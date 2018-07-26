因为看好印度市场 杰尼亚入伙投资了一个当地设计师品牌

导语：近日，意大利奢侈男装品牌杰尼亚（Ermenegildo Zegna）宣布其与印度服装代理公司Reliance Brands联合投资了印度设计师品牌Raghavendra Rathore。这次投资对于杰尼亚与Reliance Brands来说都是它们在印度市场的第一次。

Raghavendra Rathore身着自创同名品牌标志性改良型印度男装 图片来源：WWD

“有很多奢侈品牌因为看好印度是继中国市场后最有潜力的新市场都在早两年进入印度，谋求发展，但渐渐却又调转了穿透，”杰尼亚CEOGildo Zegna在一份声明中说，“但在过去两年，我看见这个市场仍然发出了很多积极信号。尽管数字和我们的预期存在落差，但现在是个朝正确方向前进的积极时刻。千禧一代无疑增加了这种积极的力量，我们正大力投资以满足他们的需求。”

Gildo Zegna还引用了一份来自摩根士丹利的数据预测作为自己论述的佐证：印度有超过4.1亿的千禧一代，仅此于中国；而这些年轻的消费者将在2020年产生3300亿美元的年消费能力。

Raghavendra Rathore 2015春季

Reliance Brands做出这笔投资的一个重要原因亦是长期看好印度市场的发展潜力。作为印度最大的海外品牌代理公司，Reliance Brands因成功为印度引入杰尼亚、Brooks Brothers、Diesel、BCBG等品牌而被印度消费者熟知。此前，它还收购了自己最大的竞争对手Genesis。代理海外品牌多年的经验和观察让它相信，印度的奢侈品市场即将迎来爆发。

“我们不是风投基金，因此不会存在必须在三到五年后退出的顾虑。我们希望能等到见证市场爆发的时刻。”Reliance Brands CEO Darshan Mehta在针对相关问题接受《女装日报》采访时说。

当然，除了对于市场大势的信心，杰尼亚与Reliance Brands也看好Raghavendra Rathore自身的发展可能性。

Rathore是印度高端服饰的代表品牌，以国际化的剪裁能力以及改良型传统印度服饰闻名，是印度高阶层男性消费者在婚礼等正式场合的首选服装品牌之一。目前，该品牌在印度有七家门店，并拥有一个价格更低的副线。这次的投资主要针对的是品牌的正线，有助于品牌进一步渗透印度市场，甚至得到一个走向国际的契机。

Raghavendra Rathore本人曾就读于帕森斯设计学院，毕业后，曾为DKNY and Oscar de la Renta工作。这样的海外学习和工作经历，使得Rathore更具国际化审美，同时也在品牌运营上有与国际同步的手法。

Raghavendra Rathore产品广告图

据《女装日报》的报道，这次的投资案引发了印度独立设计师群体的关注。该群体期待看见Raghavendra Rathore的后续发展，以及更多闻风而来的资本与机会。