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明星爱大牌：李晨穿西装造型演绎优雅绅士

明星爱大牌：李晨穿西装造型演绎优雅绅士
2018年02月26日 19:53 新浪时尚
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　　导语：近日，李晨身穿TOMFORD西装，搭配GiuseppeZanotti 漆皮皮鞋帅气亮相第九届国际华语电影节，并凭借电影《空天猎》荣获最佳新导演奖！经典藏蓝色西装优雅沉稳，晨导气场十足。（编辑：小杰掉肉肉）

李晨西装造型绅士优雅李晨西装造型绅士优雅

　　近日，李晨身穿一身蓝色西装现身第九届国际华语电影节，并凭借执导影片《空天猎》斩获了本届电影节的最佳新导演奖。演而优则导的晨哥，当天气场十足，西装搭配精致有型。

李晨的大牌西装李晨的大牌西装

　　搭配关键词：修身西装

　　西装是每个型男甚至每位男性都必须要有的单品，越正式的场合越需要配色保守的西装，黑色、灰色、蓝色是最保险的三款色调。而修饰感强的刺绣、印花、格纹西装更适合相对社交的轻松场合，并不是正式场合的穿搭。想要把正式的西装穿帅气，修身的剪裁是关键。

李晨的精致配饰李晨的精致配饰

　　搭配关键词：精致细节

　　相对于女装而言，男装的款式真心少的可怜。而西装的版型又十分固定，那么怎么体现绅士们的“精致”呢？除了搭配的皮鞋之外，配饰中最关键的是袖扣。

　　同款单品推荐：

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　　Prada 修身西装套装 售价约17603元

　　Gucci 铆钉德比鞋 售价约10966元

　　Fendi Bag Bug袖扣 售价约2180元

　　平价单品推荐：

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　　Tonello 经典两件款西装 售价约6771元

　　Hogan 经典牛津鞋 售价约2618元

　　Paul Smith 仙人掌袖口扣 售价约1168元

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李晨绅士西装
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