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谁说中国男人不适合留胡子？ 看过当下流行什么胡型再说

谁说中国男人不适合留胡子？ 看过当下流行什么胡型再说
2018年07月29日 08:15 新浪时尚
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　　导语：最近说啥主题不和《镇魂》搭点边就显得OUT了。因该剧走红的白宇，最近更是频频亮相时尚媒体和机场街拍。不过印象深刻的，还是他的胡子。（来源：YOKA男士网）

白宇白宇

　　之前拍过多部戏剧作品的他，基本都是清爽小生造型，可惜，没红。《镇魂》里的小胡子赵云澜一面世，现在有多火我就不赘述了。而且确实胡子造型也更适合他。

白宇白宇

　　中国男人不适合留胡子？

　　所以那些认为“中国男生不适合留胡子”之类的男士们，看好咯。更多留胡子的帅气男星示范，你GET谁的胡子造型，来说说。

余文乐余文乐
陈柏霖陈柏霖

　　陈柏霖蓄须，气质文艺浪漫。

陈晓陈晓

　　陈晓婚后蓄起胡型，给Lina一种气质不适合，驾驭不了的感觉。不过看久了，倒是认为这种带点痞痞的坏坏的感觉，也蛮不错。

吴秀波吴秀波

　　波叔的胡型出了名的招人喜欢。

金城武金城武

　　金城武比起小生时期，留起胡子更帅得让人窒息。

张震岳张震岳
彭于晏彭于晏
李现李现
黄晓明黄晓明
胡歌胡歌
张震张震
陈坤陈坤

　　哪些人不适合留胡子？

　　以上只是为了证明“中国男生不适合留胡子”的想法是片面的，是有一部分人不适合，有一部分是蛮适合的。那么哪些人不适合留胡子呢？

1。 胡子容易分叉

1、胡子容易分叉

　　胡子干燥容易干裂分叉，或者是有些卷，建议就不要留长了，留点胡渣倒是可以。

　　2、 油性皮肤

　　油性皮肤的男生，不建议蓄须。脸部时常充满油垢和汗渍，容易出现下巴长痘敏感等肌肤问题。所以下巴的清洁整理很重要。

　　3、染过发漂过色

　　做了发色如果和长出的胡子颜色一样，就还好。如果不一样，则容易在视觉上不协调，试想黄色的头发黑色的胡须，加上红嘴唇，不同黄头发的黄皮肤……只会让你的脸部看上去像调色盘。

否则就学波叔，保持胡须颜色和头发颜色一致。否则就学波叔，保持胡须颜色和头发颜色一致。

　　4、稀疏的胡子

　　中国男生普遍来讲，毛发还是不及欧美人浓密，所以对于胡子长得少长得慢，只有一丁点胡子的男生，还是剃短留胡渣比较好。

　　5、脖子上的胡须不要留

　　相反，也有一些男士毛发浓密，脖子上都会有，建议一定要剃干净，避免被人误会成流浪汉。

最近流行什么胡型？

最近流行什么胡型？

　　不属于以上情况的男士，以及执意蓄须的男士，就该问了：最近流行什么胡型？我适合什么胡型呢？看图说话！

　　1。胡茬

　　只留很短的胡茬，以彰显粗犷的男子气慨和颓废气质。嘴唇上，鬓角，嘴唇下一小撮。

　　2。加勒比海盗胡

　　这种胡型实际是男性上唇小胡子、下唇一小撮胡子以及山羊胡的结合，目前深受众多男性喜爱。对于面部毛发生长过快的人来说，留这种胡型一定要保证日常修整和打理，配合刮胡蜡和刮胡油的使用能让胡型看起来干净整洁哦！

　　3。职场通勤须

　　比胡茬长一点的长度，但需要经常打理，保持干净利落一样长度，根据需要修饰脸部轮廓，脖子上毛发一定要刮干净。

　　4、络腮胡

　　再长在浓密一点的络腮胡，技术要求过硬，精心修剪后能显得人高雅有品位；而随性狂放的大胡子也能流露出几分粗犷坚毅的味道，显示了男性刚健自信的英勇气概。

　　5、嬉皮士长须

　　比络腮胡要长、密，更需要用心去打理，玩艺术，摇滚，嬉皮风的男士通常喜欢留这款。胡须的保养工作不能落。

　　6、凡戴克胡

　　留这种胡型一定要有较短的尖胡子，上唇胡子也是尖尖的并且要打蜡，脸颊两侧一定不能留有毛发。

　　如果这篇还是没解决你的蓄须烦恼，可参考：不同脸型该留什么胡型？颜值不够胡子来凑！

　　留言你的剃须、蓄须烦恼……

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