明星爱大牌：阚清子穿帅气麂皮外套现身 破分手传闻

导语：近日，阚清子一身翻毛领夹克搭配破洞裤的造型现身机场。当天，阚清子一身大牌配饰傍身，Saint Laurent的丝绒链条包，Dior的新款锁骨项链，还有Balenciaga的棒球帽。口罩遮面的阚清子，星范儿十足。（编辑：小杰掉肉肉）
阚清子机场街拍
前段时间，不少细心的网友发现阚清子竟然取关了纪凌尘的微博，不少网友都为这对恋人捏了把汗。近日，一身利落的翻毛皮夹克搭配破洞裤造型现身机场的阚清子，看上去心情不错，对着镜头笔V。还大方回应“没分好着呢”。
阚清子的大牌配饰
搭配关键词：choker
虽说这款配饰已经火了一段时间，但是还是非常受女星们的青睐。原因就在于够酷！一身略带街头风意味的造型，增加了这款配饰，都能瞬间叛逆起来。
阚清子的链条包
搭配关键词：链条包
毋庸置疑，链条包可是百搭爆款中的佼佼者，尤其到了春夏季，更是链条包的天下。金属风链条与皮革、丝绒总能碰撞出别样的火花。
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阚清子穿帅气麂皮外套现身
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