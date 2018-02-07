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明星爱大牌：宋茜穿廓形羽绒服玩转韩式街头风

明星爱大牌：宋茜穿廓形羽绒服玩转韩式街头风
2018年02月07日 17:15 新浪时尚
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　　导语：近日，女神宋茜一身韩式街头风的搭配现身机场，The North Face x Supreme合作款的oversize廓形羽绒服搭配系带喇叭裤，简洁又时髦。宋茜脚踩的小白鞋无疑是近几年最受宠的鞋款。而她手拎的来自Balenciaga的机车包，则增加了一身造型的酷劲儿。（编辑：小杰掉肉肉）

宋茜穿廓形羽绒服玩转韩式街头风宋茜穿廓形羽绒服玩转韩式街头风

　　宋茜一身潮味十足的街头风搭配现身机场，为什么说这身造型带着明显的韩潮风格，重点在于内搭。浅色的针织毛衣搭配同色系的系带喇叭裤，从配色到单品的选择，都带着韩式街头风的烙印。简言之就是要温柔的耍酷。

宋茜穿廓形羽绒服宋茜穿廓形羽绒服

　　造型关键词：廓形羽绒服

　　The North Face x Supreme的合作款曾被不少网友吐槽“太丑”。但作为标志性户外品牌的The North Face打造出的羽绒服自然是保暖性、实穿度极佳，再加上跟Supreme的合作设计，自然时髦度也有所提升。虽说不是什么一眼就成为焦点的抢镜单品，确实明星们日常保暖又凹造型的神器。

宋茜的大牌包宋茜的大牌包

　　造型关键词：机车包

　　这款单品的出现，时尚态度太过鲜明，那就是要酷！机车包是Balenciaga的经典包款之一，铆钉的修饰让这款包成为街头风爱好者们热捧的爆款。

宋茜的小白鞋宋茜的小白鞋

　　搭配关键词：小白鞋

　　这款单品相信不用编辑过多的介绍，网友们已经再熟悉不过了。近五年间最火的鞋款非小白鞋莫属。从奢侈品大牌到轻奢、运动品牌，几乎每个品牌都推出了一款小白鞋单品。而百搭就是这件单品最迷人的属性。

　　宋茜同款单品推荐：

类似款单品推荐类似款单品推荐

　　Ienki Ienki 系腰带衬垫夹克 约12233元

　　Moschino 机车夹克单肩包 约11718元

　　Lanvin 金属感鞋头板鞋 约4640元

　　同款轻奢单品推荐：

轻奢单品推荐轻奢单品推荐

　　Versus 衬垫夹克 约5826元

　　Michael Kors 铆钉手提包 约2656元

　　Adidas Superstar 板鞋 约1119元

　　宋茜机场街拍大片，看看女神在机场是怎么凹造型滴！

宋茜机场街拍宋茜机场街拍
宋茜机场街拍大片宋茜机场街拍大片
宋茜机场街拍细节宋茜机场街拍细节
宋茜羽绒服街拍
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