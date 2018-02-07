明星爱大牌：宋茜穿廓形羽绒服玩转韩式街头风

导语：近日，女神宋茜一身韩式街头风的搭配现身机场，The North Face x Supreme合作款的oversize廓形羽绒服搭配系带喇叭裤，简洁又时髦。宋茜脚踩的小白鞋无疑是近几年最受宠的鞋款。而她手拎的来自Balenciaga的机车包，则增加了一身造型的酷劲儿。（编辑：小杰掉肉肉）

宋茜穿廓形羽绒服玩转韩式街头风

宋茜一身潮味十足的街头风搭配现身机场，为什么说这身造型带着明显的韩潮风格，重点在于内搭。浅色的针织毛衣搭配同色系的系带喇叭裤，从配色到单品的选择，都带着韩式街头风的烙印。简言之就是要温柔的耍酷。

宋茜穿廓形羽绒服

造型关键词：廓形羽绒服

The North Face x Supreme的合作款曾被不少网友吐槽“太丑”。但作为标志性户外品牌的The North Face打造出的羽绒服自然是保暖性、实穿度极佳，再加上跟Supreme的合作设计，自然时髦度也有所提升。虽说不是什么一眼就成为焦点的抢镜单品，确实明星们日常保暖又凹造型的神器。

宋茜的大牌包

造型关键词：机车包

这款单品的出现，时尚态度太过鲜明，那就是要酷！机车包是Balenciaga的经典包款之一，铆钉的修饰让这款包成为街头风爱好者们热捧的爆款。

宋茜的小白鞋

搭配关键词：小白鞋

这款单品相信不用编辑过多的介绍，网友们已经再熟悉不过了。近五年间最火的鞋款非小白鞋莫属。从奢侈品大牌到轻奢、运动品牌，几乎每个品牌都推出了一款小白鞋单品。而百搭就是这件单品最迷人的属性。

宋茜同款单品推荐：

类似款单品推荐

Ienki Ienki 系腰带衬垫夹克 约12233元

Moschino 机车夹克单肩包 约11718元

Lanvin 金属感鞋头板鞋 约4640元

同款轻奢单品推荐：

轻奢单品推荐

Versus 衬垫夹克 约5826元

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Adidas Superstar 板鞋 约1119元

宋茜机场街拍大片，看看女神在机场是怎么凹造型滴！

宋茜机场街拍

宋茜机场街拍大片