明星爱大牌：欧阳娜娜穿毛茸茸外套现身 俏皮又可爱

导语：近日，欧阳娜娜身穿毛绒绒的羊羔毛外套搭配黑色修身长裤的造型现身机场，俏皮又可爱。而娜比的这身造型可不止可爱这么简单，酷黑的Balenciaga棒球帽和单肩包，来自Vetements x Dr. Martens的马丁皮靴，让这身造型又酷又甜。（编辑：小杰掉肉肉）

欧阳娜娜机场街拍

欧阳娜娜一身毛茸茸的羊羔毛外套搭配修身黑色长裤的造型现身机场，脚踩马丁靴，让她可爱中又带着丝丝的酷劲儿。在机场又是笔心又是笔V的欧阳娜娜可爱炸裂。

娜比的酷黑单品

造型关键词：酷黑配饰

欧阳娜娜的这身造型除了毛茸茸的羊羔毛外套实穿又保暖之外，其他配饰包括内搭都是清一色的酷黑单品。可见娜比的少女心中还是藏了不少叛逆。而这款字母印花的棒球帽不仅帅气，还很减龄。

欧阳娜娜的帅气马丁靴

造型关键词：马丁皮靴

马丁皮靴这件单品简直就是酷帅的代名词，不论男女，只要踩上这款鞋履都会酷劲十足。欧阳娜娜用黑色秀场长裤搭配马丁靴的选择，十分常见又容易驾驭。

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欧阳娜娜机场街拍：

欧阳娜娜现身机场

欧阳娜娜机场街拍