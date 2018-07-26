千玺吴亦凡陈冠希 荷尔蒙炸裂的性感圆寸

导语：近日，电影《少年的你》官宣男女主角，这部由《七月与安生》原班人马导演以及制作班底制作的新片引起极大关注。（编辑：March.）

男主角是今年11月就即将满18岁的易烊千玺，女主角是“安生本生”周冬雨。

《少年的你》官宣

两人的海报也即时放出，从色调上来看，一改往日青春剧的明快阳光，深色背景下的主角大特写加重了电影的写实感。

最令人瞩目的是，两张海报均采用大特写的方式呈现，两人脸上与身上的伤痕也明晰可见，触目惊心，处处都透露着这部电影也许并不是那么“美好”。

易烊千玺 宣传海报

周冬雨 宣传海报

海报中，易烊千玺第一次以寸头亮相，桀骜不驯的眼神中蕴藏着些许愤怒和自傲，十分有戏，也惊艳到了许多人。

易烊千玺寸头亮相

此次寸头照的公开引起了许多热议，在韩流盛行的今天，寸头也成为了检验一个男人是否足够帅气的标准。除了易烊千玺之外，还有许多男星曾经的寸头照也十分惊艳。

颜值担当代表——吴亦凡

早前在韩国偶像团体中，颜值就脱颖而出的吴亦凡，几乎能完美hold住所有发型，苹果头、刺猬头、脏辫、菠萝头......再难的发型对于凡凡来说都不在话下。

吴亦凡过往部分发型

发型如此多变的吴亦凡怎么会放过寸头这个检验帅哥的标准？早在2015年，吴亦凡就早早地尝试了圆寸发型，依旧是帅气十足，一身纯黑更显得酷帅满分。

就算是圆寸，也绝不影响颜值的傲娇凡凡出场。

傲娇有理由，实实在在的360度都好看了解一下？

桀骜不驯代表——陈冠希

还有这样一位人人都认可颜值的帅哥——陈冠希。

单说他是帅哥，有点过于单薄了，毕竟冠希哥的颜值，还真没有几个人比得过，曾经的眉眼轻笑不知迷倒了多少人。

冠希哥的发型一直以来都是十分随意，虽然缺少了几分精致，但阳光自然的装扮更让人眼前一亮，十分清新。

剃了圆寸的他更多了几分少年感与桀骜不驯，也使得冠希哥标志性的坏笑更加深入人心。

清新的少年感扑面而来，没有了发型的遮挡，脸型360度暴露在镜头之下，但颜值还是完全没有破绽，反而显得更加年轻活力。

圆寸与凶狠的眼神相配，十分有戏。

痞帅小炮代表——张一山

曾经在我们记忆中的那个“刘星”早已成为过去，《余罪》中的张一山更加让人惊艳，寸头造型硬气成熟，完全颠覆往日阳光少年风格，展现出帅痞气息。

这部剧作为张一山再度爆红的契机，张一山在剧中饰演的“余罪”也受到了许多人的喜爱。爱打抱不平，热血仗义，痞痞的笑容和“小混混”般的行为举止也成为了他的特色之一。

一头圆寸看着其貌不扬，当他一挑眉一睁眼，“真玩命，试试？”一副拼命三郎的样子，任谁都不敢轻举妄动。

与其他小鲜肉不同，张一山的寸头发型并不会显得十分精致，而是更具痞帅风格，即使是正常的正脸照，看起来也是隶属“扛把子”级别的人物。

更不用说当他故意眨眼的时候了，这个小痞孩我PICK了！