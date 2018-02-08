明星爱大牌：辣妈孙怡清新搭配穿出满满少女感

导语：2018年2月7日，女神孙怡一身清新又轻便的造型现身机场。来自Chanel的雕花白毛衣搭配白色长裤，色彩上十分简约，已经切换到了早春模式。孙怡选择的链条包也同样来自Chanel，而她脚踩的MIU MIU那双镶着施华洛世奇水晶的运动鞋，则充分暴露了辣妈孙怡满满的少女心。

辣妈孙怡少女感十足

近日，辣妈孙怡一身轻便的毛衣搭配同色系长裤的造型现身机场。配色上十分简约，恰好与孙怡清新的妆容完美搭配，女神气场立现。在机场的街拍中，孙怡还时不时的嘟嘴卖萌，甜美又俏皮。

孙怡的大牌毛衣+链条包

造型关键词：白色毛衣+链条包

白色毛衣从去年的秋冬季开始一直火到新一年的早春季。之前不少网友会有些畏惧白色单品，生怕穿浅色系会显胖。但近期走俏的白色毛衣凭借简单的廓形和巧妙的点缀，完美化解这一尴尬。孙怡穿的这件来自Chanel的毛衣，满是金色雕花装饰，优雅又女人味十足。

孙怡穿的少女心运动鞋

造型关键词：少女心运动鞋

虽然已经晋升到了辣妈行列，但是丝毫不影响孙怡在造型上的少女感。当天孙怡脚踩来自MIU MIU的粉色运动鞋现身，施华洛世奇水晶的点缀让这款鞋更加抢眼。不得不承认，粉色依旧是少女风单品中的扛把子。

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孙怡机场街拍大片：

孙怡清新造型现身机场