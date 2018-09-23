学生党剪这几种发型 变帅也就分分钟

2018年已经过了四分之三，你还不打算换一个发型吗？男生发型绝对不可乱，并且一定要帅！趁着春夏之际，赶紧换一个帅气的发型吧！它会帮你完美改变不一样的时尚感觉。

男生齐刘海短发

中学生的发型最适合短发造型，住校生也好走读生也好，梳短发造型配齐刘海，两边的头发自然蓬松起来，眉头中间还有细碎的发丝，清秀长脸男生形象明显。

男生斜刘海纹理烫短发

短发烫纹理烫发型是什么样的？长脸男学生纹理烫短发发型，斜刘海梳在额头一侧，线条与眼睑齐平，两边的头发并不长，短发最能展现学生的干净整洁感觉。

男生逗号刘海烫发发型

逗号刘海自从火起来后，热潮就一直没有退过，很适合学生党年轻人的一款时尚发型

男生两边短前梳短寸发发型

毛寸效果要比这样的短发更加的细碎，而这款硬发质男生的短发发型，上梳的头发需要定时处理，才能让发丝保持根根都很清爽，向上梳的状态，两边的头发则是略短些也好。

男生偏分烫短发发型

男生梳什么样的发型合适？长脸男生很适合的一款短发，烫头发的时候将发顶的头发梳的微微靠后一些，将发顶的头发梳微微向下弯的内扣短发，两个头发的层次搭配都比较自然，烫男生短发发型很饱满。

男生侧梳蓬松烫短发发型

比较显帅气的一款男生短发发型，发顶上的头发要梳微微向上翘起来的短发，蓬松烫短发发型，要将发顶上的头发梳的向后一些，一九分的男生发型将发顶上的头发梳到侧边。

男生偏分后梳烫短发发型

阳光男生的一款短发发型，在搭配运动装的时候，造型搭配当然要更加的出众一些。男生偏分后梳烫短发发型，将发顶的头发顺着高额头梳成后梳的烫发，内扣烫发向后拢一下比较大气。

男生泰迪卷烫发发型

泰迪卷在女生的发型里可谓是热火朝天，但这款卷发并不是只是女生的福利男生同样也可以的。那你最喜欢哪一款呢，看上前面的五款高人气大学生发型还觉得不够，那么欢迎你继续关注今年流行的学生发型大全。

今年流行的学生发型

学生发型最大的特点就是干净利落、简洁大方，就像这一款子弹头一样，它并没有过多的设计，自然蓬松的发顶高高耸立可修饰男生稚气的脸庞，让男生们看上去更有型时尚。

简约不简单的斜刘海短碎发是目前最流行的男学生发型之一，带点蓬松感的发顶可令整体发型更具立体感，不仅很潮，而且特别好打理，正好适合不太会打扮自己的男生们。

两边头发修短、中部头发留长以及呈扇形状刘海的这一款短发设计感满分，微微烫卷的刘海尾端让原本低调的发型变得更时尚，给人一种耳目一新的感觉。

热衷潮流事物的男生怎能甘于平凡，最适合潮男学生的发型难道不应该是这款充满动感的纹理烫短发？卷卷的发丝很有慵懒feel，加上个性十足的泰迪刘海造型，学校方圆十里以内谁人及你潮？

小编认为鬓角修剪得干净与棱角分明的短发非常适合学生们，这样的发型与你充满硬朗线条感的脸型十分合适，

可让你看上去更有男人味，摆脱小男生的感觉。