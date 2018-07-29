购物 | 伦敦值得一去的5家买手店

导语：作为一直致力于为时尚产业注入新鲜血液和活力的伦敦，其零售产业异常发达，除了一条龙式服务的百货公司，买手店也受到了全球时尚爱好者的追捧。（来源：伦敦派）

今天我们为大家推荐几家伦敦前沿、新锐、先锋的买手店。

#01、Browns

Browns在买手圈的口碑相当于巴黎的Colette和米兰的10 Corso Como，它是时尚圈备受瞩目的顶尖时尚买手店之一。

从1970年开业至今，Browns经历了英国时尚界近50年的变迁。如今Browns 还如以往一样具有革命性，作为伦敦有名的时尚地标之一，它不断提供来自世界顶尖设计师个人精选的服装。

奠定Browns在时尚圈地位的，正是创始人发掘新晋设计师的独到眼光。Browns发掘了John Galliano、Alexander McQueen和Christopher Kane的潜力，并将Calvin Klein、Sabine G。、Armani、Ralph Lauren 和Jil Sander引进英国，现在仍然支持杰出的年轻设计师。创始人Joan Burstein 说：“ 我们进行广泛的挑选，只买自己喜欢的服装，仅关乎质量和个性，这就是我们坚守的理念。”

2006年，Joan女士因对时尚做出的杰出贡献，获得英国女王为她颁发的司令勋章，Browns也因此成了全球范围内极具影响力的时尚买手店。2015年，Browns被时尚电商Farfetch收购。

目前，Browns在伦敦时尚艺术的代表街区Shoreditch新开了一家分店Browns East，这也是 Farfetch 旗下的英国时尚买手店 Browns 二十年来开设的首家新店，两层精心设计的零售空间旨在为消费者提供一个全新的、多变灵活的增强零售体验。

Browns旗舰店：

📍 ：24-27 South Molton Street，London， W1K 5RD

📍 ：160 Sloane Street， London SW1X 9BT

☎️ ：+44 （0）20 7514 0016

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#02、LN-CC

隐藏在北伦敦的一幢不起眼的居民楼中，要经过两重关卡放行，才能去到真正的店铺。LN-CC是伦敦知名精品买手店，成立于2010年，虽然距离市中心有一些距离，但并不影响众多时尚达人相继而来。

整家店无论从装修风格还是品牌的选择都非常高水准。炫酷的室内设计由英国知名装置艺术家Grey Gard监制。Gallery Room则由设计师Alberto Biagetti与艺术家Laura Baldassari共同打造，如同宇宙飞船般的结构，并将服饰以展览方式做陈列，整家店看上去非常有艺术气息。

除了像Gucci、Fendi、Valentino、Lanvin等老字号的国际一线品牌，这里还能看到很多新锐独立设计师的作品或着品牌合作款，依不同主题分别陈列在各房间里。

有感于时尚服装产业对材料的浪费，LN-CC发起 eco-friendly 环境友善企划，引进upcycled 服装再造概念的 schmidttakahashi、由回收木材制成的手工太阳眼镜 TERMITE EYEWEAR，以及标榜天然原料制作的 DR JACKSON’S；试图透过提供来访者不同的有机商品体验，向伦敦时尚产业提倡环保经营与永续设计的概念。

LN-CC 在搜罗一系列时装作品的同时，于店内图书馆引进富启发性的收藏，当中包括初版及已停产的书籍，音响设备，稀有的黑胶唱片，创新的品牌及新进的音乐作品，从而展示店铺对美学的独特见解。

LN-CC买手店：

📍 ：18-24 Shacklewell Ln， London E8 2EZ

☎️ ：+44 （0）156 443 2078

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#03、GOODHOOD

GOODHOOD是东伦敦Shoreditch一家颇有名气的买手店，从2007年营业至今积累了不少好评。创始人Kyle Stewart和Jo Sindle都曾是Levi’s的设计师，最后因为志同道合共同成立了这家崇尚“慢生活”的买手店。

店内看到的更多的是像Vans， Adidas， Wood Wood， Levi’s 这样的年轻品牌，服饰区域有的也是更多年轻人会喜欢的像北欧的小众品牌和一些日本独立设计师的品牌，例如Neighborhood、FPAR、Norse Projects，还有来自英国的YMC，Universal Works这样的本土品牌，如果你是潮牌爱好者，在这里你也可以看到像Stussy， Reebok， Nike等多种潮牌。

最值得一提的是Goodhood的LifeStore，地下层是生活用品层，在这一层可以找到小型家用装饰和家具。可以看到的品牌有StudioArhoj、Broste等多种简约而又舒服的北欧品牌，又可以看到小众且精致的花布袋品牌PUEBCO，还有很多装饰瓶例如WEAK END CLUB，BKB CERAMICS等。

GOODHOOD买手店：

📍 ：151 Curtain Rd， London， EC2A 3QE

☎️ ：+44 （0）207 729 3600

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#04、Alex Eagle

Alex Eagle是最受欢迎的买手店之一，买手店主理人曾经任职于 Harpers Bazaar 和 Tank magazines 的 style team，Alex 用她的好品位，开启了这一家生活方式买手店。

店内的空间都是由 Alex Eagle 自己亲自设计，参考了她在罗马的概念店模式，整个空间都是开放式的，也可以提供给展览或 workshop 使用。在这样的空间里逛街会更加自在享受，而不只是单纯的购物。

这家店里贩卖从世界各地搜罗的高级时装，首饰，家品，美妆以及艺术品，像是 Vita Kin，Serena Bute London，Olatz 这些小众品牌统统都能在这里找到，其中还不乏许多独家合作的 crossover 系列。

Alex Eagle买手店：

📍 ：6-10 Lexington St， Soho， London W1F 0LB

☎️ ：+44（0）20 75890588

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#05、Livingstone Studio

买手店Livingstone Studio由Inge 和 Kate在1991年创立。

她们从最初发现的一个品牌，逐渐累积，慢慢纳入了德国设计师 Aenne Cordsen 为 Livingstone Studio 独家设计的产品系列。意大利设计师 Daniela Gregish 和基于日本的 Jurgen Lehl 也因为各自明显的风格和精湛的技能而被引入，前者专注于以手工染整，从而保持天然羊毛面料的粗粝质地，后者“偏执”地将有机的理念渗透至每一寸设计中，使用天然、可再生以及回收来的面料。

无论是合作品牌的选择，还是客户的培养，Livingstone Studio 都以自己很慢的节奏前进，完全无视时尚圈的喧嚣，整体的门面布置也是非常低调。

Livingstone Studio买手店：

📍 ：36 New End Square， London NW3 1LS