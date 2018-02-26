明星爱大牌：李晨穿西装造型演绎优雅绅士

导语：近日，李晨身穿TOMFORD西装，搭配GiuseppeZanotti 漆皮皮鞋帅气亮相第九届国际华语电影节，并凭借电影《空天猎》荣获最佳新导演奖！经典藏蓝色西装优雅沉稳，晨导气场十足。（编辑：小杰掉肉肉）

李晨西装造型绅士优雅

近日，李晨身穿一身蓝色西装现身第九届国际华语电影节，并凭借执导影片《空天猎》斩获了本届电影节的最佳新导演奖。演而优则导的晨哥，当天气场十足，西装搭配精致有型。

李晨的大牌西装

搭配关键词：修身西装

西装是每个型男甚至每位男性都必须要有的单品，越正式的场合越需要配色保守的西装，黑色、灰色、蓝色是最保险的三款色调。而修饰感强的刺绣、印花、格纹西装更适合相对社交的轻松场合，并不是正式场合的穿搭。想要把正式的西装穿帅气，修身的剪裁是关键。

李晨的精致配饰

搭配关键词：精致细节

相对于女装而言，男装的款式真心少的可怜。而西装的版型又十分固定，那么怎么体现绅士们的“精致”呢？除了搭配的皮鞋之外，配饰中最关键的是袖扣。

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李晨穿西装造型演绎优雅绅士

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