夏天如何才能把一条短裤穿正经了？

导语：你对“短裤”的印象是什么？晚饭后遛弯的固定搭配？还是辞职后放飞自我的精神伴侣？那我们要告诉你，你对短裤的误解，真的是非常严重了。（来源：本格男士）

今年的夏天真是非常炎热，赶上北京三伏天，还没到办公室，衣服裤子就湿了一半。所以，最好的解暑穿着方式就是短裤，感受空气在腿间肆意流动，十分舒爽。

通过本格在公司的观察，很多男士穿短裤都高度地统一。比如，嘻哈男一定要穿侧面有兜的低档短裤；死肥宅则是极其钟爱红色系短裤，还配一双篮球鞋。这两种鲜明的风格却成为了男士短裤的穿着反面教材，原因只有一个，既不好看又泯然众人矣。

▲宅男配色

废话不多说，本格今天上短裤。

长 度

很多直男对于短裤的理解有一个误区，总以为短裤膝上是基佬，膝下才是直男标配。

然而，对于小腿粗壮的男士，膝盖以下的短裤只会显得小腿更粗，如果你腿毛再浓密一些，搬砖感无疑。而在膝盖处的短裤其实非常容易显腿短，如果身高不足一米八，小腿不够细长直的请不要轻易尝试，五五分身材立刻呈现。

因此，男士短裤的最佳裤长应为膝上5cm-10cm， 能够拉长腿部比例，达到视觉增高。这就是为什么穿膝上裙的女生看起来腿要更长，自己想想就知道自己的短裤应该有多长了。

▲膝盖处（左）膝上（右）

小腿稍粗的男士建议短裤可以在膝盖上方多一些，不仅能够让身材看起来更匀称，也更加复古。如果小腿不粗，那么刚好到膝盖处的短裤就会更有男人味。

无论如何追求腿长，短裤一定不能短过大腿中部，不然就基味略浓。

1.松 紧 度

休闲短裤的松紧程度可以让路人一眼决定你的性取向，最简单的道理，紧身短裤一般都基味浓郁，而过宽松的款式则显腿短且不精神，除非你是走嘻哈路线的。如果和本格一样是个普通上下班的社会人，建议按照以下方式选择。

首先，短裤要稍微宽松一些。标准是不能看到大腿和屁股肉的痕迹，如果能勒出肉，就说明短裤太紧。各位微胖男士一定要注意这点。

▲过紧

其次，款式选择直筒略宽松即可，如果短裤下摆超过臀部，则说明过宽。

▲即便是178以上的鹿晗和吴磊穿着宽松短裤也显腿短

2.质 地

短裤的质地也非常重要。这几年T台上大火的西装短裤显示装还是算了，棉和亚麻质地最适合。

棉布短裤轻便透气，也易清洗，晒干。选择质地稍硬挺的棉布短裤，上身后型好，且显瘦。简单来说，就是摸起来和卡其裤布料差不多硬挺的就可以。

此外，亚麻质地的短裤也是不错的选择。亚麻透气性良好，自然产生的褶皱营造出日式食草男气质，十分温柔。但挑选的时候一定要看会不会透出内裤。

另外，牛仔短裤尤其是破洞牛仔短裤很容易给人廉价感，慎入。

3.颜 色

说到最后必须要说颜色。

本格认真观察过公司的直男，发现几乎所有直男都对“猪肝红”这个颜色有着诡异的执着。从猪肝红帽衫到猪肝红短裤，只要是这个颜色，就忍不住剁手一件。再说就人身攻击了，本格不做这事。

但必须提醒，各位直男远离红色、绿色这两种常见的致命颜色，短裤是用来陪衬的，而不是让人一眼就注意到你的下半身！

▲这几个颜色不要轻易尝试

最百搭且不出错的颜色为卡其色，之前在“MUJI什么值得买”的视频中本格也推荐过类似的短裤。除此之外，米色或者海军蓝也都不错，显白显干净。

很早之前，本格写过一篇关于男生衣橱颜色的文，简单来说就是，我们需要把自己的衣橱看成一个整体，是黑白灰偏多，还是蓝色系为主，或者是偏大地色，类似橄榄绿和卡其色都属于大地色。只有搞清楚自己大部分衣服的颜色，才能在买新单品时少出错。

其实，全世界的直男只要穿对了颜色就已经过及格线。

最近老是暴雷，本格也给大家爆个短裤雷区，一定不要穿着格子短裤，没气质也很容易像内裤。