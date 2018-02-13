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明星爱大牌：刘雯教科书式示范漆皮风衣 超模气场足

明星爱大牌：刘雯教科书式示范漆皮风衣 超模气场足
2018年02月13日 18:48 新浪时尚
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　　导语：近日，超模刘雯身穿漆皮风衣混搭帽衫、校服裤的运动风内搭现身机场，来了一场漆皮风衣的教科书式示范。当天表姐刘雯脚踩Puma小白鞋，肩背Givenchy铁链装饰风琴包，每一次细节搭配都堪称完美，超模气场迸发。（编辑：小杰掉肉肉）

刘雯教科式示范漆皮风衣刘雯教科式示范漆皮风衣

　　近日，超模刘雯身穿漆皮风衣内搭黑色帽衫、校服裤的内搭，完美诠释运动风混搭。不过，刘雯的这一身造型可不是一般人能轻易尝试的，除了大长腿之外，还需要气场。

刘雯的大牌风琴包刘雯的大牌风琴包

　　造型关键词：风琴包

　　增加金属链条装饰的风琴包，在中性时髦的基础上增加了一丝硬朗。而黑色的包袋在任何季节都能十分百搭。

刘雯的小白鞋刘雯的小白鞋

　　造型关键词：小白鞋

　　跟校服裤契合最完美的就是小白鞋。这款鞋的火爆程度，编辑已经不需要再过多的介绍。总之运动风混搭，这双鞋是最保险的选择。

　　同款单品推荐：

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　　Helmut Lang 漆皮风衣 售价约21558元

　　Marni Trunk单肩包 售价约19990元

　　Gucci Ace拼色板鞋 售价约4665元

　　轻奢单品推荐：

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　　Tamuna Ingorokva Tamuna风衣 售价约7782元

　　See By Chloe Lois单肩包 售价约2386元

　　Kenzo K-PY Tiger无带板鞋 售价约2801元

　　刘雯机场街拍：

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刘雯机场街拍刘雯机场街拍
刘雯机场甜笑刘雯机场甜笑
刘雯风衣漆皮
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