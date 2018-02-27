明星爱大牌：江疏影示范all black造型 又酷又甜

导语：近日，女神江疏影一身All Black的造型现身机场，一身的大牌单品，让江疏影气场升级。Isabel Marant黑色丝绒短棉服内搭Zadig & Voltaire针织衫，不同材质的黑色单品增加造型的层次。Celine铅笔裤让江疏影大秀美腿。Chanel的双肩包和运动鞋，足见江疏影也是枚大牌控。（编辑：小杰掉肉肉）
江疏影现身机场
近日，女神江疏影一身all Black的造型现身机场，虽说是素颜现身让女神看上去有些憔悴，但是整身黑色的搭配还是让她气场十足。
江疏影的大牌单品
江疏影造型解析
造型关键词：层次感
很多人说起All Black都存在理解上的误区，认为只要穿上一身黑就是时下最时髦的All Black风造型。其实并不是这样，即便是整身的黑色单品也要强调层次感，只有用同色系单品穿出变化的层次感才是真正的流行穿法。而江疏影的这身丝绒棉服搭配黑色针织衫的组合，就是最巧妙的示范。
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江疏影示范all black造型 又酷又甜
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