军训后第一题 “娘炮”到底招惹了谁

导语：新学期开学了，没想到孩子们《开学第一课》就在微博热搜上呆了一个礼拜之久。对于这个强制性要求观看的节目，不少人都把矛头对准了节目中年纪较轻的几位男孩。（来源：磁器CHINA）

我的微信朋友圈是被这条推送刷屏的：

网络上满是“少年娘则国娘”、“没有阳刚之气”之类的评论。除了“娘炮”这个词，还有一个词曾经也非常刺耳：男人婆。而渐渐地，“男人婆”这个词被“中性”所代替，并被大众所接受。但是“娘炮”并没有替身。

性别社会学家康奈尔（R.W。-Connell）在自己的《男性气质》里指出，“男性的气质形象不是天生的，而是在人类历史发展中构建出来的。不存在唯一的男性气质，所以不同的男性气质之间没有高低贵贱。”

在进入21世纪之后，民权运动为我们如何选择穿衣、如何表达个性提供了更多的选择，个性多样化已经不能再用“是否符合性别特征”来定义了。想知道有哪些运用女装元素的男装品牌吗？请关注下周的推送。而今天，我们通过摄影师和时尚杂志的视角，一起来看一下镜头里时尚圈的男人们。

男性杂志

男性气质究竟有多少种可能性？性感的、阴柔的、可爱的、斯文的、温和的、阳光的......男性面貌的多样化，成为了各大男性杂志的不同形象。首先我们来欣赏一下各杂志封面上的男士们：

经常看时尚类杂志的人比较了解，每一个封面上的男士都有着不同的风格和气质。有挂着汗珠的硬汉形象，也有戴着圆形复古镜片的文艺男孩。国内时尚杂志在近些年的发展之中，为男性而设计的杂志少之又少。《GQ》《Esquire时尚先生》《芭莎男士》《时尚健康·男士》《Men‘s Uno男人志》，这些杂志都是男士生活品味及男士形象的参考指南。

在《GQ》《Esquire》等老派男装杂志中，通常男士都以成熟、绅士、性感的形象出现。

不似其他时尚杂志，二者都以“精英”姿态在男士杂志中展示自己独到的风格与见解。

ELLE的男士杂志——《睿士》中，男士以不常展示给观众的冷静、可爱形象出现在杂志中。细细品味的时候，会觉得离这位艺人距离近了一点。

近些年兴起的年轻偶像，他们也以不同的面貌登上了各大以拍摄时尚偶像为主的时尚杂志。例如主打明星时尚的《芭莎男士》。

自《L’ Officiel Hommes》在2005年复刊后大改风格，中国版的时装男士也多以不同的男士优质偶像形象示人。

如果说这些都是主打艺人流量出版的时尚大刊，那么英国男装杂志《Fantastic Man》则是无名文艺男青年的枕边书。

还有英国男装杂志《Arena Hommes+》则多以搞怪、乖张的风格面貌成为英国流行的时尚杂志。

以城市男孩为背景的日本杂志《POPEYE》，通过全球几大城市的拍摄，为我们带来了多样的男孩形象。

男性摄影

男性时尚杂志的出版通常来说，为广大男群众提供了一个兼具生活方式和时尚的美学平台。但是我身边会看男士杂志的男性，少之又少。但是时尚杂志上的男士数量可并不比女士少！而这些超级会拍男性的摄影师镜头里的男性气质，都是什么样的呢？

（前方高能荷尔蒙，请准备适量纸巾）

✦Brian Jamie x 《KALTBLUT》

摄影师Brian Jamie从业多年来一直非常擅长拍摄肉体美好的男模，是业界较出名的男模摄影师。当然，他镜头下的男模简直美极了！（包括身体和脸）他也出过许多经典的作品。这是Brian Jamie为美国《KALTBLUT》拍摄的内页。

✦Brian Jamie x 《HUF》

这是Brian Jamie为美国《HUF》拍摄的男模，他镜头里的男性，弥漫着一股野性的荷尔蒙，他们大多都健硕、性感且拥有雕塑般迷人的肌肉线条。

✦Alasdair McLellan x 《Arena Homme+》

✦Alasdair McLellan x 《Arena Homme+》

英国摄影师Alasdair McLellan镜头下的男人，大多带着文艺气息。尽管他们打着赤膊，露着腹肌，笑起来阳光灿烂，充满一股子独特的英伦味道。

✦Brian Jamie x Burberry

Alasdair McLellan为Burberry Trench Coats and Scarves拍摄的视频中的男模们，也有着绅士的优雅和男孩的文艺搞怪。

✦Steven Klein x 《Dutch Magazine》

美国摄影师Steven Klein的照片中，男性的气质非常直观，性感、个性。似乎在众多男性摄影师的照片中，肌肉成为了男士必不可少的形象特点。

✦Harley Weir x 《Grit Magazine》

相比同性摄影师眼中男性，Harley Weir作为异性摄影师，她眼中的男性视角呈现出来的则是另一种风貌。她拍摄男性的角度是作为一个偷窥者或者是一个亲密的人，这样拍摄出来的男士都很柔软、感性。他们可以没有腹肌，可以不做出性感的表情。

✦Harley Weir x Alexander McQueen

Harley Weir为Alexander McQueen SS17 Campaign所拍摄的大片中，男性的气质到了一个需要用感知来体会的层次。透过照片我似乎都能闻到他刚喷的香水，他掉落在枕头上的发丝。善于讲述故事，是她作为女性视角的优势和特点。

✦隋建博 x Blue Erdos

✦隋建博 x 《GQ Style智族》

✦隋建博 x SANS TITRE

当我写这篇文章的时候，我特意去问了磁器的两位摄影师。作为同行，他们都认为隋建博作为摄影师的时候（他现在还是名设计师），拍摄男士的方式和立场非常有趣。他不像其他的男性摄影师，直观地表达男性气质，他细腻、柔软地用叙述的方式，通过拍摄照片来进行一场创作。而他的照片中，男性大多都很柔软、安静。

✦尹超 x 《VISION青年视觉》

另外一位中国摄影师尹超的照片中男性又是一个截然不同的感觉。在他擅长拍的人物肖像及时装大片中，男性气质是充满能量感和气场的。

我们常说不要以貌取人，定义是不是一个“好人”，不能用他是否长相凶恶、满臂刺青来评判。同理，定义一位男性是不是“娘炮”，也不该因为他是否长相清秀，个头小巧来判断。我们见过眉清目秀的鹿晗明知道粉丝会下滑几百万，还要爷们儿地发微博说“给大家介绍一下，这是我的女朋友”；见过元气满满、小小年纪的TFBOYS做慈善公益；也见过化着眼线的黄子韬穿着军装打头阵。

✦“人间仙子”朱正廷的腹肌

当这些“娘炮”的小鲜肉们拥有腹肌的时候，所谓拥有“男子气概”的男人们，却拥有一身油腻的脂肪。更糟的是，还有一些社会“斯文败类”。这些所谓的“真男人”一次次地刷新着我的三观。

这个社会本就没有单一的审美，若只按一种标准去定义“美”，那么我们社会文明就将会退化到封建时期。谁也不要站在上帝的视角去评判他人对与错、美与丑，谁也不比谁高贵。做人，首先请做好自己吧。