延禧攻略热播 把帝王和皇后CP送上热搜

导语：近日《延禧攻略》热播，剧中人物关系成为关注焦点，讨论热度极高。网友高举帝后CP大旗，将三百年前的乾隆与孝贤皇后送上热搜。（来源：三联生活周刊）

孝贤皇后原姓富察，在剧中由秦岚饰演，是乾隆的第一任皇后。她温柔贤良、娴于礼法，与聂远所扮演的乾隆皇帝做起了宫内模范夫妻。为了让皇后展笑，乾隆特地命人做了一只配有报时小机关的梳妆匣，作为富察皇后的生日礼物。他还让人从福建走水路运回整整棵颗棵的荔枝树给皇后尝鲜，甚至还上演了乾隆让富察皇后注意身边宫女“勾引”自己的戏码。

帝后的故事基本上尊重了历史史实。乾隆一生有三个皇后，但孝贤皇后一直是他的最爱，“每加敬服，钟爱异常”。这一点可以从下面几组数字中看出：乾隆帝一生作有44000多首诗，其中只有100多首被公认为写得最真挚，这100多首诗的共同主题就是悼念孝贤皇后；孝贤皇后死后4年间，乾隆在孝贤皇后梓宫前共奠酒118次；在备办孝贤皇后丧礼中，因备办丧礼“失职”，16人被革职问罪，69人受处分。

这与我们对帝后关系的一贯印象不太一样。一提起乾隆的皇后，大多数人的印象恐怕还停留在《还珠格格》里欺负小燕子、心狠手辣、一哭二闹三上吊的皇后娘娘身上。后来的《甄嬛传》中，皇后的形象也并没有改观。皇帝与皇后的关系基本上也都是做做样子，名存实亡。

为了理清近年来清宫剧中呈现的乾隆后宫体系，我们可以将《还珠格格》作为最终参照物来进行对应。备受好评的《甄嬛传》讲了乾隆母亲甄嬛的故事（即《还珠》里的太后），还未播出的《如懿传》讲了乾隆第二个皇后娴妃（即《还珠》里的皇后）的故事，而这次抢先一步上档的《延禧攻略》则以乾隆的第三任皇后令妃（即《还珠》里的令妃）为主角。

乾隆毕竟是坐拥后宫三千佳丽、生有17子10女的皇帝，在影视剧中，乾隆大都被塑造得风流成性，如《还珠格格》中大明湖畔的夏雨荷以及后来入宫的香妃，都曾被乾隆宠幸。坊间野史中更是流传着乾隆六下江南的风流韵事。

不过翻开史料与乾隆传记，乾隆六下江南开始于孝贤皇后死后第三年。而对于后来受宠的令妃魏佳氏，乾隆在孝贤皇后陵祭酒的御诗中曾提到魏佳氏是孝贤皇后玉成于他的伴侣，言下之意孝贤皇后在乾隆心中的地位仍未以动摇。

乾隆与孝贤皇后的爱情开始于雍正五年，富察氏在一次选秀中被雍正选定为乾隆的福晋，彼时乾隆16岁，富察氏15岁。雍正亲自在圆明园为他们举行大婚。

富察氏出生显赫。祖父米思翰在康熙年间任议政大臣，当过7年的户部尚书，掌管国家的财政大权，深受康熙帝的器重。父李荣保为米思翰第四子，官至察哈尔总管。伯父马齐系康、雍、乾三朝元老首辅，马武任督统，领侍卫内大臣，位极人臣。时谚云“二马吃尽天下草”。

在这样的环境下长大，富察氏也并不恃宠而骄，反而深明礼法，知书达理，性格恭俭温柔。相貌上也秀美文静，多次被乾隆诗由多次由衷赞美姿容“窈窕”。而说到才华，有一次，雍正来访李荣保家，见桌上经文，发出“笔锋大有欧阳洵之骨，柳公权之”的感叹，一问方知是9岁的富察氏所写，大喜，就问了问读书写字之事，走时还把富察氏的字幅带回去拿给阿哥们看。可见，孝贤皇后确是不可多得的贤后人选。

婚后，乾隆与孝贤皇后感情至深，互相敬重，过了一段同甘共苦，相濡以沫的日子，这在历朝历代的后宫中都极为难得。一年后，育下一女；三年后，皇二子永琏出生。乾隆登基后，富察氏正式被册立为皇后，赐居长春宫，在圆明园赐居长春仙馆。雍正帝曾赐弘历（年号乾隆）号长春居士，乾隆将和自己名号相同的长春宫赐给皇后住，无疑饱含着最深的情意。

尽管永琏是次子，但毕竟是嫡出，且“聪明贵重，气宇不凡”，所以七岁时就被刚即位的乾隆密定为皇位继承人。但事不如人愿，两年后，永琏竟一病不起。《延禧攻略》所讲的故事就是从皇二子夭折后开始的。剧中，孝贤皇后因失去爱子，精神不振，无心管理后宫事务，甚至埋怨乾隆不够爱永琏，二人难免产生嫌隙但终于互相理解。

几年后，孝贤皇后的第二个儿子皇七子永琮出生。永琮未出生之时，乾隆就因担心孝贤皇后忍受车马劳苦，将庆元宵的地点从圆明园改到紫禁城；皇七子不满周岁时，乾隆就迫不及待给其取名，想立其为皇太子。子以母贵可见一斑。但历史究竟还是不易圆满，不足两岁的永琮因痘病而殇。

接连两个爱子的早逝给孝贤皇后巨大的精神打击。永琮死后不到三个月，孝贤皇后就死于东巡归途，终年37岁。孝贤皇后的死，几乎让乾隆痛不欲生。在四百七十八字的《述悲赋》中，乾隆写道：“影与形兮离去一，居忽忽兮如有失。对嫔嫱兮想芳型，顾和敬兮怜弱质。”在另一首悼亡诗中，乾隆写“早知失子兼亡母，何必当初盼梦熊”，大意即早知道你会因为失去儿子而逝世，当初我们就不应该把生儿子看得那么重。

皇后去世后，乾隆下令保留长春宫孝贤皇后居住时的原陈设，这种做法持续了四十多年，直到乾隆禅让皇位给儿子嘉庆帝时才下令撤掉。就连皇后病逝时所乘的船，乾隆也让大臣们想方设法运回北京。

乾隆的第二任皇后也即纯帝继皇后，在孝贤皇后去世两年后册立。乾隆与新皇后的关系并不算好，感情较为淡薄，乾隆还经常写诗怀念前妻，这一点可以从《还珠》中皇后的境遇中明显看出。乾隆三十年，皇后随驾南巡时突然自断青丝（在满洲风俗中女子最忌讳的就是剪发），引得乾隆大怒，提前将其送回京城。一般推测剪发与乾隆宠幸民间女子有关。

第三任皇后孝仪皇后魏佳氏（死后追封）则心地善良，与乾隆感情良好，在乾隆二十一年至三十一年的十年间里先后为乾隆生下四子二女，足见其所受的专宠。尽管如此，孝仪皇后仍无法取代孝贤皇后。乾隆一生宠幸过众多女子，但没有人能像孝贤皇后一样对他的情绪与性格产生如此大的影响。

《延禧攻略》中的帝后生离死别时是什么样子目前还不得而知，但在《龙凤传奇》里，张铁林饰演的乾隆回忆起孝贤皇后时，说道：我们一起经历了一生中最美好的时光。她敬重朕，爱护朕，把所有的爱都给了朕。朕位高权重，可以守得住大清国的江山，却留不住一个孝贤皇后。