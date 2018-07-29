发型｜潇洒型男专属长发 一言不合秒帅

导语：在国内男士留长发是个保守的话题，走在大街上放眼看过去大家都很男人，清一色都是短发，没有谁走个性的路线。这都跟我们从小就灌输做为男性就应该有着干净的形象，头发就应该是平头的刻板观念有关。（来源：TOPMAN男装网）

老土说一句，现在都什么时代了，还这么老套吗？没有个性只会被掩埋，小编不是想要带坏大家，只是打破观念做自己，留一个别人不敢留的发型。

在这小编归类了长发可以做的3大造型，接下来咱们一起看吧。

1、中长发 Under Cut

Under Cut在当下就是最流行的，因为渐变配合头顶的长发可以打造各式的发型。无论你走绅士风、街头风、文艺风还是盐系型男生，Under Cut都能满足你。当中适合留长发的有这两个发型：

• 油头

若原先在梳油头的男士，可以再踏出一步试试留个中长的长度，尝试一番中长发带来的帅气。以原本的油头为基础延伸出长发油头，将两边以渐变的手法削短，并以发油或是其它造型产品做定型，由于头发长度够长，涂上发油后每根头发都会乖乖的贴服，比起短的时候更家容易打理。比起短发油头，这种发长油头多几分不羁，有种痞雅绅士的魅力散发。

• 马尾头

要注意的是，马尾头整的好不好看，个人认为与头型有关，一般头上头骨较明朗的不太适合，头骨较方的也不适合，只有整颗头型整体看似鹅蛋的那种，弄起马尾头就完美。有种情况特别适合，就是没时间做油头的时候，来个马尾头省时又方便。

上面两个已经算是大众的了，接受程度比较广，时尚感也较强。下面来认真的长发发型，没有颜值打底，会很难hold住哦。

2、杰瑞德·莱托长发

• 烫卷

男士长发最佩服杰瑞德·莱托，这个长发及肩若是普通的长直发就会显得没有精神，建议带卷烫的做出波浪会更有man气。在电影《自殺突击队》中饰演小丑的Jared Leto（杰瑞德·莱托）就留过这样的发型，也将这发型演绎的很完美。

希腊男模 Theo Theodoridis的中长发造型也超性感。

• 绑起来

除了及肩烫卷之外，这发型还可以绑着玩，不过有别于Under Cut的马尾头，这个发型是要保留两侧的发长，需要时绑起更具有脱俗的艺术气质。

• 辫子头

这种辫子它的英文名叫Single Braids，直接翻译就是单一的辫子。这个辫子头之所以流行也不用小编多说吧，从美国饶舌圈再到亚洲的Rapper界，每一位潮流界的有才之士都会留着这个发型，即代表这一种潮流又是一种文化的体验。

这个发型应该不适合大众吧大家一定会这样想。是的，它要具备街头Rapper 的气质，一般普通人是驾驭不了。若你不是Rapper 界的人，欣赏一下也是可以的丫。

一定以为东方面孔驾驭不来，你看，辫起来一样帅炸，真的。

▲BIGBANG 的太阳

▲有了老帽的加持，街头味道更到位。