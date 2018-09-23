干货 | 威士忌中的泥煤味来自哪里？

导语：大家喝过的泥煤味威士忌有哪些呢？艾雷岛泥煤三巨头、布赫拉迪泥煤怪兽、还是重泥煤……下面是五款最具特色的泥煤味威士忌，你喝过的有哪几款呢？（来源：中威网）

泥煤味威士忌通常被描述为“消毒药水”的味道，但有时候你会发现这泥煤味跟喇叭丸的味道有些相似，或者跟培根的那股烟熏味有些相像，气味有点刺鼻，一不留神可能会被呛到。

那么威士忌中的泥煤又是从哪里来的呢？

苏格兰的大部分地区都覆盖着泥煤沼泽。这些泥煤层是由腐烂的植被历经1000至5000年所形成的，它甚至可以厚达几米。沼泽每年会增长约1毫米。因此，3米厚的沼泽大约需要3000年才能形成。

泥煤层（在阿贝附近）

每天黎明时分，人们就开始使用泥煤作为苏格兰的能源。把泥煤切成小块，堆成小金字塔状晾干，水分很快便从泥煤块中排出来，泥煤便从柔软变得坚硬起来。类似于煤，这些定型的泥煤中含有枯死植物所积蓄的能量。

泥煤堆（在阿贝附近）

但是威士忌生产所需要的泥煤是什么样的呢？

泥煤味又是如何添加到威士忌中的呢？

过去苏格兰人曾使用泥煤来加热壶式蒸馏器。然而，这并不能制作出含有泥煤烟熏味的威士忌。那么，通过添加流经泥煤沼泽的水是否会使威士忌产生烟熏味呢？答案是NO！泥煤水中仅含有百万分之一的泥炭颗粒，尽管它的颜色为棕色，但它并不能影响威士忌的味道。

我们不可否认水是制作威士忌的关键要素，但它不会影响威士忌的烟熏味。只有用泥煤来烘烤潮湿的麦芽时的烟雾才能将泥煤味带入大麦谷粒中。

泥煤水（呈棕色）

威士忌中泥煤烟熏含量的多少，取决于大麦谷粒在烘干过程中暴露在泥煤烟雾的时长。湿麦芽的烘干时间一般约30小时。在这期间，Laphroaig（拉弗格）将麦芽在泥煤火中烟熏了大约18个小时，而Glengoyne（格兰哥尼）没有使用烟熏味的火来烘干麦芽。因此，你可以品尝到多种风味的威士忌，从烟熏味极浓厚的威士忌到完全没有泥煤烟熏味的威士忌。麦芽粒的特别之处在于，即使没有泥煤烧的火，它们也会给威士忌带来一丝丝的烟熏味。

燃烧的窑炉（Laphroaig）

可见，泥煤在威士忌中充当的角色是不容忽视的。

在工业生产方面

在过去的200年里，苏格兰威士忌的大规模生产同时也提高了对泥煤味威士忌需求量。特别是艾雷岛上生产泥煤味威士忌的酿酒厂，例如Laphroaig（拉弗格），Lagavulin（拉加维林）， Caol Ila（卡尔里拉），Ardbeg（阿贝） 和 Bowmore（波摩）等。这些威士忌的烟熏味非常浓郁，即使用水和谷物威士忌以1：20的比例稀释，它们也能为混合苏格兰威士忌带来明显的烟熏味。

现代采收工具允许大规模开采泥煤，如下图所示的那样。泥煤挖掘类似于农业收获，而不是褐煤采矿。

即使过了200年，它们依然采用成堆的方式晾干泥煤。

在生态学方面

随着泥煤威士忌的需求量不断上升，泥煤资源也面临着生态保护方面的问题。

威士忌行业试图用几种方法来减少泥煤的消耗。例如，为了使燃烧泥煤产生的烟雾增多，Bowmore将泥煤研磨成粉末，再将其置于火中产生所需的大量泥煤烟雾。

除此之外，还有Port Ellen，Glen Esk和Glen Ord等现代酿酒厂，它们采用比传统窑炉效率更高更的方法使用泥煤。这些酒厂使用封闭系统，将大麦谷物与泥煤进行来回烟熏，直至泥煤消耗完。这样，在与麦芽接触后，烟雾就不会从屋顶上排出了。这些酿酒厂能根据麦芽的使用量来精确所需的泥煤量，以保证威士忌的风味。

但也存在一些反对的声音。他们认为，泥煤在麦芽制作中的大量消耗使得某些地方的泥煤消耗殆尽。例如坎贝尔镇周围已经没有可采挖的泥煤了，该地区的酒厂必须从其他产区，如艾雷岛这样的偏远产区购买所需的泥煤。

但是，各位威友不必担心。据估计，苏格兰的泥煤再生速度比威士忌产业的开采速度更快，我们又可以享受泥煤威士忌了。