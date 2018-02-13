明星爱大牌：刘雯教科书式示范漆皮风衣 超模气场足

导语：近日，超模刘雯身穿漆皮风衣混搭帽衫、校服裤的运动风内搭现身机场，来了一场漆皮风衣的教科书式示范。当天表姐刘雯脚踩Puma小白鞋，肩背Givenchy铁链装饰风琴包，每一次细节搭配都堪称完美，超模气场迸发。（编辑：小杰掉肉肉）
刘雯教科式示范漆皮风衣
近日，超模刘雯身穿漆皮风衣内搭黑色帽衫、校服裤的内搭，完美诠释运动风混搭。不过，刘雯的这一身造型可不是一般人能轻易尝试的，除了大长腿之外，还需要气场。
刘雯的大牌风琴包
造型关键词：风琴包
增加金属链条装饰的风琴包，在中性时髦的基础上增加了一丝硬朗。而黑色的包袋在任何季节都能十分百搭。
刘雯的小白鞋
造型关键词：小白鞋
跟校服裤契合最完美的就是小白鞋。这款鞋的火爆程度，编辑已经不需要再过多的介绍。总之运动风混搭，这双鞋是最保险的选择。
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刘雯机场街拍：
刘雯混搭风街拍
刘雯机场笔V
刘雯机场街拍
刘雯机场甜笑