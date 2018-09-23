韩国男模产业改革 新出的这一批全是偶像派

导语：长久以来，模特圈都存在着一个可怕的双重标准。（来源：GhettoBitch）

当我们谈论起high fashion的白人男孩，我们谈论的是Dominik Sodach这样童话中走出来的精灵王子。

然而，当我们谈论一个亚洲的high fashion男模时，我们首先想到的是这样的男孩形象，颧骨分明，细长的眯眯眼。

这真的很不公平！

西方人对亚洲男孩的刻板甚至一度将我们对“高级脸”的定义带跑偏。说好听点叫审美多元化，说难听点叫审美强奸。

帅=不高级？不存在的。好在如今的时尚圈已经矫枉过正，行业大佬韩国男模圈，如今推出的High Fashion男模，各个都是偶像派。

Tommy Vanden Meerssche

新一季男装周中绝对的黑马，这位新人王用了仅仅一季便在models.com上拥有了整整两页的成绩单。

Dior Men

Louis Vuitton

Hugo Boss

Jacquemus

男装周上从来不缺秀霸，但看一看他的client list，你就知道我们为什么说他前途无限。这一季的重头戏，他几乎无一缺席：Jacquemus的第一场男装发布会，Kim Jones的Dior Men首秀和Virgil Abloh的LV首秀中都能看到Tommy的身影。当然Versace，Kenzo（开秀），Hugo Boss也都被他一并收入囊中。

虽然有着一张亚洲面孔，但Tommy Vanden Meerssche生长于比利时的亚裔混血儿。因为刚刚出道，网络上很难找到Tommy的个人资料，就连他的Instagram也还保持着私人账号的状态，看来是个人狠话不多的低调boy。

他并没有棱角分明，你甚至能在他的脸上看到一种邻家男孩的青涩与稚气，嘴角的痣戳中我的萌点，有没有点神似刘若英《后来》里的男主？（暴露年纪了

）

农药里面的达摩大概是以他为原型。

Tommy这一季拿到了法国品牌Maison Kitsune的代言，这个牌子和他少年感的气质很搭。

还为超模收割机Zara拍了广告，不要再帅了，我买我都买行了吧

Sup Park 朴亨燮

因为一对招风耳喜提外号“大耳朵图图”的Sup Park朴亨燮在迷弟迷妹中也是real红。

朴亨燮的颜值众说纷纭，有人觉得他长得很一般，有人说他是首尔井柏然，不过不管你们可不可以，反正我可以！

朴亨燮可能不是第一眼帅哥，但他绝对是那种会让你越看越上瘾的盐系男孩，因为他长得实在是太干净脱俗了。

他最招仇恨的地方，除了大长腿，就是他那张小脸，穿什么像什么。

朴亨燮的瘦是假象，本人其实壮实得很，肱二头肌更是是手臂控的福音。

走秀成绩也不错！

AMI

朴亨燮在国际T台上的成绩还不错，这几年没少去四大时装周刷存在感。在他的主场首尔更是混得顺风顺水，合作的对象都是Sora Choi这种韩国顶尖超模。

私底下的Sup Park性格鬼马非常可爱，他的微博也是自己在发，还在微博上秀过和原版井柏然的合照哈哈哈。

Sung Jin Park 朴成镇

2010年出道的朴成正已经是老模一枚了，但他依然是我最喜欢的亚洲男模没有之一。

朴成正浑身上下散发着一种“欲”的味道，很危险，也很诱人，和人们对亚洲美男子那种奶油小生的印象很不一样。

为了提高辨识度，帮助事业发展，Sung Jin Park选择剃了囚犯头，模特事业在此之后也是一飞冲天，光头头型还这么好看，不去演一演清宫剧都可惜了。

Sung Jin Park是一位真正走向了国际的韩国男模，在比较活跃的那几年，他得到了Bottega Veneta和Calvin Klein这种一线大牌的青睐。

现在Sung Jin Park已经淡出T台，但他依然频繁出现在各大国际大刊上，资源好到不行。

他抽烟，他纹身，但依旧能让你对他欲罢不能。

Sung Jin Park的身材在亚洲模特中也是数一数二的，再加上那股雅痞、狂野、桀骜不驯的气质，看一眼就要上瘾。

现在除了模特，Sung Jin Park还多了一个身份。他已经加入了唱片公司，并以goretexx艺名出道成为说唱歌手发布了个人专辑。至于唱功如何，大家可以去Youtube搜Silky Bois感受一下，虽然有点韩国艺人过度auto tune的通病，但整体来说还是不错的哈哈。

还有一些成绩一般，但是都在国际级的模特公司有资料页的男模，韩国男模圈的产业正在进行改革，新出的新人已经没有丑模了。

Kevin Sun

이광섭

方恩泰

拍了Emporio Armani的大片。

平时的大片也不少。

한민오

Sangwoo Jung

拍了DSQUARED2的内裤大片，虽然是亚洲地区的。

Tobias Schramm

Xavier Callicott

Xavier Callicott是真正的Mister Right，出生在美国的亚裔男孩，喜欢中国文化的他，现在已经住在了香港，并在香港发展事业。

唯一的缺点就是他是矮模，身高180cm，比普通男模矮了六厘米以上！但是超美的脸还是让他在亚洲国家工作不断，下一季将出征米兰，期待。

我可以，快点来找我！

Park Jae Geun

Lim Hoo Seok

Simon Martyn

韩国意大利混血的冷系男模，没有一张笑着拍的大片。

铂金色的头发酷酷的表情，Simon Martyn是冲着“坏男孩”的Look来的，觉得他有一种华丽摇滚的感觉。

이세한

김우중

如今韩国人在时尚圈势力扩大了，从秀导到公关，到品牌内部都越来越多的韩国人。

加上韩国人十分团结，很努力提拔自家模特新人，现在韩国模特正在飞速崛起，以超强的存在感碾压着亚洲各国新人。

这样的全新阵容和审美体系，一定会给亚洲男模圈很大的改变，拭目以待！