鞋之间露出的那一小段袜子。

×尽量避免选择单一的黑色或白色袜子，这样会显得非常土，更要注意袜子的整洁度，旧到脱色或气球的袜子请直接丢进垃圾桶。

√有几何拼接和图案的花色袜子才是首选单品，露出那一截花色都会点亮整身造型。

鞋子的整洁和选择

鞋子需根据不同服装来做搭配，所以你至少得拥有休閒鞋、懒人鞋、黑皮鞋、棕皮鞋、靴子等5类鞋。

×一双鞋子天天穿不OK，鞋不配衣不OK，鞋面有水渍及污泥最不OK！

√鞋子的选择首先要考虑着装风格，然后从服装中选一个颜色去找同色系鞋子做搭配，另外在穿之前要擦赶紧因为雨天或者久放留下的污渍和灰尘。

皮带的颜色

许多男生都有同样的问题，在挑选皮带时往往只把注意力几种在皮带扣的选择上，但忽略了皮带本身的颜色，破坏了整身造型的统一。

×切忌皮带颜色和鞋子不搭

√皮带与鞋子颜色尽量统一

上衣扎不扎的问题

这的确困扰着不少男生朋友，小美给出的建议是休閒衬衫、POLO衫、T-shirt、卫衣这些都不要扎进去。

×正装之外的男装基本不需要扎进去

√一般只有正装衬衫才需要扎进去，注意在扎的同时抚平衬衫的褶皱即可。

那有些男生肯定会问怎样区分正是衬衫和休闲衬衫呢？其实只要看下摆的弧度便可知道，衬衫底边是平的就是正式衬衫，有弧度的（如下图）则是休閒衬衫。

西装的挑选

一套完美的西装讲求的就是要线条贴身，大小刚刚好，如果你是挑选成衣而非量身定制那就要注意下面几个方面。

×尺寸太大（肩线超过肩膀）、太小（肩膀看起来短短）都不好看

√肩线到袖子延线看起来很平整才是刚刚好的尺寸。

√肩线到袖子延线看起来很平整才是刚刚好的尺寸。

×不要穿领口过低、过大，开到乳中线的T-shirt。

√小V领有显瘦功效，而大V领对于男生来说只有裸露了。

穿衣的态度

穿衣态度或许听起来很飘渺，但ta却是决定造型成败的重要因素。

×一成不变不是安全是乏味

√尝试更多风格，变换出更多适合自己的造型。